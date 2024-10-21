Места для патриотической культуры должно быть гораздо больше. Собственно, вся культура должна быть патриотической. И в рамках такой культуры нашлось бы место как для высоких, так и для низких жанров. Как для поп-звезд, так и для интеллектуалов.0 комментариев
Президент ОАЭ подтвердил продолжение работы по урегулированию конфликта на Украине
Президент ОАЭ пообещал продолжить усилия по урегулированию конфликта на Украине и обмену пленными
Объединенные Арабские Эмираты продолжат прикладывать усилия для урегулирования конфликта на Украине и обмена военнопленными. Об этом заявил президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время своих переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.
Шейх Мухаммед подчеркнул, что ОАЭ готовы предложить любые дополнительные усилия для урегулирования кризисов и конфликтов. «Также ОАЭ продолжают прикладывать усилия в рамках посредничества в гуманитарных вопросах и обмена военнопленными», – отметил он, добавив, что на днях был проведен очередной обмен, передает ТАСС.
Кроме того, президент ОАЭ выразил поддержку усилиям России по созданию многополярного мира. Он подчеркнул, что ОАЭ искренне поддерживают данное направление в рамках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества, а также через сотрудничество в формате ОПЕК+.
Напомним, президент России Владимир Путин на неформальном ужине поблагодарил лидера ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за помощь его страны в решении гуманитарных вопросов по украинскому кризису.
Минобороны России ранее сообщало, что с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 95 российских военнослужащих, а украинской стороне также передали 95 военнопленных солдат ВСУ, посредником в обмене выступили ОАЭ.