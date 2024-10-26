Таинственный зов прозвучал. Спящая красавица Россия проснулась и улыбнулась сама себе. Узнаем ли мы в этой прекрасной женщине Россию двухлетней давности? А ведь это она и есть. Кто из социологов мог спрогнозировать такую радикальную смену вех?4 комментария
Открыто уголовное дело в связи с крушением вертолета в Кировской области
Возбуждено уголовное дело после крушения совершавшего санитарный рейс вертолета у деревни Белеенки в Кировской области; в результате крушения погибли пилот и медицинский персонал, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.
Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц, сообщает ведомство в Telegram.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кировской области вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в лесном массиве. Глава региона Александр Соколов сообщил, что в момент крушения на борту не было пациентов. В вертолете были пилот, врач и два фельдшера, летевшие из поселка Даровский.