Главного тренера «Ростова» Карпина дисквалифицировали на один матч Кубка России

Tекст: Дмитрий Зубарев

2 апреля «Ростов» на выезде по пенальти победил подмосковные «Химки» (7:6). В компенсированное время матча Карпина удалили за выход на поле для конфронтации с официальными лицами, передает ТАСС.

Как сказал Григорьянц, в протоколе была запись в отношении Карпина – выход на поле для конфронтации с официальным лицом матча, но поскольку в его речи не было оскорбительных слов и выражений, КДК РФС не принял дополнительной дисквалификации, Карпин пропустит один матч Кубка России.

Ранее КДК дисквалифицировал главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на три матча за бросок бутылки воды в сторону судьи в игре 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».