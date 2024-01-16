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Учителя из Москвы обвинили в совращении девочки по переписке
Полиция задержала в Москве учителя по подозрению в совращении школьницы по переписке
Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который несколько месяцев совращал школьницу, переписываясь с ней в социальной сети, он задержан, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Источник в правоохранительных органах сообщил РИА «Новости», что задержанный работает учителем в одной из московских школ.
По данным следствия, задержанный переписывался со знакомой девочкой 2010 года рождения в мессенджере и совращал ее. В правоохранительные органы сообщила мать девочки-подростка, после того как узнала о переписке дочери с мужчиной. Возбуждено уголовное дело за развратные действия, мужчина задержан и проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.
Официально информация о том, что задержанный работает в одной из московских школ, не подтверждена.
Напомним, в августе 2019 года суд в Якутии на 20 лет отправил в колонию учителя физкультуры одной из школ, обвиненного в совершении 29 эпизодов особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности малолетней ученицы.