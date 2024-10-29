Символическая банкнота БРИКС, продемонстрированная на только что завершившемся саммите, – лишь прелюдия, за которой должны последовать и гораздо более серьезные действия. А эти действия может подстегнуть новый большой экономический кризис, новая «Великая депрессия», которая, очевидно, грядет и о которой говорят сегодня все чаще и чаще.0 комментариев
Шойгу поблагодарил ОАЭ за помощь в обмене пленными
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу выразил благодарность ОАЭ в помощи при обмене военнопленными с Украиной, сообщили в пресс-службе аппарата СБ.
Шойгу указал, что ОАЭ регулярно выступают посредником в этих обменах, обеспечивая их успешное проведение, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы.
Кроме обмена пленными, обсуждались и другие важные темы. Особое внимание было уделено региональной безопасности, включая ситуацию в Сирии и борьбу с террористическими группировками. Также на повестке дня был палестино-израильский конфликт и обстановка в Ливии.
Шойгу и его коллеги из ОАЭ детально обсудили вопросы взаимодействия правоохранительных органов и специальных служб обеих стран.
Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил лидера ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за помощь в решении гуманитарных вопросов, связанных с украинским кризисом, включая обмен военнопленными. Последний обмен пленных между Россией и Украиной прошел 18 октября.