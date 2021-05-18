Тренера ФК «Ростов» дисквалифицировали на три матча за бросок бутылкой в судью

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на три матча за бросок бутылки воды в сторону судьи в игре 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром», сообщил председатель КДК Артур Григорьянц.

«Ростов» в воскресенье уступил «Краснодару» со счетом 1:3. Карпин был удален в конце второго тайма. В протоколе матча на сайте РПЛ было указано, что карточка была показана за «бросок бутылки с водой в сторону резервного арбитра».

«По Zoom принимали участие Карпин и юрист. Резервный судья Стрельцов в рапорте написал: «на 90+ (минуте) Карпин акцентированно бросил бутылку воды в мою сторону, после чего я позвал главного арбитра и сказал об этой ситуации». Мы зачитали данный рапорт, и Валерий Георгиевич сказал, что умысла бросать бутылку не было. Судейская бригада настаивала на том, что все было так, как написал в рапорте Стрельцов. На заседании мы просмотрели запись. И все-таки бросок был. Решение следующее: за попытку оказания физического воздействия на официального судью дисквалифицировать Карпина на три матча чемпионата России», – передает РИА «Новости» слова Григорьянца.

Кроме того, футболист тульского «Арсенала» Гиа Григалава дисквалифицирован на три матча Российской премьер-лиги (РПЛ) за удаление, полученное в матче с «Уфой».

Матч 30-го тура РПЛ между «Уфой» и «Арсеналом» прошел в воскресенье в Уфе и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. Григалава заработал прямую красную карточку во втором тайме. В протоколе матча на сайте РПЛ было указано, что футболист был удален за «агрессивное поведение, удар по ноге без борьбы за мяч».

«Удаленно в заседании приняли участие Григалава и юрист. Мы посмотрели видеозапись и послушали Григалаву. Действительно, было агрессивное действие, и он это признал. Решение: за агрессивное поведение дисквалифицировать Григалаву на три матча чемпионата России», – сказал Григорьянц.