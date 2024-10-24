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    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Русская армия мешает Западу думать

    Что делать завтра и как вернуть свою гегемонию? Это вопросы, которые крайне тревожат элиты на Западе. В ситуации, пока русская армия давит натовских выкормышей, думать сложно. Трудно даже понять, в какой степени именно сейчас нужно поддерживать Киев и сколько денег потратить на украинский проект.

    0 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Уловка Зеленского показывает его слабое место

    Если бы Зеленский был откровенен, то его заявление должно было звучать следующим образом: «Россия, давайте вы пока не будете наносить по нам удары, потому что мы все еще не получили обещанный объем дальнобойных ракет от США и разрешение наносить ими удары по вашей территории».

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Общество должно быть немного детским

    Сейчас во всем нашем отношении к детям, в образовании, воспитании, во главу угла ставится физическое выживание и индивидуальное преуспевание. Но и у биологической жизни, и у социального успеха – каким бы мы ни видели его у своих детей – должен быть смысл. Зачем, ради чего – ради другого, любви, Родины, человечества, Бога?

    4 комментария
    24 октября 2024, 08:34 • Новости дня

    Сербия заявила о готовности купить новое вооружение у России

    Вице-премьер Сербии сообщил о готовности Белграда покупать российское оружие, несмотря на санкции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сербия удовлетворена качеством российской военной техники и планирует дальнейшие закупки, несмотря на сложности с логистикой из-за окружения странами НАТО, подчеркнул вице-премьер Александр Вулин на саммите БРИКС.

    По его словам, Белград доволен военной техникой, приобретенной у России, и готов закупать еще, передает РИА «Новости». Вулин подчеркнул, что «российское оборудование превосходно, и мы этим очень довольны». Однако он отметил трудности, связанные с санкциями и логистикой, что делает сложным перевозку техники из России в Сербию.

    Вулин добавил, что Сербия, окруженная странами НАТО, испытывает некоторые сложности с закупкой российского военного оборудования. Тем не менее страна остается довольна имеющейся российской техникой и планирует продолжать закупки. Вице-премьер вспоминает о своем опыте как министр обороны, когда были заключены сделки на покупку «Панцирей» и вертолетов, выразив удовлетворение от работы этой техники.

    Сербия, по словам Вулина, стремится быть достаточно сильной, чтобы защитить себя и никогда не повторять событий 1999 года. Он подчеркнул, что страна придерживается нейтралитета и не состоит в каком-либо альянсе, что требует самостоятельной обороны. Вулин заявил, что Сербия будет приобретать оружие из разных источников, будь то Россия, Китай или Европа, главное, чтобы оно отвечало потребностям страны и вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич высоко оценил приобретенные в России противотанковые ракетные комплексы «Корнет» на учениях на юго-востоке страны. Вучич заявил, что военное сотрудничество между Сербией и Россией идет прекрасно, а Белград получает современную технику из России по корректным ценам. Кроме того, Сербия закупает у Москвы преимущественно оборонительные вооружения и рассматривает возможность покупки новой авиатехники и систем ПВО.

    23 октября 2024, 11:59 • Новости дня
    Анонсировано начало серийного производства самолетов МС-21 и Superjet New

    Ростех начнет серийное производство МС-21 в 2025 году, Superjet New в 2026 году

    Анонсировано начало серийного производства самолетов МС-21 и Superjet New
    @ Эрик РоманенкоТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гендиректор Ростеха Сергей Чемезов объявил о планах начать серийный выпуск самолетов МС-21 с 2025 года и Superjet New с 2026 года, несмотря на сложности с ключевой ставкой.

    Госкорпорация «Ростех» планирует начать серийное производство самолета МС-21 с 2025 года, а полностью импортозамещенного самолета Superjet New – с 2026 года, сообщает ТАСС. Эту информацию предоставил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов во время пленарного заседания Совета Федерации. Он заявил: «Уже начиная со следующего года мы начнем выпускать серийно МС-21 и в 2026 году начнет выпускаться серийно Superjet New».

    Кроме того, Чемезов выразил обеспокоенность возможным прекращением экспорта высокотехнологичной продукции из-за рекордно высокого уровня ключевой ставки. По его словам, текущие проценты, которые компании вынуждены платить банкам, съедают всю прибыль. Эта ситуация вынуждает Ростех рассматривать прекращение экспорта таких товаров, как самолеты, средства ПВО и корабли, производство которых занимает более года.

    Чемезов также отметил, что высокая ключевая ставка является серьезным препятствием для роста промышленности. Он подчеркнул, что при таких условиях использование заемных средств становится невыгодным для предприятий, что может привести к их банкротству. По его словам, даже торговля оружием не обеспечивает такой прибыли, чтобы покрыть проценты более чем в 20%, и экспорт высокотехнологичной продукции уже начинает снижаться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иркутский авиазавод начали модернизировать для выпуска самолетов МС-21, премьер-министр Михаил Мишустин предложил полностью заменить используемое авиакомпаниями программное обеспечение на отечественные разработки, а холдинг «Росэлектроника» создал замену производимым в США электронным компонентам связи для российских гражданских самолетов Sukhoi Superjet-100 и МС-21.

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    23 октября 2024, 09:42 • Новости дня
    Пентагон заявил о невозможности ударов ракетами ATACMS по базам ВКС России

    Министр обороны США Остин заявил о невозможности ударов ATACMS по базам ВКС России

    Пентагон заявил о невозможности ударов ракетами ATACMS по базам ВКС России
    @ Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны США Ллойд Остин заявил Fox News, что российские базы ВКС перемещены из зоны досягаемости ракет ATACMS, что делает невозможными удары по таким объектам.

    Министр обороны США Ллойд Остин сообщил в интервью Fox News, что Россия переместила свои воздушные силы из зоны поражения ракет ATACMS. Это заявление было сделано в ответ на вопрос о возможности США удовлетворить просьбу Украины об использовании дальнобойного вооружения для ударов по российским объектам, передает РИА «Новости».

    Остин, между тем, отметил, что Украина обладает возможностями по производству дронов с высокой дальностью действия, что открывает для нее другие возможности ведения боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США признали невозможность осуществления больших поставок ракет ATACMS на Украину. Вашингтон выбрал стратегическую цель для ударов украинскими ракетами ATACMS. Российские ПВО сбили ракеты ATACMS у Луганска.

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    23 октября 2024, 20:10 • Видео
    Саммит БРИКС в Казани: главное

    В Казани проходит саммит БРИКС, принята итоговая декларация, а вопрос с дальнейшим расширением организации разрешен компромиссом. Чего нам ждать от БРИКС? И чего БРИКС ждет от нас?

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    23 октября 2024, 23:18 • Новости дня
    Посольство России обвинило Британию в прикрытии морских поставок оружия ВСУ

    Россия обвинила Британию в использовании зернового коридора для доставки оружия по Черному морю

    Tекст: Денис Тельманов

    Посольство России в Британии обвинило Лондон в использовании зернового коридора для доставки вооружений Украине, прикрываясь гуманитарными целями.

    В заявлении, поступившем в представительство ТАСС в Лондоне, посольство России утверждает, что Британия использует защиту зернового коридора как прикрытие для поставок вооружений на Украину через Черное море.

    «Британские власти придумали еще один антироссийский выпад, заявив о наращивании наших ударов по украинским портам и зашедшим в них кораблям, что якобы приводит к задержкам доставки продовольственной продукции для нужд населения Палестины и поставок зерна странам глобального Юга. Это, в общем-то, саморазоблачение», – отмечается в сообщении посольства.

    Российские дипломаты подчеркнули, что британские власти раздувают тему российских ударов по украинским портам для прикрытия своих действий. Это, по словам представителей России, подтверждает участие западных стран в поставках вооружений для ВСУ по черноморскому маршруту с задействованием сухогрузов, принадлежащих третьим странам.

    Дипломаты отметили, что британцы осведомлены о видеоматериалах Минобороны России, подтверждающих факт доставки вооружений. Кроме того, посольство подчеркнуло, что анонсированные Лондоном расходы на новые морские дроны и радары направлены не на защиту зернового коридора, а на поддержку ВСУ.

    22 октября канцелярия премьер-министра Британии Кира Стармера сообщила о выделении 120 млн фунтов на военно-морскую помощь Украине в рамках морской коалиции с Норвегией.

    В заявлении упоминалось, что ищутся партнеры для финансирования поставок Украине сотен беспилотников и радиолокационных станций для защиты зернового коридора.

    Российское диппредставительство также обвинило Лондон в попытке отвлечь внимание от требования выплаты репараций за работорговлю. В заявлении говорится, что обсуждение продовольственной безопасности является лишь попыткой увести внимание от требования выплаты 206 млрд фунтов пострадавшим от колониальной эксплуатации странам. The Daily Mail ранее сообщала, что 15 карибских стран поднимут вопрос репараций на саммите Содружества на Самоа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские удары по портовой инфраструктуре Одесской области приобрели регулярный характер, поскольку эта морская гавань стала важной точкой поставки вооружений для ВСУ, где противник использует торговые и гражданские суда.

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    23 октября 2024, 23:28 • Новости дня
    В Курске прошли обыски по делу о строительстве фортификаций на границе

    В Курске прошли обыски по делу о мошенничестве при строительстве оборонительных сооружений

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курске полицейские провели обыски по делу о мошенничестве при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Возведение защитных линий началось больше двух лет назад.

    Сотрудники управления МВД по Курской области провели обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве и легализации преступного дохода при строительстве  фортификационных сооружений на границе с Украиной, передает «Коммерсант».

    Следственные действия прошли в компании, выступавшей одним из подрядчиков оборудования первой линии обороны. Эта фирма, близкая к депутату Курской областной думы Максиму Васильеву. По его словам, компания «Сиэми», где он работает советником гендиректора, занималась строительством первой линии обороны на границе. Два сооружения строились в рамках договора подряда, еще одно возводилось по договору субподряда. При этом следственные действия в офисе компании «проводились в рамках иного уголовного дела на другую строительную компанию», приводи ТАСС заявление Васильева.

    В комментарии «Коммерсанту» депутат отметил, что коммерческие компании вели работы в сложных условиях, некоторые из построенных объектов так и не были заселены. Он считает, что проверка строительства сооружений действительно нужна, поскольку многие подрядчики оказались в сложной ситуации из-за недостатка финансирования и проблем, связанных с проектом.

    Как пишет издание со ссылкой на судебные материалы, строительство фортификаций в регионе стало предметом нескольких разбирательств. В том числе иск регионального управления капстроительства, потребовавшего взыскать с Корпорации развития Курской области более 2 млрд руб. за срыв возведения линий обороны. В начале 2024 года стороны заключили мировое соглашение. Корпорация также судится с подрядчиками, взыскивающими с нее долги за неоплаченные работы. Большинство разбирательств идет в закрытом режиме.

    Еще до начала боевых действий в Курской области прокуратура проверяла деятельность компании ООО «КТК Сервис», которая в конце 2022 года получила договор на возведение части фортификационных сооружений в Глушковском районе. В августе прошлого года договор с «КТК Сервис» расторгли из-за неисполнения компанией взятых на себя обязательств. На основании материалов прокуратуры было возбуждено уголовное дело, а фирму признали банкротом.

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    22 октября 2024, 09:15 • Новости дня
    Оборонные компании ускорили разработку лазерного оружия

    Ведущие оборонные компании начали инвестировать в недорогое лазерное оружие против БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ведущие оборонные компании, такие как RTX и QinetiQ, активно инвестируют в разработку лазерного оружия, способного противостоять недорогим беспилотникам и ракетам, что становится все более актуальным для мировых военных стратегов.

    Ведущие мировые оборонные компании активно инвестируют в разработку лазерного оружия для борьбы с беспилотниками, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times. Издание отмечает, что такие гиганты, как американская RTX, британская QinetiQ и европейская MBDA, ускоряют свои проекты в ответ на растущую потребность военных по всему миру в эффективных средствах противодействия дронам.

    По информации Financial Times, компании направляют значительные ресурсы на создание передовых технологий, которые недавно считались научной фантастикой. Разработка лазерного оружия, способного прорезать металл и уничтожать электронику, стала приоритетной задачей, поскольку правительства стран ищут более экономичные способы борьбы с дешевыми беспилотниками и ракетами. Эксперты указывают на «асимметрию затрат», когда расходы на оборону превышают расходы на наступательные действия.

    Тем не менее специалисты предупреждают, что даже после завершения разработки лазерное оружие и другие виды направленной энергии не следует рассматривать как единственное решение на поле боя. Они подчеркивают, что такие технологии должны использоваться как дополнительный инструмент, а не как панацея в военных конфликтах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты секретной научной лаборатории Портон-Даун в Уилтшире разработали радиочастотное оружие, которое предназначено для поражения конкретных целей, в том числе дронов, а Минобороны России создало неуязвимый для радиоэлектронной борьбы дрон-камикадзе.

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    21 октября 2024, 13:35 • Новости дня
    Калашников анонсировал поставку дронов-камикадзе «Куб» за рубеж

    Калашников поставит дроны-камикадзе «Куб» иностранному заказчику

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Калашников» заключил первый экспортный контракт на поставку дронов-камикадзе «Куб», предназначенных для поражения бронетехники и живой силы противника.

    Концерн «Калашников» впервые поставит дроны-камикадзе «Куб» иностранному заказчику, сообщает ТАСС. Контракт был подписан «Рособоронэкспортом» с зарубежным покупателем. Эти управляемые боеприпасы уже доказали свою эффективность в реальных боевых условиях в зоне специальной военной операции (СВО).

    Дроны «Куб» предназначены для поражения бронетехники и живой силы врага. Они зарекомендовали себя в СВО благодаря своей точности и эффективности. В конце 2023 года началась отгрузка модернизированных версий дронов «Куб» с усиленной боевой частью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, барражирующие боеприпасы «Куб», разработанные концерном «Калашников», продемонстрировали высокую результативность в поражении живой силы и техники противника благодаря мощной боеголовке и высокой точности. Американскую гаубицу M777 в Курской области уничтожили ударом дрона-камикадзе «Куб». Концерн «Калашников» показал применение барражирующих боеприпасов семейства «Куб» на дистанциях свыше 50 км.

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    23 октября 2024, 09:05 • Новости дня
    «Вихрь» впервые поразил разведдрон малых размеров

    Ракета «Вихрь» впервые поразила малый разведдрон с низким тепловым излучением

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипаж вертолета Ка-52 успешно поразил разведдрон противника ракетой «Вихрь», продемонстрировав высокую точность и управляемость боеприпаса даже при минимальном тепловом излучении цели, сообщила пресс-служба Ростеха.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Ростеха, военкоры поделились видеозаписью с рабочего места штурмана вертолета Ка-52, которая показывает, как экипаж вертолета успешно поражает разведывательный дрон противника ракетой «Вихрь». Это первый известный случай применения этой ракеты против беспилотника.

    «Вихрь» продемонстрировал высокую точность и управляемость, несмотря на малые размеры цели и ее низкое тепловое излучение, обусловленное использованием электродвигателя. Представители Ростеха подчеркнули, что характеристики ракеты позволяют ей поражать сложные объекты, даже если они не относятся к типовым целям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вертолеты Ми-28 и Ка-52 в ночное время суток нанесли удары неуправляемыми авиационными ракетами и управляемыми авиационными ракетами «Вихрь» по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, а позднее ракетами «Вихрь» вертолета Ка-52 уничтожено скопление живой силы украинской армии в Курской области.

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    23 октября 2024, 09:19 • Новости дня
    Минобороны потребовало через суд 29 млн рублей у разработчика оружия

    Минобороны через суд потребовало 29 млн рублей с НИМИ им Бахирева

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Арбитражный суд Москвы рассмотрит три иска Минобороны к НИМИ им. Бахирева на сумму 29 млн 330 тыс. рублей, связанные с модернизацией вооружений для российской армии.

    Министерство обороны требует взыскать с Научно-исследовательского машиностроительного института им. В. В. Бахирева (НИМИ) более 29 млн рублей, сообщает ТАСС. Эта сумма возникла в результате трех исков, поданных в Арбитражный суд Москвы.

    Источник, знакомый с материалами дела, указывает, что часть исков связана с неудовлетворительным проведением работ по модернизации вооружений, что не устроило Министерство обороны.

    Научно-исследовательский машиностроительный институт им. В. В. Бахирева, основанный в 1932 году, специализируется на разработке артиллерийских боеприпасов. В его компетенцию входит разработка боеприпасов и взрывателей, стрелково-пушечного, артиллерийского и ракетного оружия, а также проектирование технологических машин и комплексов. Исторически институт занимался разработкой боеприпасов как для наземной, так и для морской и авиационной артиллерии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны подало иск к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) на сумму 249 млн рублей, а ранее требовало от ОАК более 10,7 млрд рублей через Арбитражный суд Москвы, также Минобороны потребовало 459 млн рублей с производителя самолета-амфибии Бе-200.

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    22 октября 2024, 12:27 • Новости дня
    Американский журнал признал российские подлодки лучшими в 2024 году

    Российские подлодки «Кондор» и «Ясень» возглавили рейтинг The National Interest

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подводные лодки ВМС России проектов 945А «Кондор» и 885 «Ясень» заняли первые места в рейтинге лучших субмарин мира по версии американского издания The National Interest благодаря уникальным техническим характеристикам.

    Российские подлодки проектов 945А «Кондор» и 885 «Ясень» были признаны лучшими в мире в 2024 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на The National Interest. Автор статьи подчеркивает, что подлодки «Кондор» были специально разработаны для поисково-уничтожительных миссий против американских атомных субмарин с баллистическими ракетами.

    Подлодки «Кондор» выделяются высокой стоимостью, однако их уникальные технические характеристики, включающие возможность погружения на значительные глубины и устойчивость к торпедным атакам, делают их безупречными в выполнении боевых задач. «Она имела большую скорость и глубину погружения, чем ее американские аналоги», – отметил автор, добавляя, что в случае обострения холодной войны эта подлодка могла бы представлять серьезную угрозу.

    Второе место в рейтинге лучших подлодок занимает российская субмарина проекта 885 «Ясень», известная в классификации НАТО как «Северодвинск». Эти подлодки остаются одними из лучших в мире благодаря своей многоцелевой конструкции и возможности нести различные виды вооружений, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон» большой дальности.

    Также в рейтинг вошли британская субмарина класса Astute и две американские подлодки класса Seawolf и Virginia, демонстрируя разнообразие подходов к подводным технологиям в разных странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская подводная операция у берегов Норвегии вызвала настоящий переполох в Норвегии, а Минобороны пообещало продолжить модернизацию атомных подводных лодок.

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    24 октября 2024, 06:40 • Новости дня
    Киев перебросил резервы на Оскольское водохранилище

    Киев усилил группировку на Оскольском водохранилище для сдерживания российских войск

    Tекст: Денис Тельманов

    Командование ВСУ усилило группировку на Оскольском водохранилище, чтобы сдержать российские силы, сосредотачиваясь на переправе Сеньково – Кругляковка.

    Как сообщает ТАСС, вооруженные силы Украины перебросили дополнительные резервы на Оскольское водохранилище.

    По словам военного эксперта Андрея Марочко, это делается для сдерживания продвижения российских войск, которые продолжают расширять свой плацдарм на север и юг водохранилища.

    «Противник стягивает дополнительные силы и средства в районе Сенькова. С района Пристин и Белого сейчас также подтягиваются войска, сосредотачиваются именно на переправе Сеньково – Кругляковка для того, чтобы не дать нашим войскам переправиться на правый берег Оскольского водохранилища», – заявил Марочко.

    Он также отметил, что российские военнослужащие продолжают расширять свои позиции для дальнейшего наступления на данном участке фронта. Ранее сообщалось, что 22 октября российские силы взяли под контроль участок трассы Сеньково – Кругляковка, тем самым разделив на части украинскую группировку.

    Марочко подчеркнул, что российские силы регулярно уничтожают переправы, возводимые украинскими инженерными подразделениями на Оскольском водохранилище.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более двухсот единиц различной бронетехники.

    Более 450 украинских военных погибли за сутки в зоне ответственности Западной группировки Вооруженных сил РФ в ходе отражения контратак штурмовых групп ВСУ.

    За прошедшую неделю ВС России нанесли 36 ударов высокоточным оружием по объектам на Украине, включая объекты ВПК и энергетики и военную технику, а также освободили пять населенных пунктов.

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    23 октября 2024, 23:08 • Новости дня
    Стало известно о начале учений ВМФ России и ВМС Мьянмы в Андаманском море

    В Андаманском море стартовали совместные учения «Марумекс-2024» ВМФ РФ и ВМС Мьянмы

    Tекст: Денис Тельманов

    В Андаманском море начались совместные учения ВМФ России и ВМС Мьянмы «Марумекс-2024», целью которых является развитие сотрудничества и противодействие глобальным угрозам.

    Как передает РИА «Новости», совместное военно-морское учение «Марумекс-2024» между Военно-морским флотом России и Военно-морскими силами Мьянмы стартовало в Андаманском море.

    Отряд кораблей Тихоокеанского флота России, включающий в себя корветы «Громкий», «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и средний морской танкер «Печенга», вышел из порта Тилава Республики Союз Мьянма в Андаманское море.

    Накануне открытия учений состоялась церемония с участием кораблей обеих стран. В ходе учений, которые продлятся два дня, военные моряки отработают развертывание, совместное маневрирование и организацию связи. Экипажи также выполнят боевые упражнения по противовоздушной и противоминной обороне, а также по освобождению судна, захваченного условными террористами.

    ВМС Мьянмы представлены вертолетоносным кораблем «Моаттама», фрегатом «Син Пху Шин», корветом «Табиншвехти» и одной дизель-электрической подводной лодкой. Учение «Марумекс-2024» направлено на развитие сотрудничества в военно-морской сфере и обеспечение безопасности судоходства в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Японском море боевые корабли Тихоокеанского флота ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая провели ракетные и артиллерийские стрельбы в рамках учений «Океан-2024».

    Президент Владимир Путин в обращении к участникам учений заявил, что российская сторона продолжит укрепление Военно-морского флота, в том числе его стратегической ядерной составляющей.

    Кроме того, военно-морские силы России и Ирана успешно завершили совместное патрулирование акватории Каспийского моря, в ходе которого корабли обеих стран отработали совместные действия по обеспечению безопасности морской границы и противодействию различным видам угроз.

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    23 октября 2024, 22:30 • Новости дня
    Госдеп США одобрил модернизацию польских F-16 на 7,3 млрд долларов

    Госдепартамент США одобрил продажу Польше услуг по модернизации истребителей F-16

    Tекст: Денис Тельманов

    Госдепартамент США согласовал продажу Польше пакета услуг по модернизации истребителей F-16 на сумму 7,3 млрд долларов, включая усовершенствованные дисплеи и вооружение.

    Госдепартамент США одобрил сделку по модернизации польских истребителей F-16 на сумму 7,3 млрд долларов, пишет РИА «Новости».

    Пентагон сообщил, что проект предусматривает поставку 58 усовершенствованных программируемых дисплеев, а также тестовые образцы ракет AGM-158 JASSM и бомб малого диаметра SDB II.

    Эти системы предназначены для тестирования и повышения надежности эксплуатации.

    Модернизация истребителей до конфигурации F-16 Viper укрепит обороноспособность Польши, улучшив ее возможности в сфере противовоздушной обороны и наблюдения. Уже эксплуатирующая F-16, Польша сможет интегрировать новые системы без существенных затруднений, отметили в оборонном ведомстве США.

    Пентагон подчеркнул, что продажа данного оборудования и поддержка Польше не изменят военного баланса в регионе. Сделка направлена на укрепление безопасности союзников США по НАТО и поддержку стабильности в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в учениях «Стойкий полдень» НАТО участвовали четыре польских истребителя F-16 и 90 военнослужащих, выполняя задачи по обеспечению эскорта для носителей ядерного оружия, сообщил начальник Генерального штаба польской армии генерал Веслав Кукула.

    Правительство Румынии в экстренном порядке утвердило финансирование для обучения украинских пилотов F-16 на базе в Фетешти, что является частью поддержки Украины на уровне НАТО и ЕС.

    Украина не сможет получить 20 истребителей F-16 и 40 обученных пилотов до лета 2025 года из-за сложностей с обучением и языковыми барьерами, сообщила газета The Wall Street Jornal (WSJ).

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    23 октября 2024, 11:22 • Новости дня
    Минобороны России допустило применение ядерного оружия при агрессии против Белоруссии

    Адаптированная политика ядерного сдерживания России допускает применение ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании в Минске.

    Российская политика в области ядерного сдерживания была адаптирована к текущим военно-политическим реалиям, сообщает ТАСС. Белоусов заявил, что изменения в международной обстановке потребовали уточнения основ государственной политики ядерного сдерживания. В частности, теперь предусмотрена возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии, являющейся участником Союзного государства.

    По словам Белоусова, усиливающееся вовлечение западных стран в конфликт на Украине создает глобальные угрозы, и стремление нанести максимальный ущерб России может привести к прямому военному столкновению ядерных держав. «Мы не можем не реагировать на эти угрозы», – подчеркнул он на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

    В то же время министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что генеральные штабы вооруженных сил Белоруссии и России начали подготовку к учениям «Запад-2025». Это учение станет главным мероприятием совместной подготовки органов военного управления и войск в 2025 году и будет способствовать совершенствованию системы обеспечения военной безопасности Союзного государства, отметил Хренин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Минск, где обсудил вопросы безопасности с белорусскими коллегами. Президент России Владимир Путин подчеркнул готовность защищать Белоруссию в случае агрессии, что стало важным аспектом обсуждений на сегодняшних переговорах.

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    22 октября 2024, 14:41 • Новости дня
    Стратегические Ту-95МС совершили десятичасовой полет над Японским морем

    Ту-95МС совершили десятичасовой полет над нейтральными водами Японского моря

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два стратегических ракетоносца Ту-95МС России провели запланированный полет над Японским морем в сопровождении истребителей Су-30СМ, продолжавшийся около десяти часов.

    Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря, передает ТАСС. Этот полет длился около десяти часов и был выполнен в сопровождении истребителей Су-30СМ Воздушно-космических сил России.

    Минобороны подчеркнуло, что данное мероприятие проходило в рамках плановых заданий и служит поддержанию боевой готовности воздушных сил России.

    Ранее Ту-95МС выполнили полет у побережья Аляски, а также совершили удары по критическим объектам условного противника над Чукотским морем. В июле авиагруппа, состоящая из российских ракетоносцев Ту-95МС и китайских бомбардировщиков Хун-6к, провела патрулирование над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана.

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    23 октября 2024, 10:29 • Новости дня
    Стало известно о присоединении Швеции к разработке дальнобойных ракет

    Швеция согласилась участвовать в проекте дальнобойных ракет с Францией и ФРГ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Швеция присоединится к проекту разработки ракет большой дальности ELSA, поддержанному Францией, Германией, Италией и Польшей, с целью сдерживания России.

    Швеция станет участником программы по разработке дальнобойных ракет ELSA, в которой уже участвуют Германия, Франция, Италия и Польша, передает ТАСС со ссылкой на Sveriges radio. Соглашение о сотрудничестве было подписано во время встречи НАТО в Брюсселе в октябре. Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что целью этой инициативы является «сдерживание России».

    Йонсон отметил, что у Швеции ранее не было доступа к подобным ракетным системам, способным поражать цели на расстоянии от 1 тыс. до 2 тыс. км. Такие ракеты могут быть использованы как с наземных установок, так и с воздушных или морских платформ. Однако министр не стал уточнять сроки реализации проекта и его стоимость.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе натовского саммита в Вашингтоне Германия, Франция, Италия и Польша условились создать совместно крылатые ракеты, а авантюры США запустили ракетную гонку в Европе и Азии.

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