МУС направил в Ассамблею дело Монголии из-за визита Путина

Tекст: Александра Юдина

Согласно заявлению МУС, Монголия, не оказав содействия в аресте Путина, нарушила положения Римского статута, передает РИА «Новости».

«24 октября Палата предварительного производства II Международного уголовного суда постановила, что Монголия, не арестовав г-на Путина, когда он находился на ее территории, и не передав его суду, не выполнила просьбу о сотрудничестве с судом, что противоречит положениям Римского статута», – говорится в сообщении суда.

Дополнительно в суде отметили, что таким образом Монголия воспрепятствовала осуществлению функций и полномочий МУС, предусмотренных статьей 87(7) Римского статута. Ввиду серьезной неспособности страны сотрудничать, Палата решила передать этот вопрос Ассамблее государств-участников для дальнейшего рассмотрения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин в сентябре совершил официальный визит в Монголию, где провел переговоры с руководством страны. Монголия является участницей МУС, который в 2023 году в нарушение норм международного права выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.

Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не является участником Римского статута и не признает в связи с этим никакие решения Международного уголовного суда.