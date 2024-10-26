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КХЛ опроверг обвинения в нецензурных кричалках болельщиков «Спартака»
Вице-президент КХЛ Каменский: Болельщики «Спартака» не скандировали нецензурные кричалки
Болельщики «Спартака» не использовали нецензурную лексику во время недавнего матча с СКА, заявил вице-президент КХЛ Валерий Каменский.
Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский прокомментировал обвинения в адрес болельщиков московского «Спартака» после матча против СКА, передает «Российская газета» со ссылкой на Sport24.
Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась победой гостей со счетом 5:2. После матча представители СКА заявили, что фанаты «Спартака» скандировали нецензурные кричалки.
Каменский отметил, что после внимательного просмотра эпизода не обнаружено каких-либо нецензурных выражений.
«Это эмоции, и хоккей – это спорт. И все болельщики, тем более спартаковские, вели себя корректно. На наши матчи ходят люди с детьми, был полный стадион. Все хотят приходить, потому что есть очень теплая и дружественная атмосфера», – заявил он.
По его словам, на домашних матчах «Спартака» всегда царит лучшая атмосфера, а фанаты ведут себя подобающим образом.
Между тем, московский «Спартак» выступил с резкой критикой в адрес главного тренера петербургского СКА и первого вице-президента Федерации хоккея России (ФХР) Романа Ротенберга, передает ТАСС.
По мнению клуба, высказывания Ротенберга наносят вред репутации отечественного хоккея и позорят его. В заявлении пресс-службы «Спартака» говорится, что «неуравновешенные и истеричные заявления» Ротенберга провокационны, порочат достоинство лиги и ставят под вопрос компетенцию сотрудников КХЛ.
Кроме того, «Спартак» подчеркнул, что это не первый случай неоднозначных высказываний Ротенберга в информационном пространстве. Клуб считает, что он намеренно и безнаказанно наносит вред репутации российского хоккея. В «Спартаке» также отметили, что ждут от КХЛ оценки этих эпизодов и принятия соответствующих мер в отношении Ротенберга.
Пресс-служба КХЛ, в свою очередь, сообщила, что лига планирует изучить скандирования болельщиков «Спартака» и принять меры, если они окажутся нарушением.
Ранее в РФС изучали эпизод, где болельщики московского «Спартака» якобы оскорбляли судью матча со столичным «Динамо».