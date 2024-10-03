Цивилева обсудила реабилитацию утративших зрение ветеранов СВО

Цивилева посетила школу собак-проводников в Балашихе, где обсудила реабилитацию ветеранов СВО

Tекст: Ольга Иванова

«В своей деятельности фонд опирается на опыт НКО. Сотрудничество со Всероссийским обществом слепых – очень важная работа, которая ведется постоянно. По поручению Министра обороны России Андрея Белоусова мы занимаемся разработкой программы комплексной реабилитации наших героев. Кроме того, на сегодняшний день фонд «Защитники Отечества» помогает 352 ветеранам СВО, которые нуждаются в реабилитации по зрению. Наша задача – дать ребятам возможность жить полной и активной жизнью», – подчеркнула Анна Цивилева.

Председатель фонда пообщалась с героями, которые прошли курс в Центре реабилитации слепых ВОС. Кроме того, она посетила учебный городок школы. В школе прошли реабилитацию уже порядка 20 героев СВО, рассказал Владимир Сипкин. Им стараются предоставить собак-поводырей без очереди, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Люди, которые попадают к нам, очень быстро начинают социализироваться и жить активной жизнью, участвовать в общественных мероприятиях. Мы стараемся привить им максимум навыков, необходимых современному человеку. И с фондом, и лично с Анной Евгеньевной у нас сложилось полезное сотрудничество», – отметил президент ВОС.

3 июля фонд «Защитники Отечества» заключил соглашение о сотрудничестве с Всероссийским обществом слепых. Организации договорились вместе оказывать комплексную поддержку героям, получившим тяжелые травмы и инвалидность, в том числе по зрению.

Напомним, фонд «Защитники Отечества» создан по поручению президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Здесь защитникам помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. С 1 июня 2023 года в филиалы фонда «Защитники Отечества» поступило более 1 миллиона 560 тысяч запросов на оказание помощи, из которых свыше 1 миллиона 411 тысяч уже решены.



