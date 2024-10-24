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    БРИКС возвращает миру свободную торговлю
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    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Русская армия мешает Западу думать

    Что делать завтра и как вернуть свою гегемонию? Это вопросы, которые крайне тревожат элиты на Западе. В ситуации, пока русская армия давит натовских выкормышей, думать сложно. Трудно даже понять, в какой степени именно сейчас нужно поддерживать Киев и сколько денег потратить на украинский проект.

    0 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Уловка Зеленского показывает его слабое место

    Если бы Зеленский был откровенен, то его заявление должно было звучать следующим образом: «Россия, давайте вы пока не будете наносить по нам удары, потому что мы все еще не получили обещанный объем дальнобойных ракет от США и разрешение наносить ими удары по вашей территории».

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Общество должно быть немного детским

    Сейчас во всем нашем отношении к детям, в образовании, воспитании, во главу угла ставится физическое выживание и индивидуальное преуспевание. Но и у биологической жизни, и у социального успеха – каким бы мы ни видели его у своих детей – должен быть смысл. Зачем, ради чего – ради другого, любви, Родины, человечества, Бога?

    4 комментария
    24 октября 2024, 03:19 • Новости дня

    Си Цзиньпин предложил Ирану совместно строить справедливый миропорядок

    Си Цзиньпин призвал Иран к совместному укреплению справедливого мирового порядка

    Tекст: Денис Тельманов

    Китай поддержал полное участие Ирана в БРИКС и предложил совместные усилия для укрепления справедливого мирового порядка.

    Китайский лидер Си Цзиньпин выразил готовность Китая сотрудничать с Ираном в рамках БРИКС и других международных организаций для усиления влияния глобального Юга и продвижения справедливого мирового порядка, сообщает ТАСС.

    Он отметил, что Иран является важным партнером Китая на международной арене, и подчеркнул значимость китайско-иранских отношений в условиях текущих геополитических изменений.

    «Китай готов поддерживать Иран в защите его суверенитета и безопасности, а также способствовать его социально-экономическому развитию», – сказал Си Цзиньпин на встрече с иранским президентом Масудом Пезешкианом в Казани.

    Китайский лидер подчеркнул важность принципа невмешательства во внутренние дела и защиты законных прав и интересов обеих стран.

    Си Цзиньпин также отметил, что Китай планирует укреплять стратегическое партнерство с Ираном, независимо от глобальной ситуации. Он выразил желание сотрудничать в различных областях для стабильного развития двусторонних отношений, что будет выгодно для народов обеих стран.

    Кроме того, Си Цзиньпин затронул ситуацию на Ближнем Востоке, указав на необходимость незамедлительного прекращения огня в секторе Газа, что должно быть осуществлено при поддержке международного сообщества и в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани ранее заявил, что отношения Ирана с Россией и Китаем насчитывают десятилетия и направлены на региональный мир и стабильность.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал рост торгово-экономических отношений с Ираном, назвав это закономерным процессом.

    Участники саммита БРИКС в Казани приняли итоговую декларацию, сосредоточенную на экономическом развитии стран объединения и создании инструментов для равноправной международной торговли. Кремль опубликовал Казанскую декларацию стран БРИКС, в которой говорится о негативном влиянии односторонних незаконных санкций на мировую экономику и торговлю.

    23 октября 2024, 12:15 • Новости дня
    Варшава испугалась создания платежной системы БРИКС

    Польша выразила опасения из-за возможного создания БРИКС глобальной платежной системы

    Варшава испугалась создания платежной системы БРИКС
    @ Fot. Tedi/Newspix.Pl/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Польские власти выражают опасения по поводу возможных экономических решений на саммите БРИКС в Казани, которые могут включать создание новой глобальной платежной системы в обход Запада, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна в эфире канала TVP Info.

    «Я боюсь лишь того, как бы там не дошло до слишком далеко идущих договоренностей в области экономики», – сказал польский дипломат.

    Он отметил, что одной из таких договоренностей может стать создание новой платежной системы, позволяющей осуществлять взаиморасчеты в обход Запада, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия планирует создать новую платежную систему стран БРИКС, которая будет значительно лучше системы SWIFT, от которой Запад отключил Россию.

    Президент Владимир Путин сообщил, что члены БРИКС разрабатывают обмен финансовой информацией между центральными банками, который станет аналогом SWIFT.

    На Деловом форуме БРИКС в Москве участники получили промо-карты BRICS Pay с балансом в 500 рублей, предназначенные для оплаты товаров через QR-код.

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    23 октября 2024, 16:04 • Новости дня
    Страны БРИКС выразили позицию по Украине в Казанской декларации
    Страны БРИКС выразили позицию по Украине в Казанской декларации
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В принятой странами БРИКС на саммите в Казани декларации лишь один из 134 пунктов посвящен Украине, в нем подчеркивается важность соблюдения принципов и целей Устава ООН и предложены инициативы по мирному урегулированию конфликта.

    В документе, опубликованном на сайте Кремля, страны – участницы объединения напомнили о своих национальных позициях в отношении ситуации на Украине, ранее обозначенных на форумах, таких как Совбез и Генассамблея ООН.

    «Мы напоминаем о национальных позициях в отношении ситуации на Украине и вокруг нее, обозначенных на соответствующих форумах, включая СБ ООН и ГА ООН. Мы подчеркиваем, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязанности. Мы с удовлетворением отмечаем соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, призванные обеспечить мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии», – говорится в декларации.

    Напомним, участники саммита БРИКС утвердили Казанскую декларацию, подводящую итоги российского председательства в объединении. В ходе саммита президент России Владимир Путин заявил, что страны за время российского председательства в БРИКС укрепили свои связи по всем направлениям. Он также заявил, что Россия стремится укрепить авторитет БРИКС, сосредоточившись на решении глобальных проблем, подчеркнув значимость многостороннего сотрудничества.

    Коментарии (15)
    23 октября 2024, 20:10 • Видео
    Саммит БРИКС в Казани: главное

    В Казани проходит саммит БРИКС, принята итоговая декларация, а вопрос с дальнейшим расширением организации разрешен компромиссом. Чего нам ждать от БРИКС? И чего БРИКС ждет от нас?

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    23 октября 2024, 20:03 • Новости дня
    Эксперт: В России поглумились над «Дождем» за поиск негатива в Казани в дни саммита БРИКС

    Политолог Гаспарян: Россияне не стали помогать ищущему негатив на саммите БРИКС телеканалу «Дождь»

    Эксперт: В России поглумились над «Дождем» за поиск негатива в Казани в дни саммита БРИКС
    @ Александр Кряжев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Троллинг пользователей Telegram в отношении телеканала «Дождь» (признан иностранным агентом) говорит о нормальном ментальном здоровье россиян. А вот сам телеканал, оказывается, не имеет даже одного человека в Казани, кто мог бы по заказу редакции написать фейки про саммит БРИКС, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Армен Гаспарян. Ранее в соцсетях высмеяли призыв «Дождя» рассказать об ограничениях в столице Татарстана в связи с международным мероприятием.

    «Ну это же совершенно очевидно, что любой нормальный человек, прочитав исходное сообщение телеканала «Дождь», захотел бы над ними остро и не всегда политкорректно пошутить. Тут просто видна здоровая реакция российских пользователей», – отметил Армен Гаспарян, политолог, телерадиоведущий.

    «Я, честно говоря, вообще не понимаю запроса журналистов «Дождя». В Казани куча камер на улицах, около главных городских и республиканских объектов всегда много людей, с саммита ведутся многочасовые прямые трансляции. Что вы там хотите пикантного получить?» – недоумевает собеседник.

    «Или вам нужен готовый сюжет, как по улицам ездит черный воронок с Берией, в который кидают немногих оставшихся в живых? Ну если так – то вы такие «сюжеты» и получили от благодарной аудитории. Пользуйтесь, как говорится», – сыронизировал Гаспарян.

    «Кстати, просьба журналистов «Дождя» говорит еще и о том, что у них нет даже людей, которые их поддерживают в Казани. В миллионной столице Татарстана не нашлось ни одного несчастного, которого можно было бы напрямую попросить: «Выйди, сфоткай какой-нибудь подвал, мы напишем, что тебя держат в застенках», – пояснил спикер.

    «В общем, у «Дождя» все вышло точно, как писал великий русский классик Михаил Булгаков в «Днях Турбиных»: «Балаган получился, оттого и тон балаганный», – добавил политолог.

    Ранее телеканал «Дождь» разместил в соцсетях пост, в котором написал: «Мы ищем жителей Казани, готовых рассказать об ограничениях в городе из-за саммита БРИКС». Пользователям предлагалось сообщать, если они «столкнулись с отключением интернета, переселением из общежитий, запретом появляться в центре на старом автомобиле или с какими-либо другими нововведениями на фоне мероприятия».

    Россияне в шутливой форме откликнулись на этот клич. «У нас дома двое автоматчиков. Заставляют готовить карри и китайскую лапшу вместо эчпочмаков. Помогите!» – пишет один из пользователей.

    «Ко мне в дом ворвались омоновцы, заставили сидеть в кладовке чтобы не появляться в центре. Дать гривны не прокатило», – добавляет другой автор.

    «Мою корги Иоланду забрали военные, говорящие не по-русски! Как только вышли из подъезда. Восточной внешности. Хорошо, что не отправил свою 13-летнюю дочь-трансгендера выгуливать собаку», – иронизируют в Сети.

    «Меня зовут Олаф Ш. У нас с Джастином Т. есть традиция: мы участвуем во всех мероприятиях по всему миру. Узнали, что в Казани проходит некий слет. И что же, в Шереметьево нас не пропустили. Говорят: «Вы неоднократно имели сношение с Владимиром З., оплачивали его услуги в иностранной валюте, фотографировались с ним. Значит, вам въезд в Россию запрещен». Не понимаю, при чем тут Россия, мы же хотели в Казань? Мы теперь что, не самые крутые, что ли? Пожалуйста, очень анонимно», – добавляет еще один автор.

    Напомним, на саммит БРИКС, проходящий в Казани 22–24 октября, приехали делегации из трех десятков стран. Россия приняла у себя крупнейший с начала 2022 года международный форум, опровергнув тем самым утверждения западных политиков об изоляции Москвы на мировой арене.

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    23 октября 2024, 19:45 • Новости дня
    Моди покинул саммит БРИКС для встречи с Шольцем

    Моди покинул саммит БРИКС ради обсуждения морской безопасности с Шольцем

    Моди покинул саммит БРИКС для встречи с Шольцем
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди покинул саммит БРИКС, чтобы обсудить военно-техническое сотрудничество с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине, включая вопросы безопасности в морском пространстве.

    Визит индийского лидера в Германию продлится три дня, сообщает «Лента.ру».

    Основной темой переговоров станет военно-техническое сотрудничество между Индией и Германией. Особый интерес для индийской стороны представляет вопрос безопасности в морском пространстве, который становится все более актуальным в современных геополитических условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с президентом России Владимиром Путиным отметил, что множество стран стремятся вступить в БРИКС.

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    23 октября 2024, 13:17 • Новости дня
    Путин предложил создать зерновую и товарную биржи БРИКС
    Путин предложил создать зерновую и товарную биржи БРИКС
    @ Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На саммите БРИКС президент России Владимир Путин предложил обсудить создание зерновой биржи, которая может стать основой для формирования справедливых цен на продукты и со временем трансформироваться в полноценную товарную биржу.

    На саммите БРИКС в Казани Владимир Путин поднял вопрос о создании зерновой биржи в рамках объединения, сообщает ТАСС. Президент России отметил, что эта инициатива может способствовать формированию справедливых ценовых индикаторов на продукты и сырье. Он подчеркнул важность проекта для продовольственной безопасности стран БРИКС.

    По словам Путина, создание биржи поможет защитить национальные рынки от негативного внешнего вмешательства, спекуляций и попыток вызвать искусственный дефицит продуктов питания.

    Путин также отметил возможность трансформации зерновой биржи в полноценную товарную площадку в будущем. Этот шаг может расширить спектр торговли и усилить экономические связи между странами БРИКС. Ожидается, что предложение будет обсуждаться на предстоящем саммите.

    Ранее страны БРИКС поддержали инициативу России по созданию зерновой биржи.

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    23 октября 2024, 11:19 • Новости дня
    Путин назвал три ключевых направления для БРИКС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин выделил три главных направления для развития сотрудничества стран БРИКС, акцентировав внимание на интеграции новых участников организации.

    Президент России Владимир Путин обозначил три ключевых направления для сотрудничества стран БРИКС, передает РИА «Новости».

    «Всячески содействовали углублению многопланового сотрудничества наших государств по трем магистральным направлениям: в политике и безопасности, экономике и финансах, культурных и гуманитарных контактах», – сказал глава государства в ходе узкого заседания стран БРИКС.

    Заявление было сделано в контексте работы по интеграции новых стран в деятельность объединения, что, по словам Путина, должно происходить плавно и максимально полно.

    В ходе своего выступления Путин также отметил, что страны БРИКС демонстрируют реальную ответственность за мировую стабильность и безопасность. «Не на словах, а на деле проявляют ответственность за будущее мира», – сказал он, открывая заседание саммита. Лидеры стран выступают за равенство и добрососедство, что, по мнению российского президента, оказывает позитивное влияние на глобальные процессы и помогает решать региональные проблемы.

    Казанский саммит БРИКС, который собрал представителей 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября и станет итогом председательства России в объединении. Мероприятие проходит под девизом укрепления многосторонности в интересах справедливого глобального развития и безопасности. Общение между лидерами стран началось накануне с неформального обеда в здании Казанской ратуши.

    Ранее президент России Владимир Путин предложил зафиксировать список стран – партнеров БРИКС в итоговой Казанской декларации саммита, подчеркнув важность этого решения для укрепления объединения, а также отметил динамичное развитие и укрепление авторитета БРИКС на мировой арене, открывая заседание саммита в Казани.

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    23 октября 2024, 14:56 • Новости дня
    Путин объявил о принятии Казанской декларации БРИКС
    Путин объявил о принятии Казанской декларации БРИКС
    @ Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Участники саммита БРИКС утвердили Казанскую декларацию, подводящую итоги российского председательства в объединении, сообщил президент России Владимир Путин после заседания объединения в расширенном составе, выступая на правах хозяина саммита.

    После заседания Путин уточнил у своих коллег, имеются ли возражения или замечания относительно декларации, передает РИА «Новости». «Есть ли какие-то возражения, замечания к этой декларации? – спросил российский лидер. – Если нет, то предлагаю считать декларацию принятой».

    Путин сообщил, что принятое решение предполагается распространить в ООН. «Хочу отметить, что мы планируем распространить ее [Казанскую декларацию саммита БРИКС] как наш общий совместный документ», – сказал Путин. Декларация содержит общие оценки положения дел в мире и обозначает цели на долгосрочную перспективу.

    Российский лидер также отметил успехи в продвижении стран БРИКС по всем магистральным направлениям в политике и экономике.

    «В целом в текущем году в сотрудничестве стран БРИКС достигнуты серьезные результаты. Сообща нам удалось продвинуться по всем трем магистральным направлениям: в политике и безопасности, экономике и финансах, культурных и гуманитарных контактах», – сказал он, отметив, что это хороший задел на будущее.

    В завершение Путин объявил закрытой расширенную встречу саммита БРИКС.

    Ранее Путин на саммите БРИКС в Казани заявил, что Россия стремится укрепить авторитет БРИКС, сосредоточившись на решении глобальных проблем, подчеркнув значимость многостороннего сотрудничества. Путин также подчеркнул значимость стран-участниц в формировании многополярного мира, назвав их ответственными за глобальную стабильность и безопасность. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что саммит БРИКС в Казани стал важным шагом в развитии механизмов сотрудничества, созданных при участии России.

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    23 октября 2024, 21:52 • Новости дня
    Путин передал «купюру БРИКС» Набиуллиной
    Путин передал «купюру БРИКС» Набиуллиной
    @ Григорий Сысоев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    На саммите БРИКС в Казани президенту России Владимиру Путину подарили символическую купюру межгосударственного объединения, которую он передал главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, купюра была создана одним из российских участников встречи, возможно, Торгово-промышленной палатой. Он добавил, что купюра символизирует общую работу, которая осуществляется в рамках БРИКС, сообщает ТАСС.

    Путин, осмотрев «банкноту», передал ее Набиуллиной. Песков отметил, что реакция главы Банка России была весьма сдержанной. «Квазиденьга», как ее назвал представитель Кремля, не понравилась Набиуллиной. «Она очень ревностно следит за нашим рублем», - пояснил Песков реакцию главы ЦБ.

    Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил странам БРИКС обсудить создание единой финансовой системы, а не замену национальных валют.

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    23 октября 2024, 13:05 • Новости дня
    Рамафоса призвал БРИКС укрепить роль в обеспечении мировой безопасности

    Президент ЮАР Рамафоса заявил о необходимости БРИКС действовать для перемен в безопасности

    Рамафоса призвал БРИКС укрепить роль в обеспечении мировой безопасности
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На саммите БРИКС в Казани президент ЮАР Сирил Рамафоса подчеркнул, что Совет Безопасности ООН не справляется с поддержанием мирового мира, и призвал страны блока активнее использовать свой голос для продвижения изменений.

    Рамафоса заявил на заседании саммита БРИКС в Казани, что Совет Безопасности ООН не способен обеспечить мировую безопасность, сообщает ТАСС. Он отметил, что ситуация с многочисленными конфликтами по всему миру демонстрирует неспособность СБ ООН выполнять свой мандат по поддержанию международного мира.

    По словам Рамафосы, страны БРИКС играют важную роль в формировании нового многополярного миропорядка. В этой связи он подчеркнул необходимость использования голоса БРИКС для продвижения изменений и обеспечения безопасности. Президент ЮАР выразил уверенность в том, что БРИКС может внести значительный вклад в улучшение международной политической обстановки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин открыл заседание лидеров БРИКС в Казани, а также на полях саммита провел переговоры с главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.

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    23 октября 2024, 16:59 • Новости дня
    Путин: Иран стал полноправным членом БРИКС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Присоединение Ирана к БРИКС открывает новые перспективы для совместной работы на международной арене, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с иранским лидером Масудом Пезешкианом.

    «Иран стал полноправным членом БРИКС. Вы знаете, что мы активно поддерживали вашу заявку. Ранее мы также энергично способствовали вашему подключению к Шанхайской организации сотрудничества. Таким образом, у нас с вами открываются дополнительные возможности для совместной работы на международной арене», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Накануне иранский лидер Масуд Пезешкиан прибыл в Казань для участия в 16-м саммите БРИКС. Он предложил создать новую сеть для транзита энергоносителей в рамках БРИКС, используя Иран как стратегический транзитный хаб. Пезешкиан также заявил, что взаимодействие стран БРИКС может положить конец однополярному миру и американскому тоталитаризму.

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    23 октября 2024, 12:27 • Новости дня
    Кнайсль назвала итоги первого дня саммита БРИКС прекрасными

    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала итоги первого дня саммита БРИКС в Казани прекрасными и самодостаточными

    Кнайсль назвала итоги первого дня саммита БРИКС прекрасными
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Первый день саммита БРИКС в Казани под председательством России прошел успешно, отметила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, подчеркнув, что Европа рискует стать маргинализированной из-за своего европоцентризма.

    Саммит БРИКС, который проходит в Казани с 22 по 24 октября, начинается с положительных оценок. Как передает ТАСС, экс-глава МИД Австрии и руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль высказалась о первом дне мероприятия в своем телеграм-канале, назвав его итоги «прекрасными». Она подчеркнула, что фотографии и заявления, сделанные на саммите, говорят сами за себя и не требуют дополнительных комментариев.

    Карин Кнайсль также напомнила, что еще в 2017 году обращала внимание коллег в австрийском дипведомстве на важность таких объединений, как БРИКС и ШОС. Однако, по ее словам, эти предупреждения остались неуслышанными. Она выразила мнение, что Европу ожидает еще большая маргинализация из-за ее европоцентризма, и добавила, что это является проявлением настоящего провинциализма.

    16-1й саммит глав государств БРИКС является ключевым событием председательства России в этом объединении. В этом году саммит впервые принимает участие с новыми членами – Египтом, Ираном, ОАЭ, Саудовской Аравией и Эфиопией, которые стали полноправными участниками группы с 1 января 2024 года. Ожидается, что на саммите в Казани будут присутствовать представители более чем 30 стран, что подчеркивает его значимость на международной арене.

    Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль переехала в построенный деревянный дом в Рязанской области, где живет с домашними животными, она ранее выразила восхищение женщинами России, заявив, что они сохраняют свою женственность, несмотря на профессию, в отличие от западных коллег.

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    23 октября 2024, 11:15 • Новости дня
    Путин предложил сформировать список партнеров БРИКС

    Путин предложил включить список стран-партнеров в декларацию БРИКС

    Путин предложил сформировать список партнеров БРИКС
    @ Алексей Даничев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин предложил зафиксировать список стран – партнеров БРИКС в итоговой Казанской декларации саммита, отметив важность этого решения для объединения.

    Президент России Владимир Путин предложил составить список государств – партнеров БРИКС и внести это в итоговую декларацию саммита в Казани, передает РИА «Новости». В ходе заседания БРИКС в узком составе он напомнил, что в Йоханнесбурге была достигнута договоренность о разработке модальностей и категорий для стран – партнеров объединения.

    Путин отметил, что БРИКС продолжает динамично развиваться, укрепляя свой авторитет и влияние на мировой арене. Президент России подчеркнул: «Мы все являемся свидетелями динамичного развития БРИКС, укрепления его авторитета и влияния в мировых делах».

    В ходе саммита главы делегаций планируют обсудить актуальные аспекты глобальной повестки, сотрудничество на международной арене и урегулирование региональных конфликтов.

    На саммит, который стартовал 22 октября в Казани, прибыли представители 36 стран и шести международных организаций. Мероприятие станет заключительным в рамках председательства России в БРИКС. Путин также предложил рассмотреть выполнение решений предыдущего саммита в Йоханнесбурге, касающихся углубления финансового взаимодействия и расширения состава участников объединения.

    В здании Казанской ратуши накануне прошел неформальный обед с участием глав делегаций. Саммит проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

    В среду президент Владимир Путин открыл заседание лидеров БРИКС в Казани. Помощник президента Юрий Ушаков назвал  успешными переговоры Владимира Путина с лидерами стран на саммите БРИКС в Казани, где обсуждались двусторонние и международные вопросы, включая украинскую проблематику.

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    23 октября 2024, 13:41 • Новости дня
    Иран предложил БРИКС создать энерготранзитную сеть

    Президент Ирана предложил создать в БРИКС сеть для транзита энергоносителей

    Иран предложил БРИКС создать энерготранзитную сеть
    @ Алексей Никольский/фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с инициативой создать новую сеть для транзита энергоносителей в рамках БРИКС, воспользовавшись стратегическим расположением Ирана как транзитного хаба.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил на саммите БРИКС, который проходит в Казани, создать новую транзитную сеть для торговли энергоносителями, сообщает ТАСС. Это предложение было озвучено на заседании саммита в узком составе, где присутствовали лидеры стран-участниц объединения.

    Пезешкиан подчеркнул, что Иран располагает стратегически важным географическим положением и является транзитным хабом для нескольких международных транспортных коридоров, включая Север – Юг и Восток – Запад. Он отметил, что развитие плодотворного сотрудничества между странами БРИКС может способствовать созданию новой транзитной сети не только для энергоносителей, но и для других товаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин предложил создать платформу БРИКС для драгоценных металлов и алмазов, чтобы бороться с торговыми барьерами, мешающими рынку, а также он инициировал создание зерновой и товарной биржи БРИКС. Он также предупредил о риске мирового кризиса из-за долгов и санкций.

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    23 октября 2024, 10:21 • Новости дня
    Захарова назвала истерикой реакцию Киева на визит Гутерриша в Казань
    Захарова назвала истерикой реакцию Киева на визит Гутерриша в Казань
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова прокомментировала недовольство Киева визитом генсека ООН Антониу Гутерриша на саммит БРИКС в Казани, заявив, что украинская сторона не имеет права диктовать условия ООН.

    По ее словам, киевский режим не имеет права диктовать волю Организации Объединенных Наций, передает радио Sputnik.

    Захарова подчеркнула, что участие генсека в подобных мероприятиях абсолютно законно и является его правом. Она отметила, что для украинской стороны приезд Гутерриша стал поводом для истерики, так как они пытаются контролировать действия мировых организаций.

    «Якобы он не имеет права куда-то там ездить, что-то говорить и так далее. С какой стати? Почему? ... Какое право вы имеете говорить нам всем, чтобы мы не собирались, чтобы мы не встречались, чтобы мы не обсуждали проблематику? Тем более диктуете волю Организации Объединенных Наций», – заявила дипломат.

    В заключение Захарова добавила, что ООН не передавала свою символику и эмблематику кому-либо без согласия, и генсек воспользовался предоставленной возможностью участвовать в саммите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Казань на саммит БРИКС прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш. Ранее министерство иностранных дел Украины выразило недовольство из-за решения генсека ООН, который в июне отменил визит на швейцарскую конференцию по украинской тематике, принять участие в саммите БРИКС. В Казани запланирована встреча президента России Владимира Путина и генсека ООН.

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    23 октября 2024, 15:56 • Новости дня
    Президент Ирана призвал БРИКС отказаться от доллара в торговых расчетах

    Президент Ирана выступил за независимую от доллара систему расчетов на саммите БРИКС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил на саммите БРИКС о необходимости создания системы торговых расчетов, независимой от доллара США, для борьбы с неэффективностью финансовой политики Соединенных Штатов.

    Пезешкиан, выступая на заседании саммита БРИКС в Казани, подчеркнул, что независимые страны больше не желают оплачивать последствия ошибочной политики США в финансовой сфере, сообщает ТАСС. Пезешкиан отметил, что американские власти продолжают допускать неудачи в борьбе с коррупцией в своем финансовом секторе.

    В своей речи президент Ирана сделал акцент на необходимости создания независимой от доллара США системы торговых расчетов. «Нужно нарастить усилия, направленные на уменьшение доминирования доллара в мировой экономике, путем принятия группой БРИКС оперативных решений о создании валютной корзины БРИКС или нового механизма расчетов, независимого от доллара», – заявил Пезешкиан.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны БРИКС взять на себя ведущую роль в реформировании мировой финансовой системы, акцентируя внимание на углублении финансового сотрудничества и развитии инфраструктуры.

    Президент России Владимир Путин предложил создать инвестиционную платформу БРИКС для поддержки экономик стран Глобального Юга и Востока на саммите БРИКС. Он также сообщил о запуске механизма консультаций стран БРИКС по вопросам Всемирной торговой организации для формирования более справедливых правил в мировой экономике.

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