Вице-премьер Сербии сообщил о готовности Белграда покупать российское оружие, несмотря на санкции

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Белград доволен военной техникой, приобретенной у России, и готов закупать еще, передает РИА «Новости». Вулин подчеркнул, что «российское оборудование превосходно, и мы этим очень довольны». Однако он отметил трудности, связанные с санкциями и логистикой, что делает сложным перевозку техники из России в Сербию.

Вулин добавил, что Сербия, окруженная странами НАТО, испытывает некоторые сложности с закупкой российского военного оборудования. Тем не менее страна остается довольна имеющейся российской техникой и планирует продолжать закупки. Вице-премьер вспоминает о своем опыте как министр обороны, когда были заключены сделки на покупку «Панцирей» и вертолетов, выразив удовлетворение от работы этой техники.

Сербия, по словам Вулина, стремится быть достаточно сильной, чтобы защитить себя и никогда не повторять событий 1999 года. Он подчеркнул, что страна придерживается нейтралитета и не состоит в каком-либо альянсе, что требует самостоятельной обороны. Вулин заявил, что Сербия будет приобретать оружие из разных источников, будь то Россия, Китай или Европа, главное, чтобы оно отвечало потребностям страны и вооруженных сил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич высоко оценил приобретенные в России противотанковые ракетные комплексы «Корнет» на учениях на юго-востоке страны. Вучич заявил, что военное сотрудничество между Сербией и Россией идет прекрасно, а Белград получает современную технику из России по корректным ценам. Кроме того, Сербия закупает у Москвы преимущественно оборонительные вооружения и рассматривает возможность покупки новой авиатехники и систем ПВО.