Шойгу поблагодарил ОАЭ за помощь в обмене пленными

Tекст: Алексей Дегтярев

Шойгу указал, что ОАЭ регулярно выступают посредником в этих обменах, обеспечивая их успешное проведение, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы.

Кроме обмена пленными, обсуждались и другие важные темы. Особое внимание было уделено региональной безопасности, включая ситуацию в Сирии и борьбу с террористическими группировками. Также на повестке дня был палестино-израильский конфликт и обстановка в Ливии.

Шойгу и его коллеги из ОАЭ детально обсудили вопросы взаимодействия правоохранительных органов и специальных служб обеих стран.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил лидера ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за помощь в решении гуманитарных вопросов, связанных с украинским кризисом, включая обмен военнопленными. Последний обмен пленных между Россией и Украиной прошел 18 октября.