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    Для России сейчас важно следить не за тем, с каким усердием власти соседей отрабатывают поклоны в адрес Москвы, а за тем, в каком направлении развивается их собственная политическая система.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Как Великая депрессия в США развязала войну

    Символическая банкнота БРИКС, продемонстрированная на только что завершившемся саммите, – лишь прелюдия, за которой должны последовать и гораздо более серьезные действия. А эти действия может подстегнуть новый большой экономический кризис, новая «Великая депрессия», которая, очевидно, грядет и о которой говорят сегодня все чаще и чаще.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Эй, вы, осторожней с Россией!

    Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на соединение и скрепление всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.

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    29 октября 2024, 12:31 • Новости дня

    Саудиты предложили посредничество в переговорах России и Украины

    Посол Саудовской Аравии заявил о готовности предложить площадку для мирных переговоров между Россией и Украиной

    Tекст: Максим Попов

    Саудовская Аравия готова выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной для деэскалации кризиса, заявил посол Абдель Рахман бен Сулейман аль-Ахмад.

    «Королевство, принимая участие во встречах советников по национальной безопасности, выражает поддержку всем решениям, направленным на деэскалацию кризиса на Украине. Оно готово осуществлять посреднические усилия с целью установления контактов между всеми вовлеченными сторонами», – приводит ТАСС слова дипломата.

    Как отметил аль-Ахмад, развитие отношений Саудовской Аравии с Россией будет способствовать миру и стабильности. Между двумя странами достигнут прогресс в укреплении партнерских отношений, что также открывает новые возможности для обеспечения светлого и процветающего будущего как для обеих стран, так и для их народов. Посол подчеркнул, что сотрудничество между Саудовской Аравией и Россией создает перспективы для будущего и способствует укреплению взаимоотношений.

    Напомним, на саммите стран БРИКС в Казани ЮАР выступила за скорейшее завершение украинского конфликта при помощи мирных переговоров. Одновременно с этим премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что  Нью-Дели готов оказать любое содействие для достижения мира на Украине. При этом ранее российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова к мирным переговорам с Киевом, но только основываясь на стамбульских соглашениях.

    27 октября 2024, 10:41 • Новости дня
    Иранский депутат призвал изменить ядерную доктрину после ударов Израиля

    Mehr: Иранский депутат Сабагиан призвал изменить ядерную доктрину после ударов Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранский депутат Мохаммад Реза Сабагиан предложил пересмотреть оборонную и ядерную доктрину Ирана в ответ на удары Израиля, пишет Mehr.

    «В ответ на агрессию сионистского режима и США мы должны рассмотреть возможность получения оборонительного оружия, которое есть у этих задир и агрессоров. Оборонную и ядерную доктрину нашей страны следует пересмотреть», – приводит Mehr слова Сабагиана, передает ТАСС.

    В свою очередь председатель Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф пообещал, что ответ на действия Израиля поступит «несомненно и неизбежно», сообщил гостелеканал Press TV.

    Напомним, Израиль атаковал Иран с подконтрольной США территории в Ираке, при этом субботний удар нарушил производство баллистических ракет в Иране, уничтожив ключевое оборудование, но не задел ядерные объекты.

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    27 октября 2024, 13:32 • Новости дня
    Нетаньяху заявил об ущербе оборонительному потенциалу Ирана от израильского удара
    Нетаньяху заявил об ущербе оборонительному потенциалу Ирана от израильского удара
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль нанес мощный удар по оборонительному потенциалу Ирана, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на церемонии памяти жертв октябрьской атаки 2023 года.

    Израильский удар был «точным и мощным» и достиг всех поставленных целей, заявил Нетаньяху, передает ТАСС. «Мы нанесли мощный удар по оборонительным способностям Ирана и его возможностям производить нацеленные на нас ракеты», – сказал он.

    Напомним, Израиль совершил воздушный удар по Ирану, используя территорию Ирака, контролируемую армией США. Агентство Axios сообщало, что израильский субботний удар нарушил производство баллистических ракет в Иране. Иранский депутат Мохаммад Реза Сабагиан предложил пересмотреть оборонную и ядерную доктрину Ирана в ответ на удары Израиля.

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    29 октября 2024, 12:46 • Видео
    Даже грузины против «евросовка»

    Итоги парламентских выборов в Грузии говорят о разгроме оппозиции, ориентированной на НАТО и конфликт с РФ. Однако сдаваться Запад не собирается: теперь Грузии придется пройти еще одно испытание майданом.

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    28 октября 2024, 15:42 • Новости дня
    В Иране сообщили об устранении ущерба от удара Израиля

    Министр обороны Ирана сообщил об устранении ущерба от удара Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран в кратчайшие сроки устранил последствия израильского ракетного удара, нанесшего незначительный ущерб, заявил министр обороны страны Азиз Насирзаде.

    По его словам, израильский удар причинил Ирану незначительный ущерб, передает ТАСС. Последствия атаки были устранены благодаря собственным ресурсам и научному потенциалу Ирана, подчеркнул министр.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что по оборонительному потенциалу Ирана был нанесен мощный удар. Иранский депутат Мохаммад Реза Сабагиан предложил пересмотреть оборонную и ядерную доктрину Ирана в ответ на удары Израиля.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что власти Ирана не разглашают информации о полученном уроне после израильского удара, чтобы не провоцировать в обществе ожидания жестких ответных действий, и разбиралась, почему Иран в ближайшее время не решится вновь атаковать Израиль.

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    27 октября 2024, 06:45 • Новости дня
    Ядерные объекты Ирана не получили повреждений в результате израильского удара
    Ядерные объекты Ирана не получили повреждений в результате израильского удара
    @ Aeoi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израильский удар не задел ядерные объекты Ирана, инспекторы МАГАТЭ продолжают работать, сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

    «Ядерные объекты в Иране не задеты, а наши инспекторы продолжают выполнять свои важные обязанности», – заявил Гросси в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Гросси заверил, что инспекторы организации находятся в безопасности. Он призвал к осторожности и заявил о необходимости не допускать действий, которые могут поставить под угрозу безопасность ядерных материалов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль устроил атаку на Сирию и Иран. Источник CBS News заявил, что израильская атака ограничилась военными целями, а не ядерными или нефтяными объектами. Иранское агентство ShafaqNA также сообщало, что ядерные и стратегические объекты Ирана не были целями ударов.


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    27 октября 2024, 05:53 • Новости дня
    Axios заявил, что Израиль «парализовал» производство ракет в Иране

    Axios заявил о «парализованном» в результате израильского удара производстве ракет в Иране

    Tекст: Антон Антонов

    Израильский субботний удар нарушил производство баллистических ракет в Иране, уничтожив ключевое оборудование, пишет Axios со ссылкой на источники в Израиле и США.

    Как пишет Axios, израильские силы нанесли удар по 12 «планетарным смесителям», которые использовались для производства твердого ракетного топлива, передает РИА «Новости».

    Источники из Израиля заявляют, что пораженные объекты представляют собой сложное оборудование, не производимое в Иране, а закупаемое за рубежом. По их словам, на восстановление оборудования потребуется минимум год. Несмотря на это, у Ирана остаются значительные запасы ракет.

    Высокопоставленный американский чиновник подтвердил информацию, заявив, что удар «парализовал» иранские возможности по производству ракет.

    Помимо этого, источники из Израиля отмечают, что были поражены четыре батареи ПВО, которые защищали Тегеран, а также ядерные и энергетические объекты инфраструктуры Ирана.

    Западные СМИ со ссылкой на американских экспертов сообщают, что Израиль во время удара по Ирану атаковал военный комплекс Парчин и завод по производству баллистических ракет Ходжир, расположенные рядом с Тегераном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль устроил атаку на Сирию и Иран, в результате которой, по заявлению иранской стороны, был нанесен «ограниченный ущерб» некоторым районам исламской республики. По данным СМИ, Иран через третью страну уведомил Израиль, что не станет отвечать на израильскую атаку.

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    27 октября 2024, 01:55 • Новости дня
    Иран объявил о праве на ответ после удара Израиля

    Постпредство Ирана при ООН заявило о праве Тегерана на ответ после израильского удара

    Tекст: Антон Антонов

    Иран оставляет за собой право ответить на удар Израиля, сообщило иранское постпредство при ООН и призвало созвать экстренное заседание Совбеза.

    В заявлении постоянного представительства Ирана при ООН говорится, что Иран оставляет за собой право на законный и легитимный ответ «в надлежащее время» на израильские атаки, основываясь на принципах Устава ООН и международного права, передает ТАСС.

    Тегеран осудил «преднамеренный акт агрессии» со стороны Израиля, который, по мнению Ирана, нарушает основные принципы международного права и Устава ООН. Иранская миссия заявила, что действия Израиля угрожают международному миру и безопасности и ведут к дестабилизации региона.

    Иран призвал Швейцарию как председателя Совета Безопасности ООН созвать экстренное заседание по израильским ударам. В заявлении Иран подчеркнул необходимость международного осуждения Израиля за агрессию и привлечения его к ответственности за нарушение международного права.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным СМИ, Иран через третью страну уведомил Израиль, что не станет отвечать на израильскую атаку, которая последовала за иранским ракетным ударом по Израилю. Удар по Израилю был вызван убийством ключевых фигур в движениях ХАМАС, «Хезболла» и Корпусе стражей исламской революции.

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    26 октября 2024, 20:33 • Новости дня
    Израиль атаковал Иран с «подконтрольной США территории» в Ираке

    Генштаб Ирана: Израиль атаковал Иран с «подконтрольной армии США» территории Ирака

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль совершил воздушный удар по Ирану, используя территорию Ирака, контролируемую армией США, сообщил генштаб ВС Ирана.

    Генштаб ВС Ирана сообщил, что израильские самолеты совершили агрессивные действия против Ирана, нарушив международное право. Атака была произведена в субботу утром с территории Ирака, находящейся под контролем американских военных, всего в 100 км от иранской границы, передает ТАСС.

    Президент США Джо Байден отметил, что удары были направлены исключительно по военным объектам на территории Ирана. Байден выразил надежду на отсутствие ответных действий со стороны Тегерана и подтвердил, что Вашингтон был заранее уведомлен о планах Израиля.

    Согласно заявлению Белого дома, ситуация обсуждалась президентом США и вице-президентом Камалой Харрис с командой по национальной безопасности.

    Байден распорядился предпринять все необходимые меры для защиты американских сил и обеспечения безопасности Израиля от возможного ответного удара со стороны Ирана и его союзников.

    Иран через третью страну уведомил Израиль о том, что не станет отвечать на израильскую атаку, которая последовала за иранским ракетным ударом по Израилю.

    Израиль устроил атаку на Сирию и Иран с участием свыше 100 истребителей.

    Иран заявил, что израильская атака нанесла ограниченный ущерб, затронув лишь некоторые районы страны.

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    27 октября 2024, 15:33 • Новости дня
    Министр обороны Израиля обсудил с главой Пентагона удары по Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава минобороны Израиля Йоав Галант провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином, обсудив прицельные удары по иранским военным объектам и подчеркнув важность продолжения сдерживания Ирана.

    Галант проинформировал Остина о результатах атак израильской армии на военные цели в Иране, которые были осуществлены в ответ на недавние нападения Ирана на Израиль, передает РИА «Новости».

    Израильский министр рассказал о прицельных ударах по объектам по производству ракет, ракетным комплексам класса «земля-воздух» и иранским воздушным мощностям. Он отметил, что обсуждались первоначальные оценки успешности этих атак.

    «Ночью министр обороны Йоав Галант поговорил с министром обороны США Ллойдом Остином. Галант информировал его о прицельных ударах израильской армии по военным целям в Иране в ответ на атаки Ирана на Государство Израиль за последние месяцы», – уточняется в сообщении пресс-службы минобороны Израиля.

    Кроме того, Галант выразил благодарность американской стороне за неизменную поддержку Израиля в защите от иранской агрессии, особо отметив размещение в Израиле батарей комплексов ПРО THAAD. Также стороны подняли вопрос о важности продолжения сдерживания иранских сил и их союзников в регионе.

    Напомним, Израиль совершил воздушный удар по Ирану, используя территорию Ирака, контролируемую армией США. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль нанес мощный удар по оборонительному потенциалу Ирана.

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    28 октября 2024, 10:28 • Новости дня
    Хаменеи назвал ошибкой израильский удар по военным базам Ирана

    Хаменеи заявил, что израильская атака на Иран была ошибкой

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль допустил ошибку и просчитался, совершив нападение на Иран, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

    Хаменеи заявил, что Израиль ошибся в своих расчетах относительно Ирана.

    «Мы дадим ему понять, какой силой, способностями, инициативой и желанием обладает иранский народ», – цитирует Хаменеи РИА «Новости».

    Ранее Израиль нанес удары по ряду военных баз, расположенных на западе и юго-западе Тегерана, военные центры Корпуса стражей исламской революции, находящиеся в этих районах, не пострадали.

    Также, по информации агентства IRNA, объекты нефтяной промышленности Ирана в результате атаки остались невредимыми.

    Израиль нанес мощный удар по оборонительному потенциалу Ирана, что подтвердил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на церемонии памяти жертв октябрьской атаки 2023 года.

    Иранский депутат Мохаммад Реза Сабагиан предложил пересмотреть оборонную и ядерную доктрину страны в ответ на удары Израиля.

    По данным СМИ, Иран через третью страну уведомил Израиль, что не станет отвечать на израильскую атаку.

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    27 октября 2024, 23:50 • Новости дня
    «Хезболла» назвала условия для прекращения огня

    «Хезболла» готова прекратить огонь при включении Ливана в инициативы по Газе

    Tекст: Денис Тельманов

    Ливанское движение «Хезболлах» согласилось на перемирие с Израилем, если вопрос Ливана станет частью мирных инициатив по Газе, как сообщил телеканал LBC.

    Ливанское шиитское движение «Хезболла» выразило готовность прекратить огонь с Израилем при условии включения ливанского досье в мирные инициативы по сектору Газа, сообщает LBC. Движение согласилось на выполнение положений резолюции СБ ООН 1701, касающейся прекращения огня между Израилем и Ливаном.

    Как передает телеканал, спикер парламента Ливана Набих Берри сообщил Катару и Египту о готовности «Хезболлы» «разделить фронты» и принять резолюцию, если урегулирование конфликта в Ливане станет частью инициатив по Газе.

    Решение о вооруженном противостоянии обсуждалось в Дохе, где представители Катара, США и Израиля проводят консультации. Египет и Катар планируют встречи с ХАМАС, а катарская делегация посетит Бейрут для уточнения позиции Ливана.

    Встреча в Дохе показала положительный сдвиг в переговорах. Наблюдается небольшой прогресс по обмену заложниками между Израилем и ХАМАС, что может способствовать урегулированию конфликта.

    Эскалация между «Хезболлой» и Израилем началась после серии взрывов в Ливане в сентябре, в которых «Хезболла» обвинила Израиль. В ответ Израиль начал операцию «Стрелы севера», нанося авиаудары по объектам движения и запуская наземную операцию в приграничных районах Ливана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Хезболла» обстреляла ракетами промышленный район Звулун к северу от Хайфы, где находятся военные предприятия компании Rafael.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о запуске около 75 ракет из Ливана, направленных на Верхнюю и Центральную Галилею.

    Кроме того, израильские военные сообщили, что с территории Ливана были запущены около 50 снарядов, часть из которых была перехвачена, а некоторые упали на территории Израиля.

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    27 октября 2024, 19:54 • Новости дня
    Египет предложил перемирие в Газе для обмена заложниками

    Египет предложил двухдневное прекращение огня в Газе ради обмена заложниками

    Tекст: Ольга Иванова

    Египет предложил установить двухдневное перемирие в секторе Газа для освобождения четырех израильских заложников в обмен на нескольких палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах, заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси.

    Ас-Сиси сделал это заявление на совместной пресс-конференции с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном в Каире. Египет активно работает над инициативой, которая, по словам ас-Сиси, направлена на временное прекращение огня и обмен заложниками, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия нанесла мощные удары по северу Газы, в результате чего погибли более 80 человек.

    Армия обороны Израиля также подорвала верхние этажи жилых домов в лагере Эль-Бурейдж и обстреляла другие лагеря беженцев.

    В результате удара израильской ракеты по грузовику агентства БАПОР в городе Дейр-аль-Балах погиб сотрудник Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам.

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    28 октября 2024, 10:59 • Новости дня
    Ирак подал в ООН протест против Израиля

    Ирак подал протест в ООН против использования Израилем его воздушного пространства для удара по Ирану

    Tекст: Мария Иванова

    Ирак направил в ООН ноту протеста из-за использования его воздушного пространства Израилем для удара по Ирану, заявив о вопиющем нарушении суверенитета.

    Ирак направил протест в ООН в связи с использованием Израилем его воздушного пространства, сообщает ТАСС. Генсек ООН Антониу Гутерриш и Совет Безопасности получили ноту протеста, в которой выражено недовольство действиями Израиля. Сообщается, что израильские военные использовали иракское воздушное пространство для нанесения удара по военным объектам в Иране 26 октября.

    Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани поручил министерству иностранных дел страны связаться с США для обсуждения инцидента. Иракская сторона заявляет, что не позволит использовать свое воздушное пространство для нападений на другие государства, в особенности соседние, с которыми у Ирака сложились дружеские отношения.

    Армия обороны Израиля подтвердила нанесение ударов по Ирану в ответ на атаки от 1 октября. Израильские силы заявили, что реагировали на ракетный удар Ирана, который сам стал ответом на убийства ключевых лиц в движениях ХАМАС, «Хезболла» и Корпусе стражей исламской революции. В этот раз израильские удары затронули провинции Илам, Тегеран и Хузестан, но, по словам Ирана, ущерб был ограниченным.

    Израиль совершил воздушный удар по Ирану, используя территорию Ирака, контролируемую армией США, сообщил генштаб ВС Ирана.

    ВВС Израиля в результате атаки на военные объекты Ирана уничтожили все стратегические оборонные возможности, включая зенитные ракетные комплексы С-300 и радары дальнего обнаружения, оставив Иран с системами ближнего действия, сообщают израильские СМИ.

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    29 октября 2024, 03:25 • Новости дня
    Израильские ВВС нанесли удары по жилым домам в секторе Газа

    Израильские ВВС нанесли удар по сектору Газа, погибли не менее семи палестинцев

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате авиаудара израильских ВВС по жилым домам в Бейт-Лахии на севере сектора Газа погибли не менее семи палестинцев, а также сообщается об интенсивных танковых атаках и артиллерийском обстреле лагеря беженцев Джабалия.

    Израильские ВВС нанесли серию ударов по жилым домам в Бейт-Лахии, городе на севере сектора Газа. По данным источника, в результате авиаударов погибли не менее семи палестинцев, передает ТАСС

    Кроме авиаударов, в регионе наблюдаются интенсивные танковые атаки и артиллерийские обстрелы. В частности, обстрелу подвергся лагерь беженцев Джабалия, также расположенный на севере сектора Газа.

    Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после инцидента 7 октября прошлого года, когда боевики ХАМАС проникли из сектора Газа в Израиль. Этот рейд сопровождался убийствами израильских граждан и захватом заложников. Израиль в ответ начал военную операцию, направленную на уничтожение инфраструктуры ХАМАС и освобождение похищенных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в секторе Газа за сутки в результате действий израильской армии погибли 55 палестинцев, а 132 человека получили ранения.

    ВВС Израиля также нанесли авиаудары по лагерю беженцев Джабалия, что привело к гибели и ранениям десятков палестинцев, при этом было сообщено о бомбардировке не менее 10 жилых домов, в результате чего около 150 человек были убиты или ранены.

    Кроме того, израильские ВВС совершили более 30 налетов на населенные пункты восточного Ливана, в результате которых погибли 67 человек и около 100 получили ранения, а спасательные работы продолжаются.

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    27 октября 2024, 15:00 • Новости дня
    Израиль сообщил о запуске 75 ракет со стороны Ливана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о запуске около 75 ракет из Ливана, направленных на Верхнюю и Центральную Галилею.

    По информации ЦАХАЛ, часть выпущенных снарядов была успешно перехвачена средствами противовоздушной обороны страны, передает ТАСС. Однако некоторые ракеты достигли своей цели и упали в указанных районах.

    На прошлой неделе ливанское движение «Хезболла» осуществило ракетный обстрел израильской военной базы Филон в поддержку палестинских сопротивленцев и в ответ на израильские атаки. Движение также нанесло ракетный удар по базе Глилот военной разведки Израиля, расположенной в пригороде Тель-Авива, используя высокоточные ракеты.

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    29 октября 2024, 00:29 • Новости дня
    Израиль атаковал восток Ливана, погибли 67 человек

    Израильские ВВС нанесли свыше 30 ударов по Ливану, погибли 67 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские ВВС совершили более 30 налетов на населенные пункты восточного Ливана, в результате которых погибли 67 человек и около 100 получили ранения, спасательные работы продолжаются.

    Как передает ТАСС, израильские ВВС нанесли свыше 30 авиаударов по населенным пунктам долины Бекаа на востоке Ливана. Об этом сообщил губернатор провинции Баальбек-Хермель Бешир Ходр, отметив, что это был самый массированный воздушный удар с начала эскалации в октябре 2023 года.

    По словам Ходра, в результате налетов погибли 67 человек, и около 100 получили ранения. Спасательные операции на месте продолжаются, и число жертв может возрасти. Также телеканал Al Jadeed ранее сообщал о более чем 60 погибших, с наибольшим числом жертв в населенных пунктах Будай, Рам, Эль-Алляк и Эль-Хафир.

    Атаки стали частью продолжающейся военной эскалации в регионе, вызывая серьезные гуманитарные последствия для местного населения. Долина Бекаа, являясь одним из наиболее уязвимых регионов, снова оказалась в центре военного противостояния.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Хезболла» обстреляла промышленный район Звулун к северу от Хайфы, где находятся военные предприятия компании Rafael, в рамках операции поддержки палестинского народа и защиты Ливана от израильской агрессии.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о запуске около 75 ракет из Ливана, направленных на Верхнюю и Центральную Галилею.

    При этом «Хезболлах» согласилось на перемирие с Израилем, если вопрос Ливана станет частью мирных инициатив по Газе.

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    Производить автомобили в Германии стало так дорого и невыгодно, что немецкий автоконцерн Volkswagen впервые за свою 87-летнюю историю вынужден закрывать заводы. Под раздачу попадет сразу три предприятия. Более того, концерн впервые за 30 лет решился уволить людей и нарушить данные в трудовом договоре обязательства. VW олицетворяет серьезность проблем не только всего немецкого автопрома, но в целом немецкой промышленности и экономики. Подробности

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    Запад жестоко отомстит Грузии в ближайшие дни

    Субботним выборам в парламент Грузии предстоит стать историческими, кто бы на них ни победил. С точки зрения внешнеполитической повестки на кону сразу два очень важных вопроса: вступит ли Грузия в военный конфликт с Россией и потеряет ли Запад Грузию? Решение этих вопросов может обойтись дорогой ценой, вплоть до попытки революции. Подробности

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    За что 155-я бригада морпехов особо отмечена Верховным главнокомандующим

    «Они как раз и создали основные условия для этих успешных действий». Такими словами президент России отдельно отметил заслуги 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота при окружении группировки противника в Курской области. Чем еще знаменито это соединение? Подробности

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    Как в Польше может возникнуть пророссийский кандидат в президенты

    Выборы следующего президента Польши состоятся лишь в следующем году, но уже сейчас в стране звучат опасения по поводу того, что кандидатом может стать «пророссийский кандидат». Кого именно можно считать в Польше пророссийским политиком, сколько избирателей могли бы его поддержать – и почему само появление такого человека способно нанести удар по польской политической системе? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Даже грузины против «евросовка»

      Итоги парламентских выборов в Грузии говорят о разгроме оппозиции, ориентированной на НАТО и конфликт с РФ. Однако сдаваться Запад не собирается: теперь Грузии придется пройти еще одно испытание майданом.

    • Камала Харрис проигрывает выборы

      Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

    • В НАТО опять сказали Зеленскому «нет»

      Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украину точно не пригласят в НАТО до окончания боевых действий, а не только до выборов США. Получается, французы врали, заявляя, что им удалось переубедить американцев и немцев насчет так называемого плана победы Зеленского, где приглашение Украины в НАТО – это пункт номер один.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

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