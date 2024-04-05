Появление России в Закавказье и оазисах Центральной Азии было результатом конкуренции с европейскими колониальными империями, а не традиционного для нас продвижения русского народа.0 комментариев
Главного тренера «Ростова» Карпина дисквалифицировали на один матч Кубка России
КДК РФС дисквалифицировал главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на один матч Кубка России, сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
2 апреля «Ростов» на выезде по пенальти победил подмосковные «Химки» (7:6). В компенсированное время матча Карпина удалили за выход на поле для конфронтации с официальными лицами, передает ТАСС.
Как сказал Григорьянц, в протоколе была запись в отношении Карпина – выход на поле для конфронтации с официальным лицом матча, но поскольку в его речи не было оскорбительных слов и выражений, КДК РФС не принял дополнительной дисквалификации, Карпин пропустит один матч Кубка России.
Ранее КДК дисквалифицировал главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на три матча за бросок бутылки воды в сторону судьи в игре 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».