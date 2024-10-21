За этот год в Дубай переехало 7 тыс. миллионеров. Добыча нефти в Дубае с 1991 года по сегодняшний день сократилась в восемь раз. А ВРП эмирата вырос за тот же срок в восемь раз, доля нефти в ВРП стала меньше 1%. Население выросло… в те же восемь раз. Как так вышло?7 комментариев
Блогера Камикадзе Ди заочно приговорили к восьми годам колонии
Тверской суд Москвы заочно приговорил блогера Дмитрия Иванова, более известного как Камикадзе Ди (признан в РФ иноагентом), к восьми годам лишения свободы по делу о распространении фейков о Вооруженных силах Российской Федерации.
Как указали в зале суда, Иванов был признан виновным в распространении ложной информации о Вооруженных силах Российской Федерации. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Основания для начала исполнения наказания будут актуальны с момента его экстрадиции или задержания на территории России, передает ТАСС.
Кроме того, согласно решению суда, Иванову запрещено заниматься администрированием веб-сайтов на протяжении четырех лет. Это дополнительная мера, направленная на предотвращение дальнейшего распространения недостоверной информации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский блогер Камикадзе Ди стал фигурантом уголовного дела о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России в сентябре прошлого года. Поводом для возбуждения дела послужили его ролики о событиях в Мариуполе и критика в адрес официального представителя МИД Марии Захаровой. Блогера заочно арестовали за дискредитацию Вооруженных сил России.