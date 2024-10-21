Президент ОАЭ подтвердил продолжение работы по урегулированию конфликта на Украине

Президент ОАЭ пообещал продолжить усилия по урегулированию конфликта на Украине и обмену пленными

Tекст: Елизавета Шишкова

Шейх Мухаммед подчеркнул, что ОАЭ готовы предложить любые дополнительные усилия для урегулирования кризисов и конфликтов. «Также ОАЭ продолжают прикладывать усилия в рамках посредничества в гуманитарных вопросах и обмена военнопленными», – отметил он, добавив, что на днях был проведен очередной обмен, передает ТАСС.



Кроме того, президент ОАЭ выразил поддержку усилиям России по созданию многополярного мира. Он подчеркнул, что ОАЭ искренне поддерживают данное направление в рамках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества, а также через сотрудничество в формате ОПЕК+.

Напомним, президент России Владимир Путин на неформальном ужине поблагодарил лидера ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за помощь его страны в решении гуманитарных вопросов по украинскому кризису.

Минобороны России ранее сообщало, что с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 95 российских военнослужащих, а украинской стороне также передали 95 военнопленных солдат ВСУ, посредником в обмене выступили ОАЭ.