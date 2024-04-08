Что случилось с идеей эмиграции сегодня? Она демистифицировалась, и это лучшее, что могло с ней произойти. Чем меньше мифов бытует в голове граждан, тем лучше им самим, да и стране в целом. Нет больше мифа о Западе как о рае земном.3 комментария
В РФС решили рассмотреть скандирования болельщиков «Спартака» в адрес судьи
В РФС рассмотрят оскорбительные скандирования болельщиков «Спартака» в адрес судьи
КДК РФС рассмотрит эпизод со скандированием болельщиками московского «Спартака» оскорбительных выражений в адрес судьи матча 23-го тура Российской премьер-лиги со столичным «Динамо», сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.
7 апреля «Спартак» в гостях обыграл «Динамо» со счетом 2:1, передает ТАСС.
Как сказал Григорьянц главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль пришел на послематчевое интервью с опозданием на восемь минут, что является нарушением регламента, «Спартак» также задержался с выходом на поле перед началом второго тайма на две минуты. Он добавил, что также будет рассмотрено скандирование болельщиками «Спартака» оскорбительных выражений в адрес судьи.
Ранее КДК РФС дисквалифицировал главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на один матч Кубка России.