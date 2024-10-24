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    Путин: Россия справится со своими проблемами сама
    Путин назвал Казанскую декларацию на саммите БРИКС документом с позитивной повесткой
    Путин заявил, что БРИКС не создает альтернатив SWIFT
    Лукашенко заявил о присоединении Белоруссии к БРИКС в качестве партнера
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Хэллоуин вовлекает людей в сатанизм постепенно

    Хэллоуин именно так и должен работать – люди постепенно привыкают и втягиваются, каждый шаг по лесенке вниз маленький и незаметный, и постепенно пентаграммы, черти и ведьмы должны начать восприниматься как свои и родные. Более родные, чем все, что может быть связано с Россией и православием.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Северная Корея – способ увидеть себя со стороны

    Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.

    12 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Форум БРИКС в Казани может претендовать на звание вехи

    БРИКС вышел на новый уровень, когда престижный, но достаточно аморфный клуб превратился в значимое место встречи. Там надо быть, потому что там, во-первых, обсуждают важное, во-вторых, оформляется ведущий мировой тренд.

    3 комментария
    24 октября 2024, 19:27 • Новости дня

    Путин заявил, что не припоминает угроз Трампа об ударах по Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин сообщил, что не помнит разговора с Дональдом Трампом, в котором экс-президент США якобы угрожал ударом по Москве, и предложил не воспринимать такие заявления всерьез.

    «Но я такого разговора с господином Трампом не припомню. Сейчас очень острая фаза предвыборной борьбы в США, и я предлагаю по-серьезному к заявлениям подобного рода не относиться», – сказал российский лидер в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, передает ТАСС.

    Напомним, Дональд Трамп заявил, что угрожал ударом по Москве, если Россия будет преследовать Украину, и это несмотря на хорошие отношения с Владимиром Путиным. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев усомнился в словах Трампа. Комментируя заявление экс-президента США, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Кремль сохраняет конфиденциальность переговоров Путина с мировыми лидерами.

    23 октября 2024, 21:52 • Новости дня
    Путин передал «купюру БРИКС» Набиуллиной
    Путин передал «купюру БРИКС» Набиуллиной
    @ Григорий Сысоев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    На саммите БРИКС в Казани президенту России Владимиру Путину подарили символическую купюру межгосударственного объединения, которую он передал главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, купюра была создана одним из российских участников встречи, возможно, Торгово-промышленной палатой. Он добавил, что купюра символизирует общую работу, которая осуществляется в рамках БРИКС, сообщает ТАСС.

    Путин, осмотрев «банкноту», передал ее Набиуллиной. Песков отметил, что реакция главы Банка России была весьма сдержанной. «Квазиденьга», как ее назвал представитель Кремля, не понравилась Набиуллиной. «Она очень ревностно следит за нашим рублем», - пояснил Песков реакцию главы ЦБ.

    Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил странам БРИКС обсудить создание единой финансовой системы, а не замену национальных валют.

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    24 октября 2024, 11:27 • Новости дня
    Путин призвал адаптировать ООН к реалиям XXI века
    Путин призвал адаптировать ООН к реалиям XXI века
    @ Алексей Никольский/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Мария Иванова

    На заседании «БРИКС плюс» в Казани Владимир Путин заявил о необходимости адаптации структуры ООН к современным реалиям, подчеркнув важность увеличения роли развивающихся стран в Совете Безопасности.

    Президент России Владимир Путин призвал адаптировать структуру Организации Объединенных Наций к современным реалиям, передает ТАСС. На пленарном заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс» в Казани он заявил о необходимости расширения присутствия развивающихся стран в Совете Безопасности ООН и других органах.

    «Важным для дальнейшего эффективного функционирования ООН считаем адаптацию ее структуры к реалиям XXI века, расширение представленности в Совете Безопасности и других ключевых органах стран Азии, Африки и Латинской Америки», – сказал Путин. Глава государства отметил, что в зале присутствуют лидеры многих из этих стран.

    Это заявление демонстрирует стремление России к более равноправному представительству различных регионов мира в ООН, отражая изменения в глобальном политическом ландшафте. Путин выразил надежду на дальнейшее сотрудничество и укрепление связей с развивающимися странами.

    В четверг саммит БРИКС начался с пленарного заседания в формате «аутрич» с участием лидеров почти 40 государств.

    Накануне участники саммита БРИКС утвердили Казанскую декларацию, подводящую итоги российского председательства в объединении.

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    24 октября 2024, 13:44 • Видео
    Зеленский запросил энергетического перемирия

    Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга. Он считает, что это может стать «первым шагом» к перемирию. Этот шаг мог быть сделан раньше. Но Зеленский сделал ставку на авантюру в Курской области – и опять проиграл.

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    24 октября 2024, 03:19 • Новости дня
    Си Цзиньпин предложил Ирану совместно строить справедливый миропорядок

    Си Цзиньпин призвал Иран к совместному укреплению справедливого мирового порядка

    Си Цзиньпин предложил Ирану совместно строить справедливый миропорядок
    @ Кристина Кормилицына/фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    Китай поддержал полное участие Ирана в БРИКС и предложил совместные усилия для укрепления справедливого мирового порядка.

    Китайский лидер Си Цзиньпин выразил готовность Китая сотрудничать с Ираном в рамках БРИКС и других международных организаций для усиления влияния глобального Юга и продвижения справедливого мирового порядка, сообщает ТАСС.

    Он отметил, что Иран является важным партнером Китая на международной арене, и подчеркнул значимость китайско-иранских отношений в условиях текущих геополитических изменений.

    «Китай готов поддерживать Иран в защите его суверенитета и безопасности, а также способствовать его социально-экономическому развитию», – сказал Си Цзиньпин на встрече с иранским президентом Масудом Пезешкианом в Казани.

    Китайский лидер подчеркнул важность принципа невмешательства во внутренние дела и защиты законных прав и интересов обеих стран.

    Си Цзиньпин также отметил, что Китай планирует укреплять стратегическое партнерство с Ираном, независимо от глобальной ситуации. Он выразил желание сотрудничать в различных областях для стабильного развития двусторонних отношений, что будет выгодно для народов обеих стран.

    Кроме того, Си Цзиньпин затронул ситуацию на Ближнем Востоке, указав на необходимость незамедлительного прекращения огня в секторе Газа, что должно быть осуществлено при поддержке международного сообщества и в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани ранее заявил, что отношения Ирана с Россией и Китаем насчитывают десятилетия и направлены на региональный мир и стабильность.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал рост торгово-экономических отношений с Ираном, назвав это закономерным процессом.

    Участники саммита БРИКС в Казани приняли итоговую декларацию, сосредоточенную на экономическом развитии стран объединения и создании инструментов для равноправной международной торговли. Кремль опубликовал Казанскую декларацию стран БРИКС, в которой говорится о негативном влиянии односторонних незаконных санкций на мировую экономику и торговлю.

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    24 октября 2024, 11:37 • Новости дня
    Путин предложил создать систему равной и неделимой безопасности в Евразии
    Путин предложил создать систему равной и неделимой безопасности в Евразии
    @ Алексей Даничев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Мария Иванова

    На саммите БРИКС Россия предложила создать инклюзивную и недискриминационную систему равной и неделимой безопасности в Евразии, чтобы гарантировать стабильность и условия для мирного развития всех стран региона.

    Россия предложила на саммите БРИКС создать систему равной и неделимой безопасности в Евразии, сообщает ТАСС. Президент Владимир Путин выступил с этой идеей на заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс». Он отметил, что многие страны уже внесли свои полезные инициативы в этом направлении.

    «Со своей стороны Россия выступила с идеей формирования на инклюзивной и недискриминационной основе системы равной и неделимой безопасности в Евразии. Речь идет о том, чтобы общими усилиями надежно гарантировать подлинную стабильность и создать условия для мирного развития всех государств и народов на континенте», – сказал он.

    Российский лидер выразил уверенность, что общими усилиями удастся надежно гарантировать подлинную безопасность на континенте.

    Ранее Владимир Путин заявил на заседании «БРИКС плюс» о необходимости адаптации структуры ООН к современным реалиям, отметив значимость увеличения роли развивающихся стран в Совете Безопасности. На саммите БРИКС президент также обвинил Запад в использовании Украины для создания угроз безопасности России.

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    24 октября 2024, 03:10 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о смещении экономического баланса от G7 к БРИКС

    МВФ подтвердил смещение экономического баланса от G7 к странам БРИКС

    Bloomberg сообщил о смещении экономического баланса от G7 к БРИКС
    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    По прогнозу МВФ, в ближайшие пять лет БРИКС будет доминировать в мировом экономическом росте, опережая G7 по вкладу в глобальную экономику.

    Как сообщает Bloomberg, Международный валютный фонд (МВФ) подтвердил, что баланс сил мировой экономики смещается от стран G7 к БРИКС. Это связано с тем, что основная доля роста мировой экономики в ближайшие пять лет будет приходиться на страны БРИКС.

    Наибольший вклад в глобальный экономический рост, по прогнозам, внесут такие страны, как Китай, Индия, Россия и Бразилия.

    В то же время экономический вклад членов G7, включая США, Германию и Японию, будет пересмотрен в сторону уменьшения. Ожидается, что Китай останется крупнейшим вкладчиком, а Индия значительно увеличит свое влияние.

    Также подчеркивается, что рост экономик стран, таких как Египет и Вьетнам, будет на уровне развитых государств, как Германия и Япония, что подчеркивает возросшую значимость развивающихся экономик.

    Шестнадцатый саммит глав государств БРИКС, который проходит в Казани с 22 по 24 октября, стал первой встречей, в которой участвуют новые члены группы: Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Ожидается участие представителей более 30 стран, что подтверждает растущую роль объединения на мировой арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на саммите БРИКС в Казани президенту России Владимиру Путину подарили символическую купюру межгосударственного объединения, которую он передал главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.

    Участники саммита БРИКС в Казани приняли итоговую декларацию, обозначающую цели на долгосрочную перспективу, уделив лишь один пункт мирному урегулированию украинского конфликта, что демонстрирует сосредоточенность БРИКС на экономическом развитии всех стран объединения.

    Кремль опубликовал Казанскую декларацию стран БРИКС, в которой подчеркивается негативное влияние односторонних незаконных санкций на мировую экономику и торговлю.

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    24 октября 2024, 14:57 • Новости дня
    Путин сравнил международные отношения с семейными
    Путин сравнил международные отношения с семейными
    @ Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании «БРИКС плюс» сравнил международные отношения с семейной жизнью, отметив, что даже в семьях бывают конфликты и драки.

    Комментируя слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, призвавшего всех жить как одна большая семья, Путин отметил, что в семьях часто происходят размолвки и скандалы, иногда даже доходящие до драк, передает ТАСС.

    «Уважаемый господин генеральный секретарь сказал о том, что мы должны все жить как одна большая семья. Мы так и живем. В семьях, к сожалению, часто случаются размолвки, скандалы, дележ имущества. Дело иногда доходит и до драки», – сказал российский лидер.

    Путин также подчеркнул, что БРИКС рассматривает создание благоприятной атмосферы в «общем доме» как одну из основных целей. Он заверил, что организация продолжит работать в этом направлении, включая тесную координацию с ООН.

    Напомним, МИД Украины выразил недовольство из-за решения генсека ООН Антониу Гутерриша принять участие в саммите БРИКС в Казани вместо участия в конференции по Украине в июне.

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    24 октября 2024, 19:12 • Новости дня
    Путин заявил, что около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области
    Путин заявил, что около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области
    @ Александр Кряжев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

    «[Российские войска] активно работают на Курском направлении. Часть подразделений украинской армии, в том числе в Курской области, блокирована, окружена. Это примерно около двух тысяч человек», – приводит его слова ТАСС.

    Он также добавил, что российская армия приступила к ликвидации блокированной части украинской группировки в Курской области.

    Ранее Путин выразил сожаление по поводу множества вооруженных конфликтов в мире, включая конфликт на Украине.

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    23 октября 2024, 23:59 • Новости дня
    НАСА сообщило о готовности к возвращению экипажа Crew-8 на Землю

    SpaceX и НАСА готовятся к возвращению экипажа Crew-8 с МКС на Землю

    Tекст: Денис Тельманов

    Компания SpaceX совместно с НАСА готовится вернуть экипаж миссии Crew-8 с МКС на Землю, включая россиянина Александра Гребенкина, на космическом кораболей Crew Dragon.

    Американское аэрокосмическое агентство НАСА сообщило, что SpaceX совместно с НАСА готовится к возвращению экипажа миссии Crew-8 с Международной космической станции.

    Спускаемый аппарат Crew Dragon должен отделиться от МКС и доставить на Землю четырех астронавтов, среди которых россиянин Александр Гребенкин. Ожидается, что корабль войдет в атмосферу Земли и совершит посадку в Атлантическом океане или Мексиканском заливе.

    Миссия Crew-8 проводится в рамках программы NASA, которая предусматривает участие американских аэрокосмических компаний, таких как SpaceX и Boeing.

    Программа была создана для ротации экипажей на борту МКС, предоставляя транспортировку астронавтов на орбиту и их возвращение на Землю на частных космических аппаратах.

    SpaceX, возглавляемая Илоном Маском, использует свои стартовые площадки на восточном побережье США для запусков в космос. Для миссий с МКС SpaceX чаще всего использует ракету Falcon 9, стартующую с площадки LC-39A на космодроме имени Кеннеди во Флориде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания SpaceX перенесла отстыковку корабля Crew Dragon от Международной космической станции из-за неблагоприятных погодных условий у побережья Флориды.

    Изначально космический корабль Crew Dragon с Гребенкиным на борту должен был приводниться к в районе Флориды 14 октября.

    При этом пилотируемый корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем предыдущей миссии Crew-7, в состав которой также входил российский космонавт – Константин Борисов –, успешно вернулся на Землю после полугода пребывания на Международной космической станции.

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    24 октября 2024, 18:44 • Новости дня
    Путин: Россия справится со своими проблемами сама
    Путин: Россия справится со своими проблемами сама
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва знает обстановку, которая складывается вокруг страны, но Россия справится со своими проблемами сама, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

    «Исходя из того, что мы знаем, какая обстановка складывается вокруг России, и не хотим все проблемы, которые с этим связаны, переносить на институты, в развитии которых мы сами заинтересованы. Со своими проблемами будем справляться и справимся сами», – приводит его слова РИА «Новости».

    До этого Путин на заседании в формате «БРИКС плюс»/«аутрич» выразил мнение, что для разрешения острых кризисов необходимо устранять их причины.

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    24 октября 2024, 14:51 • Новости дня
    Путин заявил, что контакты Алиева и Пашиняна «идут в плюс» БРИКС

    Tекст: Вера Басилая

    Контакты президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна «идут в плюс» БРИКС, заявил президент России Владимир Путин.

    «И то, что вам удалось в ходе нашей сегодняшней работы обменяться мнениями с президентом Азербайджана, уже идет в плюс нашему сегодняшнему мероприятию», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

    Заявление было сделано в контексте обсуждения вопросов регионального сотрудничества и усиления взаимодействия между странами – участницами БРИКС.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели часовую беседу на заседании в формате «БРИКС плюс», в которой также участвовали главы МИД обеих стран.

    Пашинян на БРИКС заявил о согласовании вопросов для достижения мира между Арменией и Азербайджаном.

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    23 октября 2024, 21:48 • Новости дня
    Лукашенко назвал выборы в США глупыми и поддержал Трампа как кандидата

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал электоральную кампанию в США глупой и выразил поддержку Дональду Трампу, отметив, что смена лидера может привести к переменам.

    Белорусский лидер в интервью для программы «60 минут» на «России-1» заявил, что считает предстоящие выборы в США «ужасными и глупыми», и отметил, что не понимает их критерии, передает ТАСС. Лукашенко подчеркнул, что если бы такие выборы проводились в Белоруссии или России, то ни один из кандидатов не был бы избран.

    Лукашенко также отметил, что поддерживает Дональда Трампа как кандидата в президенты США. Он объяснил свою позицию тем, что новый человек может принести что-то новое, и подчеркнул, что его поддержка не связана с симпатией к Трампу или его программе. «Придет новый человек – что-то, возможно, будет новое. По крайней мере, наговорил же много. Поэтому можно будет и спросить», – сказал Лукашенко.

    Он также выразил сомнение в эффективности затрат избирательных штабов, отметив, что на кампанию было потрачено миллиарды долларов, и выразил недоумение, почему никто не контролирует кандидатов. Тем не менее Лукашенко признал, что Трампа сложно контролировать, что делает его необычным кандидатом.

    Ранее экс-президент США Барак Обама призвал чернокожих мужчин активнее поддерживать кандидата от демократов Камалу Харрис, выражая обеспокоенность недостаточным энтузиазмом в этом демографическом сегменте, особенно в ключевых штатах. Также сообщалось, что он решил принять участие в предвыборной кампании Харрис в США. Гадалка Анна из Брайтон-Бич предсказала победу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на предстоящих выборах в США.

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    23 октября 2024, 23:45 • Новости дня
    Белый дом опроверг поддержку Байденом тюремного заключения Трампа

    Белый дом заявил, что призыв Байдена «закрыть Трампа» носит политический смысл

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден имел в виду политическое заключение, а не буквальное тюремное наказание для Трампа.

    Как передает ТАСС, Белый дом отреагировал на слухи о том, что президент США Джо Байден якобы высказался за заключение Дональда Трампа в тюрьму. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер пояснила, что Байден говорил о политическом заключении, а не о фактическом лишении свободы.

    Во время своего выступления в Нью-Гэмпшире во вторник Байден заявил о необходимости «посадить под замок» экс-президента Трампа. Это заявление вызвало волну вопросов к администрации о трактовке его слов.

    Жан-Пьер отметила, что Байден старался подчеркнуть политический контекст, а не юридические аспекты.

    «Он сказал, что имеет в виду заключение его под замок в политическом смысле», – добавила она, отвечая на вопросы журналистов.

    Ожидается, что 5 ноября в США состоятся очередные всеобщие выборы, где кандидатом от республиканцев будет выступать Трамп, а от демократов – вице-президент Камала Харрис.

    В это время против Трампа в стране продолжаются судебные разбирательства. В частности, его обвиняют в попытке незаконно сохранить власть в 2020 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, действующий президент США Джо Байден заявил, что необходимо «закрыть» Дональда Трампа.

    При этом американский спецпрокурор Джек Смит повторно передал в суд Вашингтона обвинительное заключение против экс-президента США Дональда Трампа, обвиняя его в тех же преступлениях, что и в первоначальном обвинении.

    В то же время бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что американцы, транслирующие «русскую пропаганду» в поддержку Трампа, должны подвергаться уголовному преследованию.


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    23 октября 2024, 22:43 • Новости дня
    Путин обсудил с премьером Эфиопии интеграцию в БРИКС

    Путин на саммите БРИКС поддержал интеграцию Эфиопии в организацию

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани провел встречу с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом, где обсудил вопросы интеграции страны в организацию и торгово-экономическое сотрудничество.

    Как передает РИА «Новости», президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани провел двустороннюю встречу с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом.

    В ходе переговоров обсуждались вопросы интеграции Эфиопии в БРИКС и дальнейшего укрепления торгово-экономического сотрудничества между странами.

    Путин отметил, что присоединение Эфиопии к БРИКС подтверждает авторитет страны на мировой арене.

    Путин подчеркнул, что Россия и Эфиопия часто занимают схожие позиции по глобальным и региональным вопросам, в том числе при голосовании на Генассамблее ООН. Он также заверил, что Россия продолжит содействовать гармоничной интеграции Эфиопии в работу БРИКС.

    Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, в свою очередь, выразил благодарность за высокую организацию саммита в Казани и подтвердил заинтересованность в сотрудничестве с Россией в различных сферах, включая безопасность и сельское хозяйство.

    Он также обсудил с белорусским лидером Александром Лукашенко возможности сотрудничества в модернизации сельского хозяйства и текстильной промышленности.

    Эфиопия стала полноправным членом БРИКС с 1 января 2023 года. В этом году товарооборот между Россией и Эфиопией вырос более чем в полтора раза, что подчеркивает положительную динамику в торгово-экономических отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани подарил символическую купюру межгосударственного объединения главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, а также провел двустороннюю встречу с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом для обсуждения вопросов торгово-экономического сотрудничества и перспектив создания международного газового хаба в Турции.

    Путин выразил мнение о перспективности включения Турции в работу БРИКС, отметив ее геополитическую роль и авторитет, а также подчеркнул намерение России и Венесуэлы создавать справедливый миропорядок, исключающий вмешательство и санкции.

    Присоединение Ирана к БРИКС, по мнению Путина, открывает новые перспективы для совместной работы на международной арене.

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    24 октября 2024, 14:53 • Новости дня
    Путин заявил об отсутствии альтернативы ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Несмотря на множество вопросов и необходимость адаптации к меняющемуся миру, альтернативы ООН как универсальной международной организации на данный момент не существует, заявил президент России Владимир Путин на заседании «БРИКС плюс»/«аутрич».

    «Здесь, конечно, много вопросов, мир меняется, и все структуры, которые были созданы десятилетия назад, должны меняться в соответствии с меняющимся миром», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Тем не менее на данный момент в мире отсутствует другая универсальная международная организация, подчеркнул Путин.

    Напомним, генсек ООН Антониу Гутерриш прилетел в Казань на саммит БРИКС. Министерство иностранных дел Украины выразило недовольство этим решением Гутерриша. На саммите БРИКС генсек ООН призвал к справедливому миру на Украине в соответствии с Уставом ООН и международным правом.

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    23 октября 2024, 22:30 • Новости дня
    Госдеп США одобрил модернизацию польских F-16 на 7,3 млрд долларов

    Госдепартамент США одобрил продажу Польше услуг по модернизации истребителей F-16

    Tекст: Денис Тельманов

    Госдепартамент США согласовал продажу Польше пакета услуг по модернизации истребителей F-16 на сумму 7,3 млрд долларов, включая усовершенствованные дисплеи и вооружение.

    Госдепартамент США одобрил сделку по модернизации польских истребителей F-16 на сумму 7,3 млрд долларов, пишет РИА «Новости».

    Пентагон сообщил, что проект предусматривает поставку 58 усовершенствованных программируемых дисплеев, а также тестовые образцы ракет AGM-158 JASSM и бомб малого диаметра SDB II.

    Эти системы предназначены для тестирования и повышения надежности эксплуатации.

    Модернизация истребителей до конфигурации F-16 Viper укрепит обороноспособность Польши, улучшив ее возможности в сфере противовоздушной обороны и наблюдения. Уже эксплуатирующая F-16, Польша сможет интегрировать новые системы без существенных затруднений, отметили в оборонном ведомстве США.

    Пентагон подчеркнул, что продажа данного оборудования и поддержка Польше не изменят военного баланса в регионе. Сделка направлена на укрепление безопасности союзников США по НАТО и поддержку стабильности в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в учениях «Стойкий полдень» НАТО участвовали четыре польских истребителя F-16 и 90 военнослужащих, выполняя задачи по обеспечению эскорта для носителей ядерного оружия, сообщил начальник Генерального штаба польской армии генерал Веслав Кукула.

    Правительство Румынии в экстренном порядке утвердило финансирование для обучения украинских пилотов F-16 на базе в Фетешти, что является частью поддержки Украины на уровне НАТО и ЕС.

    Украина не сможет получить 20 истребителей F-16 и 40 обученных пилотов до лета 2025 года из-за сложностей с обучением и языковыми барьерами, сообщила газета The Wall Street Jornal (WSJ).

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