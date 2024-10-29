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Цена нефти стабилизировалась после падения
Мировые цены на нефть символически коррекционно растут после резкого снижения
Мировые цены на нефть во вторник коррекционно растут на 0,1% после резкого снижения более чем на 6% в ходе торгов накануне: на первый план выходят фундаментальные факторы.
Цена январских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.46 растет на 0,1%, до 71,07 доллара за баррель, а декабрьских фьючерсов на WTI – на те же на 0,1%, до 67,45 доллара, передает РИА «Новости».
Отметим, что по итогам торгов предыдущего дня котировки нефти марки Brent упали на 6,12%, а WTI – на 6,13%.
На такую динамику могли повлиять события на Ближнем Востоке. В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки. Между тем, по информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал.
Руководитель отдела исследований Pepperstone Крис Уэстон, что на данный момент баланс спроса и предложения становится более важным фактором, который определяет цены в краткосрочной перспективе, отмечает Bloomberg.