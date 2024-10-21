Блогера Камикадзе Ди заочно приговорили к восьми годам колонии

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в зале суда, Иванов был признан виновным в распространении ложной информации о Вооруженных силах Российской Федерации. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Основания для начала исполнения наказания будут актуальны с момента его экстрадиции или задержания на территории России, передает ТАСС.

Кроме того, согласно решению суда, Иванову запрещено заниматься администрированием веб-сайтов на протяжении четырех лет. Это дополнительная мера, направленная на предотвращение дальнейшего распространения недостоверной информации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский блогер Камикадзе Ди стал фигурантом уголовного дела о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России в сентябре прошлого года. Поводом для возбуждения дела послужили его ролики о событиях в Мариуполе и критика в адрес официального представителя МИД Марии Захаровой. Блогера заочно арестовали за дискредитацию Вооруженных сил России.