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В Подмосковье задержан педагог за домогательства к школьнице
В Домодедово задержан учитель, подозреваемый в нарушении половой неприкосновенности ученицы и нанесении телесных повреждений другому школьнику, сообщили в ГСУ СК по Московской области.
По версии следствия, 17 сентября в учебном заведении Домодедово подозреваемый совершил противоправные действия в отношении одной из учениц. Кроме того, имеются данные о причинении учителем телесных повреждений другому ученику, следует из сообщения в Telegram-канале ГСУ СК по Московской области.
Сейчас с задержанным работают следователи, проводятся допросы для установления всех обстоятельств инцидента. Следственные органы намерены дать правовую оценку всем фактам и действиям подозреваемого.
Ранее полиция задержала в Москве учителя по подозрению в совращении школьницы по переписке.
До этого в Ленобласти учителя задержали по подозрению в совершении половых преступлений в отношении несовершеннолетних.