Птичий грипп выявлен на крупнейшей птицефабрике Камчатки

На птицефабрике «Пионерское» произошла вспышка высокопатогенного птичьего гриппа

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вспышку птичьего гриппа на птицефабрике «Пионерское» на Камчатке подтвердил министр сельского хозяйства региона Вячеслав Черныш, сообщает РИА Новости. «На птицефабрике зафиксирован в одном из птичников повышенный падеж. Выехали специалисты. Провели отбор проб. К сожалению, подтвердился диагноз высокопатогенного гриппа птиц. Принято решение об установлении зоны очага и угрожающей зоны, которая составит в радиусе 5 километров», – заявил Черныш.

Министерство сельского хозяйства призвало жителей региона сообщать в государственную ветеринарную службу о найденных трупах птиц или больных птицах. Высокопатогенный грипп птиц представляет опасность для человека и животных. Заражение людей возможно при контакте с инфицированными или мертвыми птицами, а также через мясо и яйца больных птиц без достаточной термической обработки.

Птицефабрика «Пионерское» является крупнейшим предприятием в регионе, функционирующим с 1960 года. Она специализируется на производстве яиц, мяса и полуфабрикатов. Поголовье кур составляет около 200 тыс., а годовое производство яиц достигает 50 млн штук.

Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что птичий грипп перешагивает межвидовой барьер и становится угрозой для людей, а также заметила увеличение числа случаев заражения людей на протяжении последних лет. В Мексике зафиксирован первый случай заражения человека птичьим гриппом A(H5N2). В Японии уничтожили более 57 тыс. кур из-за птичьего гриппа.