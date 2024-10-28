Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
В ЮАР выступили за скорейшее завершение украинского конфликта
Глава МИД ЮАР выступил за скорейшее завершение конфликта на Украине
ЮАР выступает за скорейшее завершение украинского конфликта при помощи мирных переговоров, заявил глава МИД страны Рональд Ламола на встрече в Претории с главой МИД Украины Андреем Сибигой.
Он подчеркнул, что ЮАР всегда выступала за мирное завершение конфликта. Ламола подчеркнул, что украинский кризис оказывает негативное влияние на мир и особенно на Африку. При этом, по словам южноафриканского министра, урегулирование на Украине невозможно без участия России в диалоге, передает ТАСС.
Кроме того, добавил министр, ЮАР также предпринимает усилия в рамках африканской инициативы по достижению мира.
Глава украинского МИД в свою очередь заявил, что надеется на поддержку ЮАР, поскольку голос страны очень важен в мире. Сибига добавил, что Киев готов пригласить представителей России на вторую мирную конференцию. Сроки и место ее проведения он не назвал.
Ранее Ламола уже отмечал невозможность урегулировать кризис на Украине без России.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как и зачем ЮАР помогает России. Президент ЮАР Сирил Рамафоса принимал участие в саммите БРИКС в Казани, он призвал страны блока активнее использовать свой голос для продвижения изменений в мире.