  • Новость часаФСБ показала кадры предотвращения вторжения диверсантов в Брянскую область
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    Ветеран «Альфы»: Уничтоженный в Брянской области рейнджер не имел статуса военного США
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    В МИД Германии объяснили инцидент со встречей Бербок в Малайзии
    Эрдоган: БРИКС не является альтернативой Евросоюзу для Турции
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Отношения с Грузией как пример новой нормальности

    Для России сейчас важно следить не за тем, с каким усердием власти соседей отрабатывают поклоны в адрес Москвы, а за тем, в каком направлении развивается их собственная политическая система.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Эй, вы, осторожней с Россией!

    Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на соединение и скрепление всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему страны БРИКС спокойно реагируют на украинский вопрос

    Для России очень важно, чтобы ее нынешняя борьба за безопасность страны, за ее честь, за жизни и души родных нам людей была понята мировым большинством именно как борьба антиколониальная, неизбежная после того, как наша страна чуть было не стала жертвой неоколониализма.

    3 комментария
    29 октября 2024, 08:14 • Новости дня

    Цена нефти стабилизировалась после падения

    Мировые цены на нефть символически коррекционно растут после резкого снижения

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть во вторник коррекционно растут на 0,1% после резкого снижения более чем на 6% в ходе торгов накануне: на первый план выходят фундаментальные факторы.

    Цена январских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.46 растет на 0,1%, до 71,07 доллара за баррель, а декабрьских фьючерсов на WTI – на те же на 0,1%, до 67,45 доллара, передает РИА «Новости».

    Отметим, что по итогам торгов предыдущего дня котировки нефти марки Brent упали на 6,12%, а WTI – на 6,13%.

    На такую динамику могли повлиять события на Ближнем Востоке. В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки. Между тем, по информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал.

    Руководитель отдела исследований Pepperstone Крис Уэстон, что на данный момент баланс спроса и предложения становится более важным фактором, который определяет цены в краткосрочной перспективе, отмечает Bloomberg.

    28 октября 2024, 14:05 • Новости дня
    Путин: Экономика России продолжает расти

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский валовой внутренний продукт (ВВП) по итогам года достигнет роста в 3,9%, что превысит среднемировые показатели, экономика России продолжает демонстрировать положительную динамику, отметил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    «Несмотря на то, что динамика ВВП в третьем квартале текущего года несколько замедлилась, экономика России продолжает, тем не менее, расти. По оценке Минэкономразвития за январь-август ВВП прибавил 4,2%», – указал Путин.

    Президент подчеркнул, что ожидается рост ВВП на 3,9% по итогам года. Это значение должно превысить среднемировые темпы роста, которые, по оценкам МВФ, составят 3,2% в 2024 году, передает ТАСС.

    Путин добавил, что российская экономика проявляет устойчивость и способность к восстановлению, несмотря на внешние и внутренние вызовы, с которыми ей приходится сталкиваться.

    Он также отметил, что уровень безработицы в России остается на рекордно низком уровне – 2,4%.

    Ранее Путин заявлял, что рынок труда в России находится в уникальном положении, так как безработица составляет около 2%. Глава государства также заявил, что экономика России сталкивается с трудностями и дисбалансами из-за санкций и кадрового дефицита.

    Напомним также, что Банк России ранее объявил о повышении ключевой ставки с 19% до 21%, что стало рекордным значением.

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    28 октября 2024, 21:48 • Новости дня
    Захарова назвала гражданства уничтоженных в Брянской области наемников

    Tекст: Ольга Иванова

    Среди наемников, нейтрализованных в Брянской области, обнаружены граждане США, Польши и Канады, что подтверждают предварительные данные правоохранительных органов, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Как сообщила Захарова, «по данным правоохранительных органов, среди наемников, которые были обезврежены в Брянской области, – граждане США, Польши, Канады. Это предварительные данные, которые будут дополняться». Дипломат указала на важность тщательного расследования и уточнения всей информации о задержанных, сообщает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ликвидированные в Брянской области диверсанты были вооружены иностранным оружием и имели экипировку и средства связи, свидетельствующие о принадлежности к третьим странам, в том числе среди их личных предметов нашли флаг Канады, молитвенник на польском языке и блокнот с тактическими записями на английском языке, а также на теле одного из ликвидированных обнаружили татуировку с символикой 2-го батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США.

    В воскресенье губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что в Климовском районе Брянской области на границе с Украиной была ликвидирована диверсионная группа.

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    27 октября 2024, 19:52 • Видео
    Камала Харрис проигрывает выборы

    Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

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    28 октября 2024, 18:36 • Новости дня
    В Варшаве устроили аттракцион с погибшими украинскими военными
    В Варшаве устроили аттракцион с погибшими украинскими военными
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Варшаве появились стенды, на которых изображены погибшие украинские военные с вырезанными лицами для возможности сфотографироваться, сообщает издание «Страна».

    В центре Варшавы установили стенды с изображениями украинских военных, погибших в ходе конфликта на Украине. На стендах изображены портреты солдат с вырезанными лицами, что позволяет прохожим вставлять свои лица в отверстия для фотоснимков. Под каждой фотографией указаны даты рождения и смерти военнослужащих, а также добавлена надпись «Стань героем».

    Эта инициатива вызвала резко неоднозначную реакцию среди пользователей украинских социальных сетей, отмечает издание.

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    28 октября 2024, 21:17 • Новости дня
    В МИД Германии объяснили инцидент со встречей Бербок в Малайзии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Германии опровергло информацию о том, что главу ведомства Анналену Бербок не встретили во время ее визита в Китай или Индию, объяснив, что инцидент с самолетом произошел в Малайзии.

    Спикер МИД ФРГ Себастиан Фишер уточнил, что видео, на которое ссылаются в интернете, не имеет отношения к визитам Бербок в эти страны, передает РИА «Новости».

    Фишер пояснил, что видео было снято во время посадки рейса главы МИД Германии в Малайзии. По его словам, из-за недоразумения самолет припарковался не в том месте, а встречающая сторона находилась чуть дальше, что вызвало необходимость пройти несколько шагов, прежде чем министр была встречена официально.

    Визит в Малайзию состоялся еще в начале года, а на прошлой неделе Бербок посетила Индию.

    Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прилетела в Китай с визитом, однако по прибытии в аэропорт ее никто не встретил.

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    28 октября 2024, 10:08 • Новости дня
    Грузинский эксперт объяснил призыв «неадекватной» Зурабишвили к протестам
    Грузинский эксперт объяснил призыв «неадекватной» Зурабишвили к протестам
    @ Radek Pietruszka/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили априори называла выборы в парламент «нелегитимными» в случае победы правящей «Грузинской мечты», поэтому сейчас она в безвыходной ситуации, заявил грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Зурабишвили не умеет идти на компромиссы, тем более в этом случае, когда она заранее говорила о фальсификациях в случае победы «Грузинской мечты», о неких тайных российских спецоперациях, поэтому она априори перерезала себе все пути к отступлению, – сказал он газете ВЗГЛЯД. – Президент не может сейчас не говорить, что Грузия сбилась с европейского пути и только она будет бороться за возвращение. Вот почему она не признала выборы и зовет митинговать».

    «Мне кажется, что грузинская оппозиция понимает в глубине души неадекватность Зурабишвили, но и сами радикальные оппозиционеры не могут отступить. Так что эта игра продолжится еще несколько месяцев. Но я верю, что потом все успокоится», – считает аналитик.

    «Мой прогноз в том, что «Грузинская мечта» должна выдержать, так как правда на ее стороне. Нет в реальности фактов каких-то массовых нарушений, возможно, были единичные. Но сам процесс, и это подтверждают международные наблюдатели, со стороны ЦИК был организован хорошо. А что касается разговоров о поляризации, Грузии к этому не привыкать. Кстати, я не увидел на выборах никакого принуждения государственных служащих, да и большинство наблюдателей назвали в своих интервью грузинским СМИ их честными и свободными».

    Он напомнил в плане общей ситуации «фейковую голодовку» экс-президента Михаила Саакашвили и призывы Запада выпустить его из заключения, а также митинги его сторонников против правящей партии.

    «Но как только ЕСПЧ признал, что нет необходимости вывозить Саакашвили на лечение из Грузии, тот сразу же излечился. Чего-то похожего я ожидаю и на этот раз», – сказал эксперт.

    «На Западе тоже все больше людей, которые видят, что на Грузию извне оказывают давление излишне и незаслуженно. Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Тбилиси 28-29 октября, действующего главы ЕС, из этого ряда. Очень хорошо, что он приезжает», – сказал аналитик.

    Он ожидает, что вскоре внимание Запада переключится на выборы США и «будет меньше внимания к Грузии».

    Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила власти в фальсификации парламентских выборов и призвала граждан собраться на акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси.

    После подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов на парламентских выборах. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента.

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    28 октября 2024, 21:56 • Новости дня
    Ветеран «Альфы»: Уничтоженный в Брянской области рейнджер не имел статуса военного США
    Ветеран «Альфы»: Уничтоженный в Брянской области рейнджер не имел статуса военного США
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Уничтоженный в Брянской области боевик с татуировкой 75-го полка рейнджеров спецназа США был уволен из американской армии, что исключает юридические вопросы по его ликвидации, утверждает президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

    Гончаров отметил, что «все наемники, которые воюют у нас из стран НАТО и которые находятся на нашей территории, они официально уволены из армии и имеют к этому документы. Поэтому с любым, кого мы заберем живым или мертвым, никаких проблем не будет», передает РИА «Новости».

    Он добавил, что уничтоженный боевик не являлся военнослужащим Соединенных Штатов, а действовал как наемник. Это означает, что он не имел статуса военного, что исключает возможность возникновения правовых осложнений в связи с его ликвидацией. По словам Гончарова, такие ситуации не создают юридических проблем, так как эти лица не защищены статусом военнопленного и действуют на свой страх и риск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ликвидированные в Брянской области диверсанты были вооружены иностранным оружием и имели экипировку и средства связи, свидетельствующие о принадлежности к третьим странам, в том числе среди их личных предметов нашли флаг Канады, молитвенник на польском языке и блокнот с тактическими записями на английском языке, а также на теле одного из ликвидированных обнаружили татуировку с символикой 2-го батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США.

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    28 октября 2024, 17:40 • Новости дня
    Таксисты пожаловались на низкое качество китайских автомобилей
    Таксисты пожаловались на низкое качество китайских автомобилей
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Водители такси утверждают, что китайские автомобили служат меньше европейских и корейских, вынуждая их списывать машины раньше срока и сталкиваться с проблемами в ремонте.

    Как пишет «Коммерсант», доля автомобилей из Китая в российских таксопарках составляет 70–80%. Таксисты жалуются, что китайские автомобили часто выходят из строя после 150 тыс. км пробега, что значительно меньше, чем у европейских и корейских машин, которые служат 250–300 тыс. км. Глава межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков отметил проблемы с качеством двигателей и трансмиссий китайских авто.

    Аналитики утверждают, что издержки на содержание китайского кроссовера за пять лет могут превысить стоимость самого автомобиля. Однако не все таксисты недовольны: владелец таксопарка Сергей Трифонов отметил, что у его Jaecoo J7 не возникло проблем и после 50 тыс. км.

    Проблемы также касаются запчастей. По данным Российского союза автостраховщиков, сроки поставок импортных запчастей выросли до 45 дней, а четверть сервисов сталкиваются с контрафактными деталями. Владелец автосервиса Роман Гуляев подчеркнул отсутствие каталогов и сложности с заказом оригинальных запчастей.

    Увеличение затрат водителей на обслуживание машин может привести к росту тарифов на такси. В «Яндекс Go» планировали увеличить цены на 3-4%, но ФАС заявила об отсутствии предпосылок для этого и продолжит работу по сдерживанию цен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экспорт китайских автомобилей и оборудования в Россию в марте снизился на 15%. Власти Китая рекомендовали местным автопроизводителям пересмотреть свои инвестиционные стратегии и отказаться от вложений в проекты за рубежом, в частности в Индии, Турции и России.

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    28 октября 2024, 14:41 • Новости дня
    Минобороны показало видео уничтожения командиров подразделения ВСУ
    Минобороны показало видео уничтожения командиров подразделения ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уничтожение пункта временной дислокации подразделения вооруженных сил Украины у Волчанска в Харьковской области сняли на видео, ролик опубликовало Минобороны России.

    Данные о местоположении пункта передали летчикам ВКС России, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Используя авиационную бомбу с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), они нанесли точный удар. В результате авиаудара был уничтожен пункт временной дислокации украинских военных.

    На момент нанесения удара в пункте находился командный состав одного из подразделений ВСУ.

    На прошлой неделе российские военные нанесли 42 удара по объектам украинского ВПК, включая объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, а также по пунктам дислокации наемников.

    В Сумской области российские военные нанесли удар по замаскированной украинской самоходной артиллерийской установке дроном «Иноходец».

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    28 октября 2024, 21:34 • Новости дня
    Медведев назвал последствия для президента Грузии после призыва с госперевороту

    Медведев заявил, что после призыва президента Грузии к госперевороту должен следовать арест

    Медведев назвал последствия для президента Грузии после призыва с госперевороту
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил президента Грузии Саломе Зурабишвили в призыве к перевороту, заявив, что такие действия против конституции могут повлечь отстранение и арест.

    В своем англоязычном аккаунте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Медведев назвал Зурабишвили «марионеткой», которая не признает результаты выборов и, по его словам, идет против конституции, призывая к перевороту, передает РИА «Новости». Он отметил, что в подобных ситуациях обычно следует отстранение от должности и арест.

    «Президент-марионетка Грузии отказалась принять результаты выборов и пошла против конституции, призвав к перевороту. Обычная практика в таких случаях – это отстранение от должности и арест», – написал он.

    Напомним, в понедельник перед зданием грузинского парламента состоялся многолюдный митинг с флагами Грузии и ЕС, организованный президентом страны Саломе Зурабишвили. Он продлился три часа, после чего протестующие покинули площадь перед парламентом.

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    28 октября 2024, 15:28 • Новости дня
    Volkswagen решил закрыть три завода в Германии

    Volkswagen намерен закрыть три завода в Германии, будут сокращены тысячи рабочих мест

    Volkswagen решил закрыть три завода в Германии
    @ Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Volkswagen планирует закрытие минимум трех заводов в Германии, что приведет к сокращению десятков тысяч рабочих мест, сообщил совет директоров компании.

    Глава производственного совета Даниэла Кавалло сообщила на информационном мероприятии в Вольфсбурге: «Совет директоров хочет закрыть как минимум три завода VW в Германии». Это решение принято в рамках мер по экономии и может затронуть все заводы компании, передает РИА «Новости» со ссылкой на совет директоров компании

    Предприятиям в Оснабрюке угрожает закрытие в первую очередь, однако меры по экономии предполагают также сокращение персонала на других заводах. Кавалло отметила, что под угрозой находятся целые отделы, которые могут быть закрыты или перенесены за границу. Она подчеркнула, что ни один из немецких заводов VW не находится в безопасности, так как планы совета директоров касаются всех объектов.

    На данный момент в Германии на десяти заводах Volkswagen работают примерно 120 тыс. человек. Несмотря на предстоящие изменения, компания продолжает искать пути сокращения расходов, чтобы улучшить финансовые показатели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, автоконцерн Volkswagen впервые планирует закрыть заводы в Германии, что приведет к значительным сокращениям сотрудников. Ранее сообщалось, что ГАЗ отсудил у Volkswagen почти 17 млрд рублей за срыв производства автомобилей.

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    28 октября 2024, 11:45 • Новости дня
    Задержан фальсификатор от правящей партии на выборах в парламент Грузии

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Член местного органа самоуправления (сакребуло) от правящей «Грузинской мечты», вбросивший бюллетени для голосования на выборах 26 октября в Марнеули перед телекамерами оппозиционных компаний, задержан, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Ведется следствие, этот человек (вбросивший бюллетени) задержан», – сказал он.

    По грузинским законам, фальсификатору грозит до двух лет заключения.

    По словам Шалвы Папуашвили, на выборах всего было «несколько инцидентов», а этот факт считается самым резонансным.

    Вброс перед телекамерами произошел на участке в Марнеули, результаты там из-за этого отменены.

    «Грузинская мечта» незамедлительно призвала к расследованию инцидента.

    В понедельник под руководством президента Саломе Зурабишвили начинаются массовые акции протеста, оппозиция называет выборы нелегитимными.

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    28 октября 2024, 17:48 • Новости дня
    Актер Пономаренко из «Глухаря» найден мертвым в Москве
    Актер Пономаренко из «Глухаря» найден мертвым в Москве
    @ scenamelnikov.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Актер театра-сцены «Мельников» Юрий Пономаренко, известный широкому зрителю по сериалу «Глухарь», найден мертвым в квартире в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Тело нашли с травмой затылка в доме на Высоковольтном проезде, сказал собеседник РИА «Новости». По словам источника, смерть не носит криминального характера. Ведется проверка обстоятельств смерти актера.

    Юрий Пономаренко известен своими ролями в популярных российских сериалах, таких как «Склифосовский», «Глухарь» и «Карпов». В августе российский актер Владимир Новицкий, известный по роли в сериале «Глухарь», умер в возрасте 46 лет.

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    28 октября 2024, 18:44 • Новости дня
    Главу МИД Германии не встретили у самолета во время визита в Китай

    Главу МИД Германии Бербок не встретили у самолета во время визита в Китай

    Главу МИД Германии не встретили у самолета во время визита в Китай
    @ Rabea Gruber/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прилетела в Китай с визитом, однако по прибытии в аэропорт ее никто не встретил.

    На это обратила внимание «Комсомольская правда». На видео, опубликованном изданием, видно, что главу немецкой дипломатии у трапа самолета не встретило ни одно официальное лицо.

    Отмечается, что визит Бербок в Китай не был официально анонсирован, однако в прессе с начала октября ходили слухи о ее намерении посетить страну до конца месяца. Основной целью визита назывались обсуждение ситуации на Украине и ближневосточного конфликта.

    Ранее в Сети сравнили встречу главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок в аэропорту Индии. На двух коротких видеороликах с моментами прилета дипломатов наглядно показана разница во встрече официальных лиц со стороны индийских властей.

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    28 октября 2024, 22:58 • Новости дня
    Пушков сравнил желание Урсулы фон дер Ляйен выступить в Тбилиси с Майданом

    Сенатор Пушков заявил о помощи европейских политиков грузинской оппозиции

    Tекст: Денис Тельманов

    Сенатор Алексей Пушков заявил, что приезд европейских политиков в Тбилиси после парламентских выборов напоминает события украинского Майдана 2013 года.

    Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков сделал заявление, что визит европейских политиков в Тбилиси после парламентских выборов в Грузии напоминает события десятилетней давности на Украине.

    Сенатор отметил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует выступить на митинге оппозиции в грузинской столице, что вызывает аналогии с украинским Майданом 2013 года, когда западные политики активно поддерживали протесты в Киеве.

    «Примерно так же 10 лет тому назад, зимой 2013-го, начинался украинский Майдан: туда ринулись представители стран ЕС и США – министры, депутаты, сенаторы, главы НКО, журналисты – срочно разогревать страсти и разворачивать Украину против России», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

    В минувший понедельник в Тбилиси состоялся оппозиционный митинг против результатов парламентских выборов, прошедших 26 октября. Акцию поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая, несмотря на свой беспартийный статус по конституции, помогает проевропейской оппозиции. Участники митинга несли флаги Грузии, Евросоюза и Украины.

    По результатам выборов правящая партия «Грузинская мечта», выступающая за сохранение отношений с Россией, набрала 53,93% голосов. В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, которые в сумме получили 37,78% голосов, однако они уже заявили о непризнании итогов, предоставленных ЦИКом Грузии. Наблюдатели ОБСЕ, в том числе спецкоординатор миссии Паскаль Ализар, отметили хорошую организацию выборов, несмотря на зафиксированные нарушения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил президента Грузии Саломе Зурабишвили в призыве к перевороту и заявил, что подобные действия могут повлечь отстранение и арест. Кроме того, обученные на украинской территории снайперы прибыли в Грузию для организации провокаций во время массовых акций протеста после выборов в парламент страны, и их задачей является организация провокаций в ходе этих протестов.

    Коментарии (11)
    28 октября 2024, 21:53 • Новости дня
    США пригрозили Грузии «дальнейшими последствиями»
    США пригрозили Грузии «дальнейшими последствиями»
    @ Nathan Howard/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тбилиси грозят «дальнейшие последствия» за якобы нарушения в ходе выборов, заявил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

    Миллер заявил, что грузинское правительство должно прекратить свои «антидемократические действия» и вернуться на евро-атлантический путь, передает РИА «Новости».

    Представитель Госдепа подчеркнул, что Вашингтон не исключает «дальнейших последствий», если Грузия не изменит свой курс. Он также отметил, что США присоединились к призыву международных и местных наблюдателей о полном расследовании сообщений о нарушениях на выборах.

    Ранее США и Евросоюз призвали власти Грузии расследовать нарушения на парламентских выборах, указав на «подкуп избирателей и нарушение тайны голосования».

    Коментарии (28)
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    Запад жестоко отомстит Грузии в ближайшие дни

    Субботним выборам в парламент Грузии предстоит стать историческими, кто бы на них ни победил. С точки зрения внешнеполитической повестки на кону сразу два очень важных вопроса: вступит ли Грузия в военный конфликт с Россией и потеряет ли Запад Грузию? Решение этих вопросов может обойтись дорогой ценой, вплоть до попытки революции. Подробности

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    За что 155-я бригада морпехов особо отмечена Верховным главнокомандующим

    «Они как раз и создали основные условия для этих успешных действий». Такими словами президент России отдельно отметил заслуги 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота при окружении группировки противника в Курской области. Чем еще знаменито это соединение? Подробности

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    Как в Польше может возникнуть пророссийский кандидат в президенты

    Выборы следующего президента Польши состоятся лишь в следующем году, но уже сейчас в стране звучат опасения по поводу того, что кандидатом может стать «пророссийский кандидат». Кого именно можно считать в Польше пророссийским политиком, сколько избирателей могли бы его поддержать – и почему само появление такого человека способно нанести удар по польской политической системе? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Камала Харрис проигрывает выборы

      Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

    • В НАТО опять сказали Зеленскому «нет»

      Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украину точно не пригласят в НАТО до окончания боевых действий, а не только до выборов США. Получается, французы врали, заявляя, что им удалось переубедить американцев и немцев насчет так называемого плана победы Зеленского, где приглашение Украины в НАТО – это пункт номер один.

    • Британию вовремя унизили

      Саммит БРИКС получил вишенку на свой торт: одновременно на другом конце земли проводился саммит Британского Содружества. Для Лондона он полностью провалился. Проблема не только в том, что высокопоставленные гости предпочти БРИКС. Проблемы у Британии буквально во всем.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

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