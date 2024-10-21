Подведены окончательные итоги первого тура президентских выборов в Молдавии

Санду набрала 42,45% в первом туре выборов президента Молдавии

Tекст: Ольга Иванова

Во второй тур, запланированный на 3 ноября, проходят Санду и Стояногло. Санду выступает за проевропейский курс и ориентацию на Запад, в то время как Стояногло считает, что сотрудничество с ЕС не должно негативно сказываться на отношениях с Россией и СНГ, сообщает РИА «Новости».

На третьем месте оказался лидер партии «Наша партия» Ренато Усатый с 13,79% голосов. Следом за ним идет экс-глава Гагаузии Ирина Влах с 5,38%, а на пятом месте – экс-прокурор Виктория Фуртунэ с 4,45%. Бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику получили 3,19% и 2,06% голосов соответственно.

Менее одного процента голосов получили экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, журналистка Наталья Морарь и экс-глава МИД Тудор Ульяновский.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор обвинил Майю Санду в фальсификации выборов. Сообщалось, что Майя Санду лидирует в первом туре выборов с 41,92% голосов после обработки 98,29% протоколов, вторым идет бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло, он набрал 26,35% голосов.