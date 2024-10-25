Балаклавской битве 170 лет. У британцев от того боя с русскими под Севастополем остались и головной убор балаклава, и кардиган, и фильмы, и стихи, а у нас – практически ничего, кроме пары абзацев в исторических книгах. Почему так получилось?0 комментариев
МУС направил в Ассамблею дело Монголии из-за визита Путина
Международный уголовный суд передал дело Монголии в Ассамблею из-за отсутствия посредничества по аресту президента России Владимира Путина во время его визита в страну.
Согласно заявлению МУС, Монголия, не оказав содействия в аресте Путина, нарушила положения Римского статута, передает РИА «Новости».
«24 октября Палата предварительного производства II Международного уголовного суда постановила, что Монголия, не арестовав г-на Путина, когда он находился на ее территории, и не передав его суду, не выполнила просьбу о сотрудничестве с судом, что противоречит положениям Римского статута», – говорится в сообщении суда.
Дополнительно в суде отметили, что таким образом Монголия воспрепятствовала осуществлению функций и полномочий МУС, предусмотренных статьей 87(7) Римского статута. Ввиду серьезной неспособности страны сотрудничать, Палата решила передать этот вопрос Ассамблее государств-участников для дальнейшего рассмотрения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин в сентябре совершил официальный визит в Монголию, где провел переговоры с руководством страны. Монголия является участницей МУС, который в 2023 году в нарушение норм международного права выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не является участником Римского статута и не признает в связи с этим никакие решения Международного уголовного суда.