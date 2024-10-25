Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.7 комментариев
В России появилось движение «Войсковое братство Свои»
В Москве состоялось учредительное собрание общественного движения «Войсковое братство «Свои», инициаторами которого стали участники СВО и ветераны вооруженных сил России.
Собрание прошло в Центральном доме российской Армии в Москве, организаторами стали участники специальной военной операции, Герои России, руководители ветеранских объединений, сообщили в Минобороны, передает РИА «Новости».
Новое движение будет оказывать помощь участникам в решении социальных проблем, проводить медицинскую и социальную реабилитацию, увековечивать память погибших и содействовать воспитанию молодежи. «В своей деятельности вновь сформированное общественное движение будет оказывать содействие в различных видах помощи и поддержки его участникам», – заявили в Министерстве обороны.
В собрании участвовала замминистра обороны и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Она отметила важность взаимодействия с новым движением. «Ваш опыт работы в ветеранских и общественных организациях для нас будет необходим», – подчеркнула Цивилева.
Министр обороны Андрей Белоусов также поддержал инициативу создания движения, сообщил его заместитель, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-полковник Виктор Горемыкин.
Был организован телемост с участниками СВО и военнослужащими в госпиталях, где обсуждалась идея создания движения. Заместители министра обороны вручили награды участникам СВО и ветеранам военной службы.