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    Путин предложил создать систему неделимой безопасности в Евразии
    Путин призвал адаптировать ООН к реалиям XXI века
    Киев перебросил резервы ВСУ на Оскольское водохранилище
    Лукьянов объяснил поддержку Ирана Китаем
    Путин и лидеры «БРИКС плюс» сделали совместную фотографию
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Северная Корея – способ увидеть себя со стороны

    Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.

    4 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Форум БРИКС в Казани может претендовать на звание вехи

    БРИКС вышел на новый уровень, когда престижный, но достаточно аморфный клуб превратился в значимое место встречи. Там надо быть, потому что там, во-первых, обсуждают важное, во-вторых, оформляется ведущий мировой тренд.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Русская армия мешает Западу думать

    Что делать завтра и как вернуть свою гегемонию? Это вопросы, которые крайне тревожат элиты на Западе. В ситуации, пока русская армия давит натовских выкормышей, думать сложно. Трудно даже понять, в какой степени именно сейчас нужно поддерживать Киев и сколько денег потратить на украинский проект.

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    24 октября 2024, 13:12 • Новости дня

    Путин: Происходящее в Газе отдается болью в сердце

    Путин: Происходящее в Газе отдается болью в сердце большинства людей на планете

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин выразил озабоченность гуманитарной катастрофой в Газе, подчеркнув, что она вызывает боль в сердце у большинства людей на планете.

    Президент России Владимир Путин на заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс» выразил глубокую озабоченность по поводу гуманитарной катастрофы в секторе Газа, сообщает ТАСС.

    «Гуманитарная катастрофа в Газе – это, конечно, особая ситуация. И все, что там происходит, не может не отдаваться и отдается болью в сердце у подавляющего большинства людей на планете», – сказал он.

    Путин также отметил важную роль сотрудничества с Турцией в урегулировании региональных кризисов. «Мы хорошо сотрудничаем в двустороннем плане, многое делаем для разрешения сложных ситуаций в регионе», – заявил он.

    Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган на заседании БРИКС+ в Казани предложил запретить поставки вооружения Израилю, заявив о геноциде палестинцев.

    Президент России Владимир Путин отметил, что без создания независимой Палестины насилие на Ближнем Востоке будет продолжаться.

    24 октября 2024, 03:19 • Новости дня
    Си Цзиньпин предложил Ирану совместно строить справедливый миропорядок

    Си Цзиньпин призвал Иран к совместному укреплению справедливого мирового порядка

    Си Цзиньпин предложил Ирану совместно строить справедливый миропорядок
    @ Кристина Кормилицына/фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    Китай поддержал полное участие Ирана в БРИКС и предложил совместные усилия для укрепления справедливого мирового порядка.

    Китайский лидер Си Цзиньпин выразил готовность Китая сотрудничать с Ираном в рамках БРИКС и других международных организаций для усиления влияния глобального Юга и продвижения справедливого мирового порядка, сообщает ТАСС.

    Он отметил, что Иран является важным партнером Китая на международной арене, и подчеркнул значимость китайско-иранских отношений в условиях текущих геополитических изменений.

    «Китай готов поддерживать Иран в защите его суверенитета и безопасности, а также способствовать его социально-экономическому развитию», – сказал Си Цзиньпин на встрече с иранским президентом Масудом Пезешкианом в Казани.

    Китайский лидер подчеркнул важность принципа невмешательства во внутренние дела и защиты законных прав и интересов обеих стран.

    Си Цзиньпин также отметил, что Китай планирует укреплять стратегическое партнерство с Ираном, независимо от глобальной ситуации. Он выразил желание сотрудничать в различных областях для стабильного развития двусторонних отношений, что будет выгодно для народов обеих стран.

    Кроме того, Си Цзиньпин затронул ситуацию на Ближнем Востоке, указав на необходимость незамедлительного прекращения огня в секторе Газа, что должно быть осуществлено при поддержке международного сообщества и в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани ранее заявил, что отношения Ирана с Россией и Китаем насчитывают десятилетия и направлены на региональный мир и стабильность.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал рост торгово-экономических отношений с Ираном, назвав это закономерным процессом.

    Участники саммита БРИКС в Казани приняли итоговую декларацию, сосредоточенную на экономическом развитии стран объединения и создании инструментов для равноправной международной торговли. Кремль опубликовал Казанскую декларацию стран БРИКС, в которой говорится о негативном влиянии односторонних незаконных санкций на мировую экономику и торговлю.

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    24 октября 2024, 08:51 • Новости дня
    Комиссия Госдумы выявила попытки дискредитации саммита БРИКС

    Комиссия Госдумы зафиксировала попытки иноагентов дискредитировать саммит БРИКС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств зафиксировала попытки дискредитации саммита БРИКС в Казани, организованные иноагентами под контролем западных стран.

    Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств зафиксировала попытки иноагентов дискредитировать саммит БРИКС, проходящий в Казани, сообщает РИА «Новости». Глава комиссии Василий Пискарев заявил, что эта деятельность направлена на заполнение информационного пространства фейками и шумом, несмотря на открытость саммита, где присутствуют СМИ из недружественных государств.

    Пискарев отметил, что иноагенты собирали на территории России негативную информацию о саммите. Он подчеркнул, что особенно активными были издания, чью антироссийскую деятельность ранее оправдывал Европейский суд по правам человека.

    По словам депутата, стремление отвлечь мировую аудиторию от изучения предложений саммита и критики колониальной политики Запада стало очевидным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ из стран с недружественными режимами были аккредитованы на саммит БРИКС в Казани. Между тем в России поглумились над «Дождем» за попытки найти негатив в Казани в дни проведения этого саммита.

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    23 октября 2024, 20:10 • Видео
    Саммит БРИКС в Казани: главное

    В Казани проходит саммит БРИКС, принята итоговая декларация, а вопрос с дальнейшим расширением организации разрешен компромиссом. Чего нам ждать от БРИКС? И чего БРИКС ждет от нас?

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    24 октября 2024, 11:37 • Новости дня
    Путин предложил создать систему равной и неделимой безопасности в Евразии
    Путин предложил создать систему равной и неделимой безопасности в Евразии
    @ Алексей Даничев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Мария Иванова

    На саммите БРИКС Россия предложила создать инклюзивную и недискриминационную систему равной и неделимой безопасности в Евразии, чтобы гарантировать стабильность и условия для мирного развития всех стран региона.

    Россия предложила на саммите БРИКС создать систему равной и неделимой безопасности в Евразии, сообщает ТАСС. Президент Владимир Путин выступил с этой идеей на заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс». Он отметил, что многие страны уже внесли свои полезные инициативы в этом направлении.

    «Со своей стороны Россия выступила с идеей формирования на инклюзивной и недискриминационной основе системы равной и неделимой безопасности в Евразии. Речь идет о том, чтобы общими усилиями надежно гарантировать подлинную стабильность и создать условия для мирного развития всех государств и народов на континенте», – сказал он.

    Российский лидер выразил уверенность, что общими усилиями удастся надежно гарантировать подлинную безопасность на континенте.

    Ранее Владимир Путин заявил на заседании «БРИКС плюс» о необходимости адаптации структуры ООН к современным реалиям, отметив значимость увеличения роли развивающихся стран в Совете Безопасности. На саммите БРИКС президент также обвинил Запад в использовании Украины для создания угроз безопасности России.

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    24 октября 2024, 11:12 • Новости дня
    Путин и лидеры «БРИКС плюс» собрались на «фэмили фото» в Казани
    Путин и лидеры «БРИКС плюс» собрались на «фэмили фото» в Казани
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Александра Юдина

    Лидеры стран формата «БРИКС плюс» собрались на фотографирование в Казани перед началом заседания.

    Лидеры стран формата «аутрич»/«БРИКС плюс» собрались на традиционное «фэмили фото» перед началом заседания в Казани. Президент Владимир Путин, принимающий участие в саммите на правах хозяина, встретил иностранных гостей в «Казань Экспо», передает ТАСС.

    Согласно сложившейся традиции, церемония «фэмили фото» предваряет рабочие мероприятия встреч в верхах. После общего фотографирования лидеры направятся в конференц-зал для участия в пленарном заседании, где будет обсуждаться широкий круг вопросов.

    Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что общение руководителей почти четырех десятков стран, участвующих в формате «аутрич»/«БРИКС плюс», будет насыщенным и продолжительным. После пленарного заседания главы делегаций продолжат дискуссии за обеденным столом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание саммита БРИКС в формате «аутрич» в Казани, в котором принимают участие лидеры почти 40 государств.

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    24 октября 2024, 11:27 • Новости дня
    Путин призвал адаптировать ООН к реалиям XXI века
    Путин призвал адаптировать ООН к реалиям XXI века
    @ Алексей Никольский/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Мария Иванова

    На заседании «БРИКС плюс» в Казани Владимир Путин заявил о необходимости адаптации структуры ООН к современным реалиям, подчеркнув важность увеличения роли развивающихся стран в Совете Безопасности.

    Президент России Владимир Путин призвал адаптировать структуру Организации Объединенных Наций к современным реалиям, передает ТАСС. На пленарном заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс» в Казани он заявил о необходимости расширения присутствия развивающихся стран в Совете Безопасности ООН и других органах.

    «Важным для дальнейшего эффективного функционирования ООН считаем адаптацию ее структуры к реалиям XXI века, расширение представленности в Совете Безопасности и других ключевых органах стран Азии, Африки и Латинской Америки», – сказал Путин. Глава государства отметил, что в зале присутствуют лидеры многих из этих стран.

    Это заявление демонстрирует стремление России к более равноправному представительству различных регионов мира в ООН, отражая изменения в глобальном политическом ландшафте. Путин выразил надежду на дальнейшее сотрудничество и укрепление связей с развивающимися странами.

    В четверг саммит БРИКС начался с пленарного заседания в формате «аутрич» с участием лидеров почти 40 государств.

    Накануне участники саммита БРИКС утвердили Казанскую декларацию, подводящую итоги российского председательства в объединении.

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    24 октября 2024, 12:22 • Новости дня
    Эксперты объяснили поддержку Ирана Китаем

    Лукьянов: Партнерство с Китаем крайне важно для Ирана

    Эксперты объяснили поддержку Ирана Китаем
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Анастасия Куликова

    Иран находится в уязвленном состоянии. Ведущие западные страны – особенно Соединенные Штаты – пытаются загнать его «в стойло». Тем временем партнерство с Пекином для Тегерана крайне важно, сказали газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов и востоковед Кирилл Семенов. Ранее Си Цзиньпин предложил Ирану вместе утверждать справедливый миропорядок.

    «Китай многим игрокам предлагает строить совместный справедливый миропорядок. Это устойчивая идея Пекина», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Он напомнил, что КНР активно взаимодействует с Тегераном, страны являются экономическими партнерами.

    «Впрочем, Пекин ведет себя аккуратно: китайские власти, с одной стороны, не хотят и не будут подставляться под американские санкции, но с другой – они всяческими способами продвигают свои интересы, в том числе и во взаимоотношениях с Ираном», – уточнил собеседник.

    Вместе с тем для Тегерана идея Си Цзиньпина значима. «Исламская Республика находится в уязвленном состоянии. Ведущие западные страны – особенно Соединенные Штаты – пытаются загнать страну «в стойло», хотя у них это не очень получается. Кроме того, в Иране непростые политическая и экономическая ситуации. Поэтому, конечно, партнерство с Китаем крайне важно», – считает политолог.

    При этом эксперт сомневается, что сотрудничество между странами на данном этапе скажется на ситуации на Ближнем Востоке. Он напомнил, что ранее Пекин «попробовал поучаствовать в ближневосточных процессах», а именно содействовал нормализации отношений Ирана с Саудовской Аравией, а также пытался «помирить» палестинские фракции.

    «Китай действует, когда понимает, что получит результат. Поэтому, на мой взгляд, Пекин не станет влезать во что-то, связанное с Ближним Востоком, до того момента, как там так или иначе не прояснится ситуация», – сказал Лукьянов.

    Схожей точки зрения придерживается востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам. Он напомнил, что построение справедливого миропорядка, где будут учтены интересы не только ведущих западных государств, но и всего мира – это в целом идея объединения БРИКС. «Си Цзиньпин и Масуд Пезешкиан продолжили обсуждение этой задачи в рамках двусторонней встречи», – указал собеседник.

    Семенов, как и Лукьянов, указывает на давние и тесные связи Пекина и Тегерана. «Между странами заключен договор о стратегическом партнерстве. Китайская сторона инвестирует в Исламскую республику. КНР – крупнейший торговый и военно-политический партнер», – напомнил он.

    «Сложно даже сказать, кто для Тегерана является более приоритетным – Москва или Пекин», – уточнил спикер. Что касается конфликта на Ближнем Востоке, то, по мнению востоковеда, у стран БРИКС – и у Китая в частности – на данный момент нет инструментов для его урегулирования. «В ином случае все меры были бы предприняты», – заключил Семенов.

    Ранее Си Цзиньпин предложил Ирану вместе утверждать справедливый миропорядок. «КНР готова укреплять сотрудничество с Ираном на площадке БРИКС и других многосторонних структур, чтобы еще больше усилить влияние и голос Глобального Юга, способствовать развитию международного порядка в более справедливом и рациональном направлении», – сказал китайский лидер в ходе встречи с иранским президентом Масудом Пезешкианом в Казани.

    Си Цзиньпин отметил, что Иран – «добрый друг и партнер» Китая, играющий важную роль в регионе и на международной арене. «На фоне динамичных эпохальных изменений в мире стратегическая значимость китайско-иранских отношений становится все более заметной», – подчеркнул он.

    По словам председателя КНР, Пекин будет постоянно укреплять дружбу и сотрудничество с Тегераном вне зависимости от ситуации в мире. Он напомнил, что Китай поддерживает Иран в деле защиты государственного суверенитета, безопасности и национального достоинства. Как уточнил Си Цзиньпин, Пекин заинтересован в успешном социально-экономическом развитии Ирана, в улучшении его отношений с соседними государствами.

    Кроме того, китайский лидер затронул ситуацию на Ближнем Востоке, указав на необходимость незамедлительного прекращения огня в секторе Газа, что должно быть осуществлено при поддержке международного сообщества и в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

    Напомним, исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани ранее заявил, что отношения Ирана с Россией и Китаем насчитывают десятилетия и направлены на региональный мир и стабильность.

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    24 октября 2024, 06:26 • Новости дня
    Франческа Альбанезе обвинила Израиль в смертном приговоре журналистам Al Jazeera

    Спецдокладчик ООН назвала обвинения журналистов Al Jazeera Израилем смертным приговором

    Tекст: Денис Тельманов

    Франческа Альбанезе, спецдокладчик ООН, заявила, что обвинения в терроризме против журналистов Al Jazeera могут быть смертным приговором и требуют защиты.

    Как передает ТАСС, спецдокладчик ООН по правам человека на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанезе заявила о недопустимости обвинений в терроризме против журналистов катарского телеканала Al Jazeera. Она подчеркнула, что такие обвинения звучат как смертный приговор, и призвала защитить этих журналистов любой ценой.

    Альбанезе отметила, что шестеро палестинцев, которых обвинили в терроризме, являются журналистами, пережившими израильские атаки в Газе. Она также напомнила, что с начала обострения израильско-палестинского конфликта в октябре 2023 года в секторе Газа погибли более 130 журналистов.

    Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвинила этих шестерых журналистов в работе на палестинские радикальные организации ХАМАС и «Исламский джихад». ЦАХАЛ утверждает, что имеет доказательства связи Al Jazeera с террористами, включая списки личного состава, справочники и документы о зарплатах.

    Ситуация в регионе обострилась после вторжения палестинских боевиков из ХАМАС на израильскую территорию 7 октября прошлого года. Это сопровождалось убийствами и захватом заложников, после чего Израиль начал военную операцию в Газе с целью уничтожения структур ХАМАС и освобождения заложников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные задержали 108 палестинских журналистов в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, 58 из которых остаются в заключении с 7 октября прошлого года.

    Сотрудник новостного бюро RT Arabic впервые с начала обострения конфликта добрался до разрушенного офиса телеканала в секторе Газа, который израильские военные использовали как штаб для операций обстрела больницы «Аль-Шифа», устроив погром перед уходом.

    Кроме того, правительство Израиля поддержало прекращение вещания катарского телеканала Al Jazeera, который премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал «провокационным».

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    24 октября 2024, 07:20 • Новости дня
    Пашинян прилетел в Казань на саммит БРИКС

    Премьер Армении Никол Пашинян прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

    Tекст: Александра Юдина

    Армянский премьер-министр Никол Пашинян прилетел в Казань, чтобы принять участие в заключительных мероприятиях саммита БРИКС.

    Самолет армянского лидера приземлился в аэропорту Казани около 7.05 мск, передает ТАСС.

    Пашинян будет участвовать в мероприятиях заключительного дня саммита, который собрал лидеров стран БРИКС и других приглашенных государств.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел на саммит БРИКС в Казань для переговоров с президентом России Владимиром Путиным по вопросам АЭС и газового хаба, а также торговли в национальных валютах.

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    24 октября 2024, 11:55 • Новости дня
    Путин предсказал рост влияния Эфиопии в мире

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что роль Эфиопии на мировой арене будет возрастать благодаря ее участию в БРИКС и темпам развития страны.

    Президент России Владимир Путин прогнозирует увеличение значимости Эфиопии в глобальном масштабе, сообщает ТАСС. На саммите в формате «аутрич»/«БРИКС плюс» он отметил: «Эфиопия активно включилась в работу БРИКС. Уверен, что с учетом темпов развития вашей страны, роста ее значения и в Африке, и в мире она внесет своей вклад и в дальнейшем в работу нашего объединения».

    Эфиопия, наряду с Египтом, Ираном, ОАЭ и Саудовской Аравией, стала полноправным участником БРИКС с 1 января 2024 года. Это решение укрепит позиции объединения, в которое ранее входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

    Между тем премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, выступая на заседании, заявил о важности обсуждений в рамках БРИКС для ускорения развития стран Глобального Юга. Он подчеркнул, что сотрудничество между развивающимися странами поможет наладить диалог «Юг – Юг» и улучшить глобальное управление.

    Ранее Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом на саммите БРИКС в Казани, обсудив вопросы интеграции страны в организацию и торгово-экономическое сотрудничество.

    Путин подчеркнул значимость формата «БРИКС плюс/аутрич» для прямого и открытого общения между странами – членами объединения и их партнерами.

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    24 октября 2024, 04:32 • Новости дня
    ООН: Сотрудник БАПОР погиб в Газе от израильской ракеты

    ООН: Сотрудник БАПОР погиб при ударе израильской ракеты по грузовику в Газе

    Tекст: Денис Тельманов

    В Газе ракета Израиля попала в грузовик БАПОР, в результате чего погиб сотрудник агентства.

    Как сообщает ТАСС, сотрудник Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) стал жертвой удара израильской ракеты, поразившей грузовик агентства в городе Дейр-аль-Балах. В сообщении ООН говорится, что ракета попала по автомобилю БАПОР, что привело к гибели одного из сотрудников.

    Ранее, в сентябре, шесть сотрудников агентства погибли в результате двух авиаударов, которые задели школу и ее окрестности в лагере беженцев Нусейрат, расположенном в центральной части сектора Газа.

    Напряженность в регионе резко обострилась после того, как 7 октября 2023 года вооруженные сторонники палестинского движения ХАМАС проникли из сектора Газа на территорию Израиля. Это сопровождалось нападениями на жителей приграничных поселений и захватом более 240 заложников. В ответ на это Израиль начал военную операцию в секторе Газа, нацеленную на уничтожение структур ХАМАС и освобождение заложников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные Израиля задержали медика из бригады скорой помощи Красного Полумесяца в населенном пункте Бейта на Западном берегу реки Иордан, где проходили столкновения, но позже его освободили.

    Палестинское общество Красного Полумесяца заявляло, что медики находились на месте для наблюдения за продолжающимися столкновениями.

    При этом израильская армия подтвердила смерть главы исполнительного совета «Хезболлы» Хашема Сафи ад-Дина, который считался основным претендентом на пост генсека ливанской шиитской организации.

    На фоне этого мировые цены на нефть в начале новой недели умеренно растут, с декабрьскими фьючерсами на марку Brent поднявшимися на 0,57% до 73,48 доллара за баррель, а также с фьючерсами на нефть марки WTI, которые выросли на 0,74% до 69,2 доллара.

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    24 октября 2024, 10:08 • Новости дня
    МИД Ирана: На саммите БРИКС в Казани решили временно не принимать новых членов

    Tекст: Александра Юдина

    На саммите БРИКС в Казани приняли решение не расширять состав объединения и присвоить статус партнера некоторым странам, подавшим заявки на вступление, заявил агентству IRNА глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

    По его словам, главы государств БРИКС на саммите в Казани приняли решение не включать новых участников в объединение. Вместо этого было решено присвоить ряду стран статус партнера, передает ТАСС.

    В ходе саммита обсуждалась просьба от 30 до 35 стран, заинтересованных во вступлении в БРИКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участники саммита БРИКС в Казани приняли итоговую декларацию, сосредоточенную на экономическом развитии стран объединения и создании инструментов для равноправной международной торговли.

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    24 октября 2024, 10:37 • Новости дня
    Посол ФРГ сообщил об ожиданиях Шольца от встречи Моди после переговоров с Путиным

    Посол Аккерманн: Шольц с интересом выслушает Моди после его переговоров с Путиным на БРИКС

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Олаф Шольц намерен обсудить с премьер-министром Индии Нарендрой Моди его встречу с президентом России Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани, заявил посол ФРГ в Индии Филипп Аккерманн.

    Аккерманн предположил, что Шольц намерен с интересом выслушать Нарендру Моди после его встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани. По словам Аккерманна, обсуждение геополитики станет ключевой темой встречи Шольца с Моди. Он отметил, что Моди провел переговоры со многими лидерами, и Шольцу будет важно узнать индийскую точку зрения на международные вопросы, передает ТАСС.

    Посол также отметил, что Индия находится в уникальном положении, позволяющем ей выслушивать обе стороны конфликта на Украине. Он упомянул о визите Моди в Киев и отметил интерес Индии к украинскому конфликту.

    Аккерманн заявил, что Шольц и Моди обсудят и другие значимые глобальные вопросы. В ходе визита канцлер Германии планирует межправительственные консультации и разговоры о сотрудничестве в оборонной сфере.

    Как сообщает МИД Индии, визит Шольца, запланированный на 24–26 октября, включает обсуждение укрепления двусторонних отношений и важных региональных и глобальных событий. Делегацию канцлера будут сопровождать представители его кабинета министров, что подчеркивает значение предстоящих переговоров.

    Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди покинул саммит БРИКС для обсуждения военно-технического сотрудничества с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине.

    На встрече с президентом России Владимиром Путиным Моди отметил, что множество стран стремятся вступить в БРИКС.

    В ходе заседания саммита БРИКС в узком составе Моди заявил, что БРИКС вдохновляет страны на сотрудничество.

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    24 октября 2024, 10:50 • Новости дня
    Франция заявила о потере Западом монополии в мире на фоне саммита БРИКС

    Tекст: Александра Юдина

    Саммит БРИКС в Казани продемонстрировал утрату Западом монополии в мире и необходимость доносить позицию до стран Глобального Юга, заявил на канале LCI министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад.

    По его словам, в свете как этого саммита, так и предстоящих президентских выборов в США, которые окажут значительное влияние на безопасность Европы и трансатлантические отношения, Запад должен осознать, что его влияние больше не является безоговорочным, передает ТАСС.

    Аддад подчеркнул, что в сложившейся ситуации странам Запада необходимо наладить более эффективное взаимодействие с государствами Глобального Юга, особенно в вопросах поддержки Украины.

    Также он отметил важность для Европы и Запада в целом отстаивать свои интересы, безопасность и стратегическую автономию, несмотря на возросшую конкуренцию на международной арене.

    Дипломат добавил, что текущие изменения на мировой политической сцене требуют от европейских стран большей гибкости и способности выражать свою позицию в условиях, когда традиционные модели влияния Запада подвергаются пересмотру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участники саммита БРИКС в Казани приняли итоговую декларацию, сосредоточенную на экономическом развитии стран объединения и создании инструментов для равноправной международной торговли.

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    24 октября 2024, 07:51 • Новости дня
    МВД Турции связало теракт в Анкаре с Рабочей партией Курдистана

    Tекст: Александра Юдина

    Министр внутренних дел Турции Али Ерликая предположил, что за терактом в Анкаре стоят представители Рабочей партии Курдистана.

    По его словам, представители Рабочей партии Курдистана могут быть причастны к недавнему теракту в Анкаре, передает «Лента.ру».

    Ерликая подчеркнул, что процесс идентификации личности террористов в данный момент продолжается.

    Теракт в Анкаре привел к усилению мер безопасности в Турции. В ответ на атаку страна уже нанесла удар по предполагаемым позициям террористов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, количество погибших в террористическом акте в турецкой столице, по словам Ерликая, возросло до пяти человек. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о четырех погибших на объекте аэрокосмической корпорации TUSAS. Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге в связи с этим событием.

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    24 октября 2024, 11:19 • Новости дня
    Путин назвал иллюзорными расчеты на стратегическое поражение России

    Владимир Путин назвал иллюзорными попытки нанести России стратегическое поражение

    Путин назвал иллюзорными расчеты на стратегическое поражение России
    @ Алексей Никольский/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин на заключительном заседании саммита БРИКС в формате «БРИКС+/аутрич» заявил, что попытки нанести стратегическое поражение России являются иллюзорными и игнорируют историческое единство и силу духа ее народа.

    Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто стремится нанести России стратегическое поражение, не осознают историю страны, передает РИА Новости.

    «Сейчас вообще не скрывают цель нанести нашей стране стратегическое поражение. Прямо скажу, это иллюзорные расчеты, которые могут делать только те, кто не знает историю России, не принимает во внимание ковавшиеся веками единство, силу духа и сплоченность ее народа», – заявил Путин.

    Российский лидер сделал это заявление на заключительном заседании саммита БРИКС в формате «БРИКС+/аутрич».

    Путин подчеркнул, что Россия является сильной и единой страной, и любые попытки ее ослабления не приведут к успеху. Он также отметил, что существующие в отношении России планы и цели, направленные на ее поражение, не будут реализованы ввиду консолидации и силы российского народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул значимость формата «БРИКС плюс/аутрич» для прямого и открытого общения между странами – членами объединения и их партнерами, а в Казани началось пленарное заседание саммита БРИКС в формате «аутрич», открытое президентом Владимиром Путиным, с участием лидеров почти 40 государств.

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