В России появилось движение «Войсковое братство Свои»

Путин ответил на вопрос иностранного журналиста о военных КНДР

Tекст: Елизавета Шишкова

«Что касается наших взаимоотношений с Корейской Народно-Демократической Республикой: как вы знаете, сегодня, по-моему, только ратифицирован наш Договор о стратегическом партнерстве», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

Путин напомнил, что в договоре есть статья под номером 4. «Мы нисколько никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно. Но что и как мы будем делать – это уже наше дело, в рамках этой статьи. Сначала нужно провести соответствующие переговоры по поводу имплементации статьи № 4 этого договора, но мы в контакте с нашими северокорейскими друзьями и посмотрим, как будет развиваться этот процесс», – сказал президент.

Так он прокомментировал вопрос журналиста Кира Симмонса из NBC News. «Господин президент, спутниковые снимки говорят о том, что в России находятся северокорейские войска. Что они здесь делают и разве это не является серьезной эскалацией войны на Украине?» – спросил тот российского президента.



«Снимки – вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они что-то отражают», – ответил Путин.

Напомним, Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве России и КНДР, который предусматривает военную помощь в случае нападения на одну из сторон. В МИД России указали, что договор о стратегическом партнерстве с КНДР является открытым и не содержит скрытых приложений.

По словам замминистра иностранных дел России Андрея Руденко, статья 4 договора предусматривает оказание взаимной военной помощи в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательствам Российской Федерации и КНДР «в случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства, оказавшись в состоянии войны». «Таким образом, содержание упомянутой статьи явно свидетельствует о том, что договор носит оборонительный характер, не направлен против безопасности третьих стран, нацелен на поддержание стабильности в регионе Северо-Восточной Азии», – приводит слова дипломата ТАСС.



