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    Алексей Нечаев Алексей Нечаев ЕС испытал в Молдавии модель будущих выборов на Украине

    Идея «евровыбора» после 2014 года не только утратила привлекательность, но и с грохотом провалилась в Молдавии, несмотря на адский административный ресурс, сосредоточенный в руках Санду. Однако становится понятен подход Запада к организации будущих выборов на Украине, если такие состоятся.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Когда российский фондовый рынок станет здоровым

    Дать населению заработать на вкладах и не пустить по миру банки. Способствовать росту фондового рынка, но не дать ему превратиться в один большой пузырь, который обогатит лишь часть населения, сделав богатых еще богаче, а бедных еще беднее. Решение всех этих противоречивых задач требует тонкой настройки со стороны правительства и Центробанка.

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    21 октября 2024, 14:43 • Новости дня

    Медведев усомнился в угрозах Трампа ударом по Москве

    Медведев: Трамп не угрожал Путину ударом по Москве, на переговорах он «шелковый»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что кандидат в президенты США Дональд Трамп в диалоге с президентом Владимиром Путиным никогда не угрожал ударами по Москве, подчеркнув, что на переговорах экс-президент США ведет себя спокойно и дипломатично.

    Медведев отметил, что заявления Трампа о возможности удара по Москве являются преувеличением.

    «Трамп слишком увлекся. Обещал ли он реально «ударить по чертовой Москве»? Конечно, нет. На переговорах он вообще шелковый. Да и на такие слова есть только один ответ: по вашему гребаному Вашингтону тоже будет нанесен удар», – передает слова Медведева ТАСС.

    Он добавил, что отношения между Россией и США сохраняют достаточно теплый характер, сопроводив свои слова смеющимся смайликом. Его заявление было опубликовано на английском языке, что свидетельствует о намерении обратиться к международной аудитории.

    Ранее Трамп заявил, что угрожал ударом по Москве, если Россия будет преследовать Украину, отмечая при этом свои хорошие отношения с Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль сохраняет конфиденциальность переговоров российского президента с мировыми лидерами, несмотря на заявление Трампа о предполагаемой угрозе.

    21 октября 2024, 11:47 • Новости дня
    Песков отреагировал на заявление Трампа об угрозе Путину ударом по Москве
    Песков отреагировал на заявление Трампа об угрозе Путину ударом по Москве
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Кремль сохраняет конфиденциальность переговоров Владимира Путина с мировыми лидерами, несмотря на заявление Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании в США о предполагаемой угрозе «ударом по Москве».

    Кремль не раскрывает содержание разговоров президента Владимира Путина с другими лидерами, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Это заявление последовало в ответ на просьбу прокомментировать слова экс-президента США Дональда Трампа, который говорил, что якобы угрожал Путину ударом по Москве, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что Кремль придерживается ответственной позиции и не делает публичными разговоры на высшем уровне. Он выразил сожаление по поводу того, что некоторые лидеры не соблюдают информационную гигиену и обнародование таких разговоров остается на их совести.

    Также представитель Кремля отметил, что в предвыборный период в США звучит много горячих и эмоциональных слов. Он подчеркнул, что такие заявления особенно часты на финальной стадии избирательной кампании.

    Напомним, Дональд Трамп заявил, что угрожал ударом по Москве, если Россия «будет преследовать Украину». Он подчеркнул хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, но отметил, что у него «не было бы выбора». При этом Трамп ранее  выразил обеспокоенность, что из-за действий нынешнего американского правительства существует риск начала третьей мировой войны в ближайшие месяцы.


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    21 октября 2024, 06:34 • Новости дня
    Трамп рассказал об угрозах Путину ударом по Москве

    Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по Москве в случае преследования Украины

    Трамп рассказал об угрозах Путину ударом по Москве
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп, экс-президент США, заявил, что угрожал ударом по Москве, если Россия будет преследовать Украину, отмечая, что у него хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, но «не было бы выбора».

    Экс-президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что угрожал президенту России Владимиру Путину ударом по Москве, если Россия будет преследовать Украину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на встречу Трампа с редакционной коллегией журнала The Wall Street Journal.

    Трамп отметил, что не хотел бы делать этого, так как у них хорошие отношения, но у него «не было бы выбора».

    «Владимир, если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру чертовой Москвы», – приводят слова Трампа авторы материала. Когда и при каких обстоятельствах мог состояться данный разговор, Трамп не уточнил.

    Во время встречи с журналистами The Wall Street Journal Трампа также спросили о его позиции по поводу применения военной силы против Китая в случае блокады Тайваня. Экс-президент выразил сомнение в необходимости подобных действий, сославшись на свои отношения с председателем КНР Си Цзиньпином, отметив, что не думает, что ему пришлось бы применять силу, так как Си «знает, что я чертовски сумасшедший».

    Ранее Трамп неоднократно заявлял о своих хороших отношениях с Путиным и уверенности в том, что сможет урегулировать конфликт на Украине в случае своей победы на предстоящих выборах в США. Однако, как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, в США существует «глубинное государство», которое действует независимо от того, кто занимает пост президента, и даже при Трампе вводились антироссийские санкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил обеспокоенность, что из-за действий нынешнего американского правительства существует риск начала третьей мировой войны в ближайшие месяцы, а также заявил, что Владимир Зеленский должен был предотвратить начало вооруженного конфликта Украины с Россией. Кроме того, Трамп обещал поддерживать Украину, как сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

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    20 октября 2024, 16:55 • Видео
    Макрон назначил Зеленскому лимит

    Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал, чтобы страны ЕС выделили Украине не более 20 млрд евро из пятидесятимиллиардного кредита от «Большой семерки». В том, что касается мер поддержки Киева, Макрон вообще погрустнел. Что это – победа разума или победа жадности? Ни то ни другое.

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    21 октября 2024, 06:01 • Новости дня
    Лавров обвинил Байдена в обмане по переговорам о ядерном оружии

    Лавров назвал обманом призыв Байдена к переговорам без условий по ядерному оружию

    Лавров обвинил Байдена в обмане по переговорам о ядерном оружии
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что предложение Джо Байдена о переговорах по контролю над ядерным оружием без предварительных условий является попыткой США получить односторонние преимущества.

    Российский министр иностранных дел Сергей Лавров выступил с критикой в адрес американского президента Джо Байдена, заявив, что его призыв к переговорам по контролю над ядерным оружием без предварительных условий является обманом.

    Как передает ТАСС, Лавров отметил, что такие переговоры должны вестись на основе взаимного уважения, а не в условиях, когда одна сторона объявляет другую врагом и стремится к ее стратегическому поражению на поле боя.

    Министр подчеркнул, что идея переговоров без условий предполагает, что Россия должна согласиться на сокращение вооружений, не требуя от США изменений в их текущей политике. По мнению Лаврова, это не только нелогично, но и несправедливо. Он добавил, что подобные призывы скрывают желание США получить односторонние преимущества в стратегической стабильности.

    Ранее президент Байден выразил готовность к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей по ядерным вооружениям без предварительных условий. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков также указал на попытки США закрепить односторонние военные преимущества через эти переговоры, что категорически не устраивает Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил, что независимо от результатов выборов в США, они будут считать Россию противником, а высказывания действующего президента Джо Байдена о переговорах по ядерному оружию призваны поддержать Камалу Харрис.

    Киев считает, что переговоры об урегулировании украинского кризиса могут вестись только при прямом участии Украины, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Российская сторона не допустит, чтобы украинская сторона получила ядерное оружие, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами СМИ стран БРИКС.

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    20 октября 2024, 15:08 • Новости дня
    В Кремле сообщили о разговоре Путина с президентом Сербии
    В Кремле сообщили о разговоре Путина с президентом Сербии
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Как сообщается на сайте Кремля, лидеры обменялись поздравлениями по случаю 80-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.

    Также стороны выразили удовлетворение уровнем двусторонних отношений, которые основываются на духовной, культурной и исторической общности, единстве оценок прошлого и современности.

    «Была также обсуждена ситуация вокруг Украины. Владимир Путин дал оценку хода специальной военной операции. Лидеры условились и далее поддерживать личные контакты», – отмечается в сообщении.

    Ранее Вучич сообщил о проведении телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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    20 октября 2024, 23:50 • Новости дня
    Дипломаты взяли на контроль дело россиянина, обвиняемого в США в поставках электроники

    Российские дипломаты взяли на контроль дело Постового, обвиняемого в США в контрабанде

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские дипломаты в Вашингтоне активно следят за ходом дела Дениса Постового, обвиняемого в незаконных поставках военной микроэлектроники в Россию, и продолжают оказывать ему консульскую поддержку, поскольку он не признал вину.

    Дипломаты посольства России в Вашингтоне активно следят за развитием уголовного дела против россиянина Дениса Постового, которого американские власти обвиняют в незаконных поставках военной микроэлектроники в Россию, сообщает ТАСС.

    Представители посольства сообщают, что поддерживают постоянную телефонную связь с Постовым и намерены продолжать оказывать ему консульско-правовую поддержку.

    18 октября в суде округа Колумбия состоялось первое заседание по делу Постового, в ходе которого он не признал свою вину.

    Следующее заседание назначено на 4 ноября и пройдет без его участия, так как оно будет носить характер статусной конференции, то есть обсуждения текущего состояния дела.

    Министерство юстиции США ранее, 16 сентября, объявило о задержании Постового в Сарасоте, штат Флорида. Ему предъявлены обвинения в сговоре для нарушения закона о реформе экспортного контроля, контрабанде, отмывании денег и мошенничестве против США.

    Американские власти утверждают, что Постовой поставлял в Россию технологии двойного назначения, которые могли быть использованы в конфликте на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минюст США сообщил об аресте 44-летнего россиянина Дениса Постового по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники, а позже суд во Флориде распорядился взять его под стражу.

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    20 октября 2024, 20:36 • Новости дня
    Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в решении гуманитарных вопросов с Украиной

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин во время неформального ужина поблагодарил лидера ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за помощь его страны в решении гуманитарных вопросов по украинскому кризису.

    «Хочу поблагодарить вас за участие в решении гуманитарных вопросов, в том числе связанных с обменом пленными... Имею в виду и последний обмен», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Также Путин отметил, что намерен на встрече в воскресенье проинформировать президента ОАЭ о ситуации вокруг Украины.

    Ранее сообщалось, что Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном назвал обстановку на Ближнем Востоке очень сложной.

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    20 октября 2024, 20:13 • Новости дня
    Путин на встрече с президентом ОАЭ назвал сложной обстановку на Ближнем Востоке

    Путин в беседе с лидером ОАЭ назвал обстановку на Ближнем Востоке очень сложной

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном назвал обстановку на Ближнем Востоке очень сложной.

    «В том числе поговорим, конечно, о ситуации на Ближнем Востоке. Ситуация очень сложная», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Напомним, Путин принял президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево в рамках неформального ужина.

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    20 октября 2024, 20:52 • Новости дня
    Путин отметил рост товарооборота между Россией и ОАЭ

    Путин: Товарооборот между Россией и ОАЭ вырос втрое за последние три года

    Tекст: Ольга Иванова

    Товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) за последние три года вырос в три раза, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль.

    «Все наши договоренности выполняются. И в полной мере соответствуют уровню стратегического партнерства. За последние три года товарооборот увеличился в три раза», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    При этом он отметил, что «за семь месяцев текущего года он скоррректировался в сторону понижения, это предмет для нашего разговора и разговора на уровне межправкомиссии».

    Кроме того, Путин сообщил, что туристические обмены между двумя странами увеличиваются.

    Президент России поблагодарил коллегу из ОАЭ за визит и рассказал о теплых воспоминаниях российской делегации о визите в Объединенные Арабские Эмираты.

    «Мы все – члены делегации России - вспоминаем последний визит в вашу страну (в 2023 году). В ходе сегодняшнего неформального общения у нас будет возможность поговорить по всем интересующим вопросам», – выразил уверенность российский лидер.

    Напомним, Путин принял президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.

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    20 октября 2024, 20:03 • Новости дня
    Путин начал неформальный ужин с лидером ОАЭ в Ново-Огарево

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин принял президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.

    Российский лидер встретил своего коллегу в неофициальной обстановке, предваряющей предстоящие официальные переговоры, передает РИА «Новости».

    Путин анонсировал, что в воскресенье они планируют провести вечер вместе, обсудив актуальные вопросы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян планировал посетить Россию с официальным визитом, который состоится 21 октября, и принять участие в саммите БРИКС в Казани.

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    21 октября 2024, 09:05 • Новости дня
    Песков объяснил, почему Путин принимал президента ОАЭ у себя дома

    Tекст: Вера Басилая

    Доверительные и дружеские отношения между президентом России Владимиром Путиным и президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном позволяют обсуждать важные вопросы в неформальной обстановке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что Путин принимал Аль Нахайяна у себя дома в подмосковной резиденции Ново-Огарево, передает РИА «Новости».

    «Доверительные, давние и дружеские отношения позволяют именно в такой неформальной обстановке доверительно обсуждать самые серьезные вопросы», – заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале.

    Песков добавил, что лидеры пользуются возможностью «под камеры сказать несколько слов», после чего продолжается свободное общение.

    Ранее президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проехал по улицам Москвы на автомобиле «Аурус» в сопровождении мотоколонн.

    Президент России Владимир Путин принял президента ОАЭ в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево и обсудил за неформальным ужином все текущие вопросы.

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    21 октября 2024, 14:45 • Новости дня
    Путин предоставил российское гражданство первому политбеженцу из США

    Путин предоставил российское гражданство первому политбеженцу из США Роблесу

    Путин предоставил российское гражданство первому политбеженцу из США
    @ johnrobles2

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства Джону Роблесу, которого называют первым политическим беженцем из США.

    Указ о приеме в гражданство России опубликован на официальном портале правовой информации, передает ТАСС. В документе указано, что Роблес Джон Энтони родился 10 апреля 1966 года в США.

    Ранее сообщалось, что Роблес проживает в России с 1990-х годов. За это время он успел поработать учителем и журналистом-международником.

    Также Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства бразильскому футболисту петербургского клуба «Зенит» Дугласу Сантосу. В документе указано полное имя спортсмена: Дос Сантос Жустино Де Мел Дуглас. Футболист родился 22 марта 1994 года в Бразилии.

    Напомним, в феврале прошлого года Путин предоставил гражданство режиссеру Режису Обадиа и скульптору Борису Лежену, а также французскому журналисту Адриану Боке. В июле 2023 года российский лидер предоставил российское гражданство родившемуся в США хоккеисту московского «Динамо» Бреннану Менеллу.

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    21 октября 2024, 10:29 • Новости дня
    Трамп поработал в роли повара и встал на раздачу в «Макдональдсе»

    CNN: Трамп поработал в роли повара и встал на раздачу в «Макдональдсе»

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп посетил один из ресторанов «Макдональдс» в Пенсильвании, где надел фартук и приготовил несколько порций картошки фри, раздав их через окно обслуживания, сообщил канал CNN.

    Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп провел необычную акцию в Пенсильвании, где зашел в ресторан сети «Макдональдс». Он примерил фартук и принялся жарить картофель фри, который затем раздавал посетителям через окно обслуживания. Трамп объявил, что блюда за его счет и пошутил: «Я ищу работу», передает РБК со ссылкой на телеканал CNN.

    После того как Трамп приготовил и раздал несколько порций фастфуда, он провел импровизированную пресс-конференцию через окно обслуживания автомобилей. В ходе общения с журналистами он пообещал одному из них мороженое и с юмором заметил, что подарит цветы Камале Харрис на ее 60-летие. На вопрос о минимальной зарплате для работников «Макдональдс» Трамп ответил, что они «много работают и заслуживают уважения».

    Трамп также отметил, что одна из сотрудниц ресторана скупилась на порции, раздавая картошку фри. По его словам, она выдала одну порцию на 30 репортеров, что свидетельствует о ее бережливости и дисциплине. «Вот такие люди вам нужны», – заявил Трамп.

    Харрис рассказала, что во время учебы в колледже стояла на кассе и готовила картофель фри в «Макдональдсе». Трамп усомнился в том, что она действительно работала в «Макдональдсе» и уставала за процессом приготовления фастфуда.

    Между тем, штаб Трампа заподозрил Харрис в недостаточной выносливости.

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    21 октября 2024, 12:55 • Новости дня
    Медведев назвал ослабление Запада и распад США задачами для России

    Медведев предрек распад США и новый мировой баланс

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Задачами России является максимальное ослабление и унижение Запада, в том числе Европы, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    Он привел в своем Telegram-канале слова писателя Федора Тютчева, который отмечал, что «между Россией и Западом не может быть союза ни ради интересов, ни ради принципов».

    Классик отмечал, что единственной политикой России по отношению к Западу может быть не союз с той или иной из западных держав, а разъединение, разделение их.

    Медведев заявил, что в течение последних 160 лет задачи России остаются прежними – ослабление Запада, в том числе Европы. Он отметил, что в этом России помогают сами США, стремящиеся к доминированию над Европой и остальным миром.

    Зампред СБ выразил мнение, что в дальнейшем есть только два варианта развития событий: распад самих США или создание полноценного противовеса Америке, как это было во времена СССР и Варшавского договора. Он подчеркнул, что перспективы нового мирового баланса уже видны в виде организаций, таких как ШОС и БРИКС, а также через развитие отношений со странами Глобального Юга.

    Медведев предупредил, что отсутствие баланса сил может привести к тотальной войне, которая способна уничтожить человечество. Он считает, что современный мир не выдержит и десяти лет без такого баланса, и если Запад не поймет эту простую истину, это может привести к трагическим последствиям для всех.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что эксперты описывают кризис, который переживают Соединенные Штаты, как моральную победу России, а глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США «надо просто смириться с реальностью» и отказаться от амбиций решать «все и вся».

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    21 октября 2024, 12:23 • Новости дня
    Встреча Путина и президента ОАЭ продлилась почти до полуночи

    Песков сообщил о неформальном ужине Путина с президентом ОАЭ в Ново-Огарево до полуночи

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели неформальную встречу в Ново-Огареве, которая длилась почти до полуночи и охватила широкий круг вопросов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Путин принял главу ОАЭ у себя дома, встреча состоялась в формате неформального ужина в Ново-Огареве. По словам Пескова, лидеры начали общение с очерчивания круга приоритетных вопросов, которые им хотелось бы обсудить, передает ТАСС.

    Песков отметил, что беседа была насыщенной и доверительной, охватывая широкий круг вопросов. Официальные переговоры и посещение образовательного учреждения запланированы на сегодня.

    Ранее Песков заявил, что доверительные и дружеские отношения между Путиным и президентом ОАЭ позволяют обсуждать важные вопросы в неформальной обстановке.

    Мухаммед бен Заид Аль Нахайян отметил, что его визит в Россию подтверждает перспективы усиления сотрудничества Абу-Даби с Москвой.

    Путин сообщил, что товарооборот между Россией и ОАЭ за последние три года вырос в три раза.

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    21 октября 2024, 13:39 • Новости дня
    Путин начал переговоры с президентом ОАЭ Аль Нахайяном в Кремле

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Кремле начались переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, в ходе которых обсуждаются вопросы многопланового сотрудничества и актуальные международные темы, включая ситуацию на Ближнем Востоке.

    Переговоры президента России Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном начались в Кремле, передает РИА «Новости».

    Аль Нахайян прибыл в Москву накануне. В воскресенье вечером прошли неформальные переговоры в резиденции Путина в Ново-Огареве, где обсуждались экономические отношения и туристические обмены между странами. Лидеры также затронули вопросы, касающиеся украинского конфликта и ситуации на Ближнем Востоке.

    Во время официальных переговоров, которые назначены на понедельник, планируется обсуждение развития многопланового сотрудничества между Россией и ОАЭ. Лидеры поговорят о перспективах двусторонних отношений и обсудят актуальные международные вопросы. В частности, внимание будет уделено ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

    Президент ОАЭ также примет участие в мероприятиях саммита БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели неформальную встречу в Ново-Огареве, которая длилась почти до полуночи и охватила широкий круг вопросов, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что доверительные и дружеские отношения между ними позволяют обсуждать важные вопросы в неформальной обстановке.

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    Провал «плана победы» Зеленского вернул Залужного в политику

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный, сосланный Владимиром Зеленским в Британию, допустил уступку территорий Украиной при заключении мирного соглашения. По его словам, этот вопрос не является приоритетным, куда важнее думать о безопасности страны. Это противоречит заявлениям Зеленского. Как все это понимать? Подробности

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    Как построить второй Военно-морской флот России

    Впервые в истории корабли береговых охран России и Китая провели совместное патрулирование в Арктике. Бросается в глаза разница между российскими и китайскими кораблями, участвовавшими в данных учениях. Чему Китай научился у Береговой охраны СССР – и как российские пограничные корабли могли бы стать дублером и помощником Военно-морского флота России? Подробности

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    Россия одерживает моральную победу над США

    «Против гегемонии США сейчас восстают многие страны, и освобождение нами Украины – лишь самый яркий пример такого сопротивления». Такими словами эксперты описывают моральный кризис во внешней политике, который переживают Соединенные Штаты. Лучше всего этот кризис выражен отношением Вашингтона к конфликту на Украине. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Макрон назначил Зеленскому лимит

      Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал, чтобы страны ЕС выделили Украине не более 20 млрд евро из пятидесятимиллиардного кредита от «Большой семерки». В том, что касается мер поддержки Киева, Макрон вообще погрустнел. Что это – победа разума или победа жадности? Ни то ни другое.

    • Главный противник Санду. Кто он?

      В воскресенье в Молдавии пройдут президентские выборы – возможно, самые важные в истории страны. Главным противником действующего президента Майи Санду стал бывший генпрокурор Александр Стояногло. Но может ли он победить?

    • Зеленский опять угрожает России ядерной бомбой

      Владимир Зеленский предложил Западу выбор: или Украину принимают в НАТО, или она воссоздаст ядерную бомбу. Позднее он, правда, заявил, что его неправильно поняли. Это не так: с Зеленским уже все понятно.

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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