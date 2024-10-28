Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
В Оренбурге открылась выставка военных трофеев
В Оренбурге открылась уникальная выставка военных трофеев «Сила V правде – гордость и победа» и началась акция по сбору пожеланий для бойцов на передовой.
В Оренбурге открылась выставка «Сила V правде – гордость и победа», совместный проект «Единой России» и Центрального военного округа. Оренбургская область стала первым в Приволжском федеральном округе регионом, принимающим эту экспозицию, и десятым в России.
На церемонии открытия стартовала акция по сбору пожеланий бойцам на передовой. Среди первых участников акции были член регионального политсовета партии, вице-губернатор области Дмитрий Кулагин, военный комиссар Дмитрий Килеев и награжденный участник спецоперации Алексей Мурыгин.
По словам и.о. руководителя регионального исполкома Вагиза Габбасова, пожелания будут переданы военнослужащим на флаге области.
На выставке представлена трофейная техника, среди которой танк Abrams, бронетранспортеры M113 и «Казак», боевые машины пехоты Marder и Bradley. Экспозиция будет доступна для посещения до 31 октября возле ТЦ «Мармелад» на Шарлыкском шоссе.
Ранее выставка посетила Свердловскую, Челябинскую, Курганскую, Тюменскую, Новосибирскую и Кемеровскую области, а также Республики Алтай, ХМАО и ЯНАО, привлекая более миллиона человек.
Первая за пределами Москвы масштабная выставка трофейного вооружения и военной техники стран НАТО открылась 8 июня в Верхней Пышме Свердловской области.