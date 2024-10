Главных героев «Смуты» озвучили актеры Жарковы

Tекст: Александра Юдина

По информации пресс-службы компании, «Сайберия Нова» в партнерстве со студией «Бука» завершила полную переозвучку своего проекта – игры «Смута».

Голосами главных героев стали Иван Жарков, ранее озвучивший Криса Хемсворта в фильмах про «Мстителей», и его жена Анастасия Жаркова, известная по работе над голосом Пегги Картер в фильмах о Капитане Америка.

«В игре «Смута» я озвучиваю героиню Анастасию, и так получилось, что Юрия, ее возлюбленного, озвучивает мой муж. Мы в жизни любим друг друга, и здесь будем играть любовь. При подготовке к работе я изучила материалы, посмотрела кат-сцены, летсплеи, наблюдала как Иван играет. Поэтому могу с уверенностью сказать, что я погрузилась в этот мир», – отметила Жаркова.

Жарковы также известны озвучиванием персонажей в таких играх, как Hogwarts Legacy, The Last of Us, Call of Duty, Assassin's Creed, Far Cry и «Ведьмак».

Помимо них, другие персонажи «Смуты» также получили новые голоса. Например, Кирша теперь звучит голосом Владимира Паляницы, а князь Пожарский – голосом Влада Коппа.

По словам гендиректора «Сайберия Нова» Алексея Копцева, переозвучивание связано с грядущим обновлением сценария, графики и игровых механик. Он отметил, что голоса известных актеров дубляжа придадут персонажам большую харизму и выразительность.