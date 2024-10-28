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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Эй, вы, осторожней с Россией!

    Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему страны БРИКС спокойно реагируют на украинский вопрос

    Для России очень важно, чтобы ее нынешняя борьба за безопасность страны, за ее честь, за жизни и души родных нам людей была понята мировым большинством именно как борьба антиколониальная, неизбежная после того, как наша страна чуть было не стала жертвой неоколониализма.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис БРИКС показал уважение России к суверенитету

    Суверенитет – как собственный, так и уважение к чужому – означает, что никто не обязан жертвовать своими национальными интересами во имя чужих. Слова Путина о том, что мы «со своими проблемами будем справляться и справимся сами» – как раз об этом.

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    28 октября 2024, 12:45 • Новости дня

    В ЮАР выступили за скорейшее завершение украинского конфликта

    Глава МИД ЮАР выступил за скорейшее завершение конфликта на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ЮАР выступает за скорейшее завершение украинского конфликта при помощи мирных переговоров, заявил глава МИД страны Рональд Ламола на встрече в Претории с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

    Он подчеркнул, что ЮАР всегда выступала за мирное завершение конфликта. Ламола подчеркнул, что украинский кризис оказывает негативное влияние на мир и особенно на Африку. При этом, по словам южноафриканского министра, урегулирование на Украине невозможно без участия России в диалоге, передает ТАСС.

    Кроме того, добавил министр, ЮАР также предпринимает усилия в рамках африканской инициативы по достижению мира.

    Глава украинского МИД в свою очередь заявил, что надеется на поддержку ЮАР, поскольку голос страны очень важен в мире. Сибига добавил, что Киев готов пригласить представителей России на вторую мирную конференцию. Сроки и место ее проведения он не назвал.

    Ранее Ламола уже отмечал невозможность урегулировать кризис на Украине без России.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как и зачем ЮАР помогает России. Президент ЮАР Сирил Рамафоса принимал участие в саммите БРИКС в Казани, он призвал страны блока активнее использовать свой голос для продвижения изменений в мире.

    28 октября 2024, 00:26 • Новости дня
    Российские бойцы сбросили украинский флаг со здания горсовета в Селидово

    На кадрах снятия флага с горсовета в Селидово бойцы пели и кричали «Россия!»

    Российские бойцы сбросили украинский флаг со здания горсовета в Селидово
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В освобожденном городе Селидово в ДНР российские бойцы сняли украинский флаг со здания горсовета, сопровождая действия криками и песнями.

    В городе Селидово, освобождение которого завершается, российские бойцы сняли украинский флаг со здания горсовета.

    На кадрах, появившихся в сети, видно, как один из бойцов забирается на крышу здания и добирается до мачты, на которой был закреплен желто-голубой флаг.

    Сослуживцы поддерживали его криками «Бросай вниз!», а после успешного снятия флага, полотнище спланировало на землю и повисло на козырьке здания. Российские бойцы, находившиеся внизу, напевали мелодию и выкрикивали «Россия!»

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская армия пыталась вырваться из Селидово, но при этом теряли большое число живой силы, поскольку город был окружен российскими войсками с нескольких сторон.

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    27 октября 2024, 18:57 • Новости дня
    В Брянской области предотвратили пересечение границы вооруженной группой

    Tекст: Ольга Иванова

    В Климовском районе Брянской области пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы вооруженной группой лиц, в результате чего противник был огнево поражен, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    Богомаз сообщил, что инцидент произошел 27 октября в районе нежилого населенного пункта Манев Климовского района. Силами Пограничного управления ФСБ России, подразделениями Вооруженных сил РФ и Росгвардии группа была остановлена, и противнику нанесено огневое поражение, передает РИА «Новости».

    Губернатор также отметил, что обстановка в Климовском районе остается стабильной и находится под контролем сил Оперативного штаба в Брянской области. По его словам, угрозы для населения и инфраструктуры нет, все меры безопасности соблюдаются.

    В районе происшествия продолжаются усиленные меры безопасности. Власти призывают местных жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике, заверяя, что ситуация находится под полным контролем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские артиллеристы предотвратили проникновение украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Луганской народной республики, когда обнаружили и обстреляли противника в районе города Кременная.

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    27 октября 2024, 19:52 • Видео
    Камала Харрис проигрывает выборы

    Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

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    27 октября 2024, 14:09 • Новости дня
    Российская армия отбила восемь контратак ВСУ в Курской области
    Российская армия отбила восемь контратак ВСУ в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России продолжают отражать попытки вторжения украинских военных на территорию Курской области: за прошедшие сутки потери ВСУ составили более 250 человек, уничтожены единицы бронетехники, включая американский Stryker, сообщило Минобороны.

    В ходе боевых действий подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение ряду украинских механизированных и десантно-штурмовых бригад в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин и других, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Восьми контратакам противника в этих направлениях было успешно оказано сопротивление. Потери ВСУ составили до 60 человек убитыми и ранеными, уничтожен бронетранспортер Stryker производства США. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен российским силам.

    В дополнение к этому армейская авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы и техники украинских бригад в различных населенных пунктах, включая Александрию, Викторовку и Гоголевку. Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска атаковали резервы ВСУ в Сумской области.

    За последние сутки ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, две единицы бронетехники и другое оружие, включая миномет. С начала боевых действий на Курском направлении противник понес значительные потери в личном составе и технике, включая танки, боевые машины пехоты и артиллерийские орудия.

    Напомним, российские военные из группировки войск «Север» применили барражирующий боеприпас «Ланцет» для уничтожения самоходной артиллерийской установки ВСУ, замаскированной в лесополосе в Курской области. Подразделения группировки «Север» ВС России отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области, уничтожив до 30 украинских военнослужащих и пять бронемашин, семь боевиков сдались в плен.

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    28 октября 2024, 08:21 • Новости дня
    Российские БПЛА сожгли укрепления ВСУ под Часовым Яром зажигательными боеприпасами
    Российские БПЛА сожгли укрепления ВСУ под Часовым Яром зажигательными боеприпасами
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    После удара российского БПЛА зажигательными боеприпасами ВСУ оставили позиции у Часова Яра, сообщил боец бригады «Север-V».

    Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) бригады «Север-V» добровольческого корпуса, который действует в составе Южной группировки российских войск, нанес удар зажигательными боеприпасами по укреплениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Часовым Яром, передает РИА «Новости».

    Боец бригады «Север-V» сообщил, что блиндаж ВСУ был обнаружен в лесополосе севернее Часова Яра. После нескольких попаданий зажигательных боеприпасов укрепление начало гореть. В результате боевики ВСУ покинули свои позиции и скрылись в лесопосадке.

    Российские войска начали активные наступательные действия в северо-восточной части города Часов Яр.

    Ранее ВС России установили контроль над важной автомобильной развязкой к югу от Часова Яра в ДНР.

    Военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил, что группировка ВСУ в Часовом Яре рискует потерять основные каналы снабжения, и оценил перспективы освобождения города.

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    27 октября 2024, 15:56 • Новости дня
    Ермак заявил об уверенности в поддержке США при победе Трампа

    Ермак подтвердил уверенность Киева в поддержке США при победе Трампа на выборах

    Ермак заявил об уверенности в поддержке США при победе Трампа
    @ Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что Киев получил гарантии поддержки от обоих кандидатов на выборах президента США, в том числе при возможной победе Дональда Трампа.

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, что Украина не опасается возможной победы Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США, передает РИА «Новости». Ермак подчеркнул, что Киев получил заверения в поддержке от обоих кандидатов, включая действующего президента Джо Байдена и бывшего президента Дональда Трампа.

    По словам Ермака, США остаются главным союзником Украины, и американское общество поддерживает Киев. Он отметил, что президент Владимир Зеленский недавно встречался с лидерами США, включая президента Байдена и вице-президента Камалу Харрис, а также Трампа. Ермак сообщил, что разговоры с обеими сторонами прошли в теплой и конструктивной атмосфере, что укрепило уверенность Украины в продолжении поддержки со стороны США.

    Ермак также сообщил, что Трамп говорит о необходимости справедливого мира, и подчеркнул, что ни один американский лидер не намерен содействовать победе России в конфликте с Украиной. Таким образом, Киев уверен в продолжении военной помощи и политической поддержки от США, независимо от исхода президентских выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский несет ответственность за конфликт на Украине. Трамп также предсказал начало третьей мировой войны в ближайшие месяцы. Во время встречи в Нью-Йорке между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом было отмечено отсутствие «химии».

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    28 октября 2024, 08:48 • Новости дня
    Число мобилизованных в ВСУ снизилось, несмотря на облавы

    Wall Street Journal сообщила о падении числа мобилизованных в ВСУ на Украине до 20 тыс. в месяц

    Tекст: Мария Иванова

    Несмотря на ужесточение мобилизации и массовые облавы в развлекательных заведениях Украины, число мобилизованных в ВСУ граждан сократилось с 35 до 20 тыс. человек в месяц, что связано с нежеланием новобранцев участвовать в боевых действиях, пишет Wall Street Journal.

    Число мобилизованных в Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжает снижаться, несмотря на ужесточение мер мобилизации, сообщает Wall Street Journal. Новый закон, принятый в мае, снижает возраст обязательной военной службы до 25 лет и усиливает наказания для уклонистов. После его введения число мобилизованных сначала утроилось, однако затем стало уменьшаться.

    Украинский военный чиновник Василий Румак заявил, что после принятия нового закона число военных, проходящих обучение, достигло 35 тыс. в месяц, но с тех пор снизилось до 20 тыс. человек. Однако, как отметил неназванный военный инструктор из прифронтового тренировочного центра, большинство новобранцев не желает участвовать в боевых действиях.

    С середины октября украинские СМИ сообщают о проводимых военкоматами облавы в развлекательных заведениях по всей стране, включая Киев, Днепропетровск, Харьков и другие города. Были зафиксированы рейды в ночных клубах, барах и даже на концерте группы «Океан Эльзы». В интернете распространяются видео, на которых видно, как представители военкоматов прибегают к силовым методам при задержании мужчин мобилизационного возраста.

    Закон об усилении мобилизации, вступивший в силу 18 мая, обязывает всех военнообязанных обновить данные в течение 60 дней. Для этого необходимо лично явиться в военкомат или зарегистрироваться онлайн. Повестка считается врученной с момента проставления штампа о невозможности личного вручения. Закон также требует от военнообязанных постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по требованию сотрудников военкомата или полиции. Уклонистам грозит лишение права управления автомобилем. Сроки демобилизации в новом законе не указаны, что вызвало недовольство у некоторых депутатов.

    В минувшие выходные в Одессе жители устроили бунт против сотрудников военкомата, пытавшихся провести мобилизацию на рынке «7-й километр».

    До этого пленный украинский военный Василий Багрий заявил, что на Украине почти не осталось здоровых людей для войны, и призвал свергнуть власти через Майдан, обвиняя их в уничтожении страны и отправке больных на передовую.

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    27 октября 2024, 18:50 • Новости дня
    Коц сообщил об убийстве пяти мирных граждан у Часова Яра дронами Украины

    Военный корреспондент сообщил о гибели шести мирных из-за обстрела под Часов Яром

    Tекст: Ольга Иванова

    Шестеро мирных жителей, пытавшихся покинуть Часов Яр с белыми флагами, погибли, когда их укрытие было атаковано украинской артиллерией и дронами-камикадзе, сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

    В своем Telegram-канале он сообщил, что шесть мирных жителей, которые не захотели эвакуироваться на украинскую сторону, решили самостоятельно выйти в сторону Артемовска. Они шли по дороге с белыми флагами и были обнаружены российскими разведчиками Южной группировки войск, которые координировали их движение с помощью сброшенной рации.

    Однако вскоре группа была замечена украинскими беспилотниками, и по ней началась артиллерийская атака. Гражданские укрылись в бетонном доте-колпаке, но обстрел не прекращался, несмотря на очевидность того, что там находились безоружные люди. Российские военные сбрасывали воду и продукты с коптеров в минуты затишья, поддерживая их по рации.

    Тем не менее, спустя почти сутки обстрела, появились дроны-камикадзе, которые продолжили атаковать укрытие. Один из дронов влетел в сам вход убежища, и шансов на выживание у укрывшихся внутри не осталось. Пятеро человек погибли, а шестой сообщил об их гибели по рации перед тем, как связь с ним пропала. Оперативная обстановка в районе не позволяет российским войскам приблизиться к месту трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские диверсанты вторглись в Суджанский район Курской области в ночь на четверг и атаковали дома местных жителей, потесняя их в лесные районы.


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    28 октября 2024, 09:50 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киевской области, Сумах и Харькове

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области, Харькове и Сумах

    Взрывы прогремели в Киевской области, Сумах и Харькове
    @ State Emergency Service of Ukraine/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В Киевской области, а также в городах Сумы и Харьков, раздались взрывы после воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ.

    В Киевской области прогремели взрывы после воздушной тревоги, которая также объявлена в Житомирской, Киевской, Ровненской, Сумской, Хмельницкой и Черниговской областях, передает ТАСС.

    В городе Сумы, на северо-востоке Украины, также прозвучали взрывы. Воздушная тревога в Сумской области продолжается уже более 13 часов.

    Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о нескольких взрывах в городе на востоке Украины.

    Ранее в результате удара ВС России пострадали энергетические объекты критической инфраструктуры в Сумской области.

    До этого в воскресенье в Сумах на севере Украины прогремел взрыв, после чего в регионе объявили воздушную тревогу.

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    27 октября 2024, 17:20 • Новости дня
    Глава МИД Чехии усомнился в способности Трампа разрешить конфликт на Украине за день

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский выразил сомнения в обещаниях Дональда Трампа о быстром прекращении конфликта на Украине.

    Липавский заявил, что не верит в реализацию однодневного сценария, который Трамп предлагает на своих предвыборных митингах в США, пишет Idnes, передает ТАСС.

    «Не верю [в возможность реализации] однодневного сценария [прекращения конфликта на Украине], как Трамп демонстрирует на своих собраниях [проводимых перед выборами президента США]», – сказал министр. Он отметил важность продолжения всесторонней поддержки Украины в нынешних условиях.

    Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах сможет найти решение для конфликта на Украине до инаугурации. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что Киев получил гарантии поддержки от обоих кандидатов в президенты США, включая Дональда Трампа.

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    28 октября 2024, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Цукурино в ДНР
    Российские войска освободили Цукурино в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки установили контроль над населенным пунктом Цукурино в Донецкой народной республике, сообщило российское Министерство обороны в понедельник.

    Группировка «Центр» освободила Цукурино и поразила живую силу и технику ВСУ в районах Димитрова, Александро-Калиново, Правдовки и Вишневого, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также она отразила 11 контратак украинских штурмовых групп из 42-й, 53-й, 93-й, 100-й, 110-й, 150-й механизированных бригад и 25-й воздушно-десантной бригады. Потери противника превысили 520 военнослужащих. Также уничтожены две боевые бронированные машины, три автомобиля и несколько вооружений, включая израильский тактический радиолокационный комплекс ieMHR.

    Группировка «Восток» поразила 72-й механизированную бригаду ВСУ и 118-ю бригаду теробороны в Успеновке, Шахтерском и Ясной Поляне. Также она отразила контратаку 58-й мотопехотной бригады ВСУ. В результате действий российских войск уничтожен танк, семь автомобилей и артиллерийские установки.

    Группировка «Днепр» поразила ВСУ в Херсонской и Запорожской областях, уничтожив до 60 украинских военнослужащих и несколько единиц техники, включая станции РЭБ.

    В прошлые сутки ВС России освободили населенный пункт Измайловка в Донецкой народной республике. За день до этого российские военные освободили населенный пункт Александрополь в республике.

    Также ВС России на прошлой неделе установили контроль над Николаевкой и Серебрянкой в ДНР.

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    27 октября 2024, 17:39 • Новости дня
    На Украине объявили воздушную тревогу в четырех областях

    Власти сообщили о воздушной тревоге на Украине в четырех областях страны

    Tекст: Ольга Иванова

    В воскресенье в Полтавской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях Украины, а также в части Запорожской области, контролируемой ВСУ, объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

    В частности, тревога в Сумской области звучит более двух с половиной часов, сообщает РИА «Новости».

    В Харьковской области сигнал тревоги прозвучал в 16.34 по московскому времени, а в Полтавской и Днепропетровской областях тревога была объявлена в 17.16. Данные о воздушной тревоге представлены на онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, энергетические объекты критической инфраструктуры на Украине пострадали в результате удара в Сумской области. В предыдущих сообщениях сообщалось, что объекты энергетической инфраструктуры получили повреждения в Сумах.

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    27 октября 2024, 16:23 • Новости дня
    Ермак сообщил о проведении выборов на Украине после окончания конфликта

    Глава офиса Зеленского заявил, что выборы на Украине будут после окончания конфликта

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, что выборы в стране состоятся после окончания конфликта, так как все ресурсы Киева направлены на его ведение.

    «Выборы пройдут сразу после окончания войны. Зеленский очень ясно выразился: он хочет, чтобы все солдаты имели возможность голосовать, как и беженцы за границей», – отметил Ермак в беседе с изданием, передает РИА «Новости».

    По словам Ермака, в настоящее время все ресурсы страны направлены на ведение войны, что делает невозможным проведение выборов. Он подчеркнул, что президент Зеленский выразил желание обеспечить возможность участия в выборах для украинских военных и граждан, находящихся за границей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Ермак заявлял, что Украина получила гарантии поддержки от обеих партий США, включая возможного президента Дональда Трампа, в случае его победы на выборах. Газета ВЗГЛЯД также отмечала, что Украина рассчитывает на продолжение военной и экономической помощи от США, независимо от исхода выборов.

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    27 октября 2024, 16:52 • Новости дня
    Российский «Иноходец» уничтожил украинскую САУ и расчет в Сумской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Сумской области российские военные нанесли удар по замаскированной украинской самоходной артиллерийской установке, сообщило Минобороны.

    По информации ведомства, дрон-разведчик одного из подразделений группировки «Север» обнаружил замаскированную САУ в лесополосе, в результате анализа разведданных было принято решение о нанесении удара, передает ТАСС.

    Беспилотный летательный аппарат «Иноходец» осуществил ракетный удар, в результате которого украинская установка и ее расчет были уничтожены.

    Ранее ВС России с помощью FPV-дронов уничтожили две боевые бронированные машины ВСУ, обнаруженные в приграничье Курской области, а также с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили  украинский танк в Сумской области.

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    27 октября 2024, 20:17 • Новости дня
    В Брянской области уничтожили три БПЛА

    Губернатор сообщил об уничтожении трех БПЛА в Брянской области

    Tекст: Ольга Иванова

    В Брянской области силы ПВО уничтожили три беспилотника, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    По словам губернатора области Александра Богомаза, инцидент произошел над территорией региона, где силы противовоздушной обороны Министерства обороны России оперативно отреагировали на угрозу и уничтожили три БПЛА самолетного типа, передает РИА «Новости».

    Богомаз отметил, что в результате происшествия никто не пострадал и разрушений не зафиксировано.

    Ранее в воскресенье российские средства ПВО предотвратили атаку украинских беспилотников на объекты в России, уничтожив пять дронов над Белгородской и Курской областями, а в Брянской области система ПВО успешно перехватила и уничтожила 12 украинских беспилотников.

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    28 октября 2024, 06:54 • Новости дня
    Мирные жители ЛНР подорвались на устройстве ВСУ во время рыбалки

    Двое мужчин в ЛНР получили ранения от взрывного устройства ВСУ при рыбалке

    Tекст: Денис Тельманов

    В ЛНР в поселке Калиново двое мужчин пострадали от взрывного устройства ВСУ, находясь на рыбалке у реки Лугань, и были госпитализированы в Луганск.

    Как передает ТАСС, двое мирных жителей из поселка Калиново в Луганской Народной Республике подорвались на взрывном устройстве Вооруженных сил Украины во время рыбалки. Инцидент произошел возле реки Лугань в районе Челябино, где мужчины 1991 и 1995 годов рождения получили множественные осколочные ранения.

    Глава поселка Сергей Колягин сообщил в своем телеграм-канале, что неразорвавшиеся боеприпасы и взрывоопасные предметы, оставленные вооруженными формированиями Украины, продолжают представлять серьезную угрозу для местных жителей. Он отметил, что пострадавшие были срочно доставлены в Первомайскую центральную городскую многопрофильную больницу для оказания первой медицинской помощи, а затем переправлены в Луганск для дальнейшего лечения.

    Колягин также подчеркнул необходимость проведения работ по разминированию территории, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем и обеспечить безопасность граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стаханове Луганской народной республики подросток получил травмы, подобрав заминированную детскую игрушку у памятника Пушкину.

    Сотрудники Росгвардии совместно с ФСБ нашли два тайника с арсеналом оружия и боеприпасов в ЛНР, включая более 10 тыс. патронов к стрелковому оружию и 2 кг тротила.

    Заминированный схрон диверсантов ВСУ обнаружили на севере Луганской народной республики, где мины были установлены в неизвлекаемое положение, и схрон уничтожили путем подрыва.

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    Запад жестоко отомстит Грузии в ближайшие дни

    Субботним выборам в парламент Грузии предстоит стать историческими, кто бы на них ни победил. С точки зрения внешнеполитической повестки на кону сразу два очень важных вопроса: вступит ли Грузия в военный конфликт с Россией и потеряет ли Запад Грузию? Решение этих вопросов может обойтись дорогой ценой, вплоть до попытки революции. Подробности

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    ВМФ научился обороне от украинских катеров-камикадзе

    Российский Военно-морской флот испытывает новый способ борьбы с безэкипажными катерами (БЭК) противника на Черноморском театре военных действий. Практика показала, что Черноморский флот научился защищаться от этой угрозы. Как это произошло и почему ключевую роль в этой обороне стала играть авиация? Подробности

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    Финский нацизм выбрал русских в качестве главной цели

    Изгнание российских программистов из состава разработчиков операционной системы Linux может показаться небольшим инцидентом на фоне общей западной русофобии. Однако на самом деле этот случай обнажает глубинные процессы, происходящие в финском обществе (поскольку Linux происходит из Финляндии). О чем идет речь и как устроен финский нацизм? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Камала Харрис проигрывает выборы

      Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

    • В НАТО опять сказали Зеленскому «нет»

      Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украину точно не пригласят в НАТО до окончания боевых действий, а не только до выборов США. Получается, французы врали, заявляя, что им удалось переубедить американцев и немцев насчет так называемого плана победы Зеленского, где приглашение Украины в НАТО – это пункт номер один.

    • Британию вовремя унизили

      Саммит БРИКС получил вишенку на свой торт: одновременно на другом конце земли проводился саммит Британского Содружества. Для Лондона он полностью провалился. Проблема не только в том, что высокопоставленные гости предпочти БРИКС. Проблемы у Британии буквально во всем.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

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