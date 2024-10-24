Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.4 комментария
Шеф-редактор Die Weltwoche назвал саммит БРИКС успехом для Путина
Шеф-редактор швейцарского журнала Die Weltwoche Роджер Кеппель отметил успех саммита БРИКС для президента России Владимира Путина, подчеркнув его значимость на мировой арене и внимание участников к альтернативам западному миропорядку.
По его словам, саммит показал, что Владимир Путин не изолирован на международной арене, а страны мира активно поддерживают БРИКС, представляющий население мира больше, чем G7, передает ТАСС.
Также Кеппель подчеркнул, что участие в саммите для мировых держав является значимым событием, и это разочарование для тех, кто считал, что Запад продолжает диктовать условия.
Он отметил, что участники саммита увлечены и открыты миру, а БРИКС может стать реализацией либеральных импульсов, предлагая альтернативы западному миропорядку, который на протяжении многих лет оставался неизменным.
Кроме того, публицист добавил, что БРИКС не является враждебным западным странам блоком, а наоборот, движется к формированию «союза добра».
Он заявил, что разнообразие, которое может привнести БРИКС, поможет Западу избавиться от узкого видения мира, позволив более свободный выбор.
Как писала газета ВЗГЛЯД, саммит стран БРИКС в Казани вызвал повышенный интерес в западных СМИ. Спикер МИД Мария Захарова уточнила, что СМИ из недружественных стран аккредитованы на этом мероприятии.