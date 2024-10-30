Для России сейчас важно следить не за тем, с каким усердием власти соседей отрабатывают поклоны в адрес Москвы, а за тем, в каком направлении развивается их собственная политическая система.0 комментариев
Байдена «встревожило отступление от демократии» в Грузии
Байден призвал расследовать «нарушения» на выборах в Грузии
В Грузии необходимо расследовать нарушения на парламентских выборах, заявил президент США Джо Байден, выразив обеспокоенность «отступлением от демократии».
«Я глубоко встревожен недавним отступлением страны от демократии», – приводит слова Байдена РИА «Новости».
Он указал на необходимость проведения прозрачного расследования всех «нарушений», которые якобы имели место во время выборов, передает ТАСС.
Президент США также выразил мнение о необходимости отмены ряда законов в Грузии, в том числе закона «О прозрачности иностранного влияния».
Байден призвал запустить диалог грузинских властей со всеми политическими силами «о восстановления честности выборов».
Вашингтон, по словам Байдена, продолжит поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии, а также ее евроатлантические устремления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила власти в фальсификации парламентских выборов, в то время как председатель парламента республики Шалва Папуашвили назвал эти заявления ложью. Согласно результатам ЦИК, правящая партия «Грузинская мечта» получила около 54% голосов.