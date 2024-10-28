В ЮАР выступили за скорейшее завершение украинского конфликта

Глава МИД ЮАР выступил за скорейшее завершение конфликта на Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Он подчеркнул, что ЮАР всегда выступала за мирное завершение конфликта. Ламола подчеркнул, что украинский кризис оказывает негативное влияние на мир и особенно на Африку. При этом, по словам южноафриканского министра, урегулирование на Украине невозможно без участия России в диалоге, передает ТАСС.

Кроме того, добавил министр, ЮАР также предпринимает усилия в рамках африканской инициативы по достижению мира.

Глава украинского МИД в свою очередь заявил, что надеется на поддержку ЮАР, поскольку голос страны очень важен в мире. Сибига добавил, что Киев готов пригласить представителей России на вторую мирную конференцию. Сроки и место ее проведения он не назвал.

Ранее Ламола уже отмечал невозможность урегулировать кризис на Украине без России.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как и зачем ЮАР помогает России. Президент ЮАР Сирил Рамафоса принимал участие в саммите БРИКС в Казани, он призвал страны блока активнее использовать свой голос для продвижения изменений в мире.