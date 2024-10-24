Хэллоуин именно так и должен работать – люди постепенно привыкают и втягиваются, каждый шаг по лесенке вниз маленький и незаметный, и постепенно пентаграммы, черти и ведьмы должны начать восприниматься как свои и родные. Более родные, чем все, что может быть связано с Россией и православием.2 комментария
Путин заявил, что не припоминает угроз Трампа об ударах по Москве
Президент Владимир Путин сообщил, что не помнит разговора с Дональдом Трампом, в котором экс-президент США якобы угрожал ударом по Москве, и предложил не воспринимать такие заявления всерьез.
«Но я такого разговора с господином Трампом не припомню. Сейчас очень острая фаза предвыборной борьбы в США, и я предлагаю по-серьезному к заявлениям подобного рода не относиться», – сказал российский лидер в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, передает ТАСС.
Напомним, Дональд Трамп заявил, что угрожал ударом по Москве, если Россия будет преследовать Украину, и это несмотря на хорошие отношения с Владимиром Путиным. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев усомнился в словах Трампа. Комментируя заявление экс-президента США, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Кремль сохраняет конфиденциальность переговоров Путина с мировыми лидерами.