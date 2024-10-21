  • Новость часаПесков отреагировал на заявление Трампа об угрозе Путину ударом по Москве
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    Россия одерживает моральную победу над США
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    Алексей Нечаев Алексей Нечаев ЕС испытал в Молдавии модель будущих выборов на Украине

    Идея «евровыбора» после 2014 года не только утратила привлекательность, но и с грохотом провалилась в Молдавии, несмотря на адский административный ресурс, сосредоточенный в руках Санду. Однако становится понятен подход Запада к организации будущих выборов на Украине, если такие состоятся.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Когда российский фондовый рынок станет здоровым

    Дать населению заработать на вкладах и не пустить по миру банки. Способствовать росту фондового рынка, но не дать ему превратиться в один большой пузырь, который обогатит лишь часть населения, сделав богатых еще богаче, а бедных еще беднее. Решение всех этих противоречивых задач требует тонкой настройки со стороны правительства и Центробанка.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева У России особая гравитация

    В состязании с буржуазным благополучием страсть часто выигрывает. Главное сохранять это чувство Родины и собственной русскости. Тогда вы точно не окажетесь на обочине жизни.

    3 комментария
    21 октября 2024, 11:55 • Новости дня

    Эксперт: В молдавских посольствах на Западе набросали голоса за референдум

    Эксперт Носович: В молдавских посольствах на Западе набросали голоса за референдум

    Tекст: Вера Басилая

    Референдум в Молдавии по вопросу евроинтеграции завершился фактически ничейным результатом, благодаря набросанным голосам в молдавских посольствах на Западе,заявил политолог Александр Носович.

    «За ночь в молдавских посольствах на Западе накидали голосов за референдум и к утру соотношение голосов – 50 на 50 с мизерным перевесом сторонников евроинтеграции. Недостающие несколько десятков голосов внесли участки аж в США, на которых, разумеется, не было никаких наблюдателей», – заявил в своем Telegram-канале Носович.

    По его словам, «спасение лица в самую последнюю минуту не отменяет того факта», что большинство внутри страны проголосовало против евроинтеграции, что, по мнению Носовича, указывает на глубокий раскол в обществе и провале референдума.

    Политолог отметил, что курс на Европейский Союз мог бы стать «альфой и омегой» жизни страны только при условии убедительной победы. «Молдавское общество официально расколото надвое, все понимают, как был достигнут микроскопический перевес «да» над «нет», и большинство внутри Молдовы убедительно и неоспоримо проголосовало против. Позор», – заявил политолог.

    После обработки 98,33% протоколов на референдуме за вступление Молдавии в Европейский союз проголосовали 50,03%, против – 49,97%.

    Лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор обвинил Майю Санду в фальсификации выборов.

    ЦИК Молдавии назначил второй тур выборов президента на 3 ноября.

    21 октября 2024, 00:38 • Новости дня
    По предварительным данным, в Молдавии высказались против вступления в ЕС

    После подсчета 77,5% протоколов больше половины граждан Молдавии выступили против вступления в ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что по предварительным данным, после обработки 77,51% протоколов, 55,13% граждан проголосовали против вступления страны в Евросоюз.

    ЦИК Молдавии сообщил, что против вступления страны в Евросоюз высказались 55,13% граждан, за проголосовали 44,87%, передает ТАСС. Данные основаны на обработке 77,51% протоколов.

    Особенно выделяются результаты в Гагаузской автономии, где 94,95% жителей высказались против вступления в ЕС. После обработки 88,24% протоколов на территории региона в поддержку евровектора проголосовали лишь 5,05% граждан.

    Гагаузию возглавляет Евгения Гуцул, сторонница укрепления связей с Россией, входит в руководство оппозиционного блока «Победа». Гуцул и ее партия последовательно выступают против евроатлантической интеграции Молдавии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа депутатов и общественных деятелей из оппозиционного блока «Победа» направила открытое письмо в международные организации, заявив о нарушениях на выборах и референдуме в Молдавии.

    Спикер МИД Мария Захарова заявляла, что Запад планирует включить Молдавию в состав Румынии, что обсуждается на саммитах и заседаниях Евросоюза.

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    21 октября 2024, 01:17 • Новости дня
    Санду отменила брифинг о результатах выборов и референдума в Молдавии

    Майя Санду отменила запланированный брифинг после предварительных итогов голосования в Молдавии

    Санду отменила брифинг о результатах выборов и референдума в Молдавии
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Молдавии Майя Санду отменила брифинг на фоне предварительных результатов референдума, по которым 55% проголосовавших высказались против вступления страны в ЕС, и президентских выборов, победитель которых не был определен в первом туре.

    Президент Молдавии Майя Санду отменила запланированный брифинг, который должен был пройти на фоне предварительных итогов президентских выборов и референдума о вступлении в Европейский союз, сообщает ТАСС.

    Ожидалось, что Санду выступит перед прессой, однако ее выход был трижды перенесен, после чего анонс события удалили совсем.

    На прошедших в воскресенье в Молдавии президентских выборах Майя Санду получила 36% голосов, в то время как ее основной соперник, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, набрал 29% голосов. Согласно избирательной системе страны, чтобы быть признанным победителем президентских выборов, кандидат должен набрать более половины голосов избирателей. Если ни один из кандидатов не достигает этой планки, назначается второй тур, который будет проведен 3 ноября и в котором примут участие два лидера по итогам первого тура.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что после обработки 77,51% протоколов, 55,13% граждан проголосовали против вступления страны в Евросоюз.

    Группа депутатов и общественных деятелей из оппозиционного блока «Победа» направила открытое письмо в международные организации, заявив о нарушениях на выборах и референдуме в Молдавии.

    Коментарии (10)
    20 октября 2024, 16:55 • Видео
    Макрон назначил Зеленскому лимит

    Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал, чтобы страны ЕС выделили Украине не более 20 млрд евро из пятидесятимиллиардного кредита от «Большой семерки». В том, что касается мер поддержки Киева, Макрон вообще погрустнел. Что это – победа разума или победа жадности? Ни то ни другое.

    Коментарии (0)
    21 октября 2024, 08:45 • Новости дня
    ЦИК Молдавии: Большинство проголосовавших выступило за вступление в ЕС
    ЦИК Молдавии: Большинство проголосовавших выступило за вступление в ЕС
    @ dpa/picture-alliance/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    На референдуме в Молдавии за присоединение к Евросоюзу высказалось 50,03% участников, что превысило количество проголосовавших против, составившее 49,97%, сообщили в ЦИК Молдавии.

    После обработки 98,33% протоколов число проголосовавших на референдуме за вступление Молдавии в Европейский союз составило 50,03%, против проголосовали 49,97%, передает ТАСС.

    Общий разрыв между сторонниками и противниками курса на интеграцию с ЕС составил менее 800 голосов. В абсолютных числах за вступление в Евросоюз проголосовали 730 832 человека, против – 730 088.

    В Молдавии также проходят выборы главы государства. После обработки 98,29% протоколов нынешний президент Майя Санду лидирует в первом туре с 41,92% голосов. На втором месте находится отстраненный от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 26,35%.

    В случае, если ни один из кандидатов в президенты не наберет более 50% голосов в первом туре, второй тур пройдет 3 ноября, передает РИА «Новости».

    Ранее Майя Санду отменила брифинг из-за результатов референдума, где на тот момент 55% проголосовали против вступления в ЕС, а также президентских выборов, в которых не определился победитель в первом туре.

    Группа депутатов и общественных деятелей из оппозиционного блока «Победа» направила открытое письмо в международные организации, заявив о нарушениях на выборах и референдуме в Молдавии.

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    18 октября 2024, 13:30 • Новости дня
    В Совфеде указали на «несусветную глупость» фон дер Ляйен

    Сенатор Джабаров: Слова фон дер Ляйен о причастности России и Белоруссии к миграционному кризису в ЕС – несусветная глупость

    В Совфеде указали на «несусветную глупость» фон дер Ляйен
    @ Philipp von Ditfurth/DPA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Что бы ни случилось – пролетела ли муха, укусил ли комар – европейские политики во всем винят Россию. Это уже болезнь, имя которой – оголтелая русофобия, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Так он прокомментировал заявление главы Еврокомиссии, которая назвала миграцию в ЕС «гибридной атакой» Москвы и Минска.

    «Урсула фон дер Ляйен будто сошла с ума. Ее слова о причастности России и Белоруссии к миграционному кризису в ЕС – несусветная глупость», – возмутился Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «При чем здесь вообще мы? – недоумевает он. – Глава Еврокомиссии пытается обвинить Москву и Минск в том, что мы пропускаем через свою территорию мигрантов? Но ведь Польша, Финляндия и Прибалтика закрыли почти полностью границу».  

     «Что бы ни случилось – пролетела ли муха, укусил ли комар – они во всем винят Россию. Это уже болезнь, имя которой – оголтелая русофобия», – подчеркнул собеседник. По его мнению, оставлять совсем без ответа выпады, подобные тем, что сделала фон дер Ляйен, не стоит. «Безнаказанность порождает еще большие высказывания. Я думаю, что МИД России сумеет остроумно парировать слова главы ЕК», – заключил Джабаров.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала приток мигрантов в Польшу, Финляндию и страны Балтии «гибридной атакой России и Белоруссии». На пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС она пообещала обеспечить поддержку этим странам и принять «все меры» для борьбы с миграцией.

    Кроме того, лидеры ЕС выпустили итоговое заявление саммита, в котором прямо обвинили Москву и Минск в создании миграционного кризиса. Они заявили, что Россия и Белоруссия якобы злоупотребляют европейскими ценностями, включая право на убежище.

    Было объявлено о намерении усилить миграционный контроль. В ЕС дали понять, что сочтут приемлемыми любые антимиграционные меры на границах с Россией и Белоруссией. Также в документе содержится призыв к обеспечению эффективного контроля внешних границ любыми доступными средствами. Теперь решение о применении конкретных шагов по усилению контроля предстоит принять Совету ЕС на уровне министров.

    Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что право на убежище используется как «инструмент гибридной войны». Евросоюз внедрил новый механизм санкций против России за «вмешательство в выборы» и гибридные действия.

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    19 октября 2024, 17:32 • Новости дня
    Захарова назвала дезинформацией слова Борреля об «убийствах» украинских пленных
    Захарова назвала дезинформацией слова Борреля об «убийствах» украинских пленных
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля о якобы убийствах украинских солдат российскими военными являются дезинформацией, направленной на очернение России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Подобные обвинения со стороны Борреля не обоснованы никакими документальными доказательствами, следует из комментария Захаровой в Telegram-канале МИД России.

    Она подчеркнула, что Киев и его западные союзники не смогли подтвердить список погибших в Буче или имена «украденных детей», а также привела в пример бывшего украинского омбудсмена Людмилу Денисову, которая призналась в фабрикации историй о преступлениях российских военных.

    Мария Захарова напомнила, что в открытых источниках доступны свидетельства преступлений украинских неонацистов и иностранных наемников против пленных российских военнослужащих. При этом, по ее словам, европейские лидеры, включая Борреля, предпочитают их игнорировать.

    Она также заявила, что попытки нанести России стратегическое поражение обречены на провал и добавила, что это уже очевидно многим здравомыслящим людям.

    Ранее  Боррель заявил, что Евросоюз намерен усилить Украину, но указал, что перспектива «принудить Россию» военным путем к перемирию является отдаленной перспективой.

    Политолог Павел Данилин утверждал, что лицемерие Евросоюза на Украине дорого обошлось его дипломатии.

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    19 октября 2024, 19:42 • Новости дня
    В G7 договорились направить доходы от активов России на помощь Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Доходы от замороженных российских активов планируется направить на поддержку киевского режима, включая военную помощь и восстановление, заявили министры обороны стран G7 после встречи в Неаполе.

    Помощь будут предоставлять в краткосрочной и долгосрочной перспективах в соответствии с правовыми системами стран-членов G7, говорится в заявлении, передает РИА «Новости».

    Министры заявили о намерении продолжать оказание поддержки Украине, включая военную помощь, и поддержали необратимый путь Украины к евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО. Они также одобрили инициативы, направленные на развитие украинской оборонной промышленности и подготовку сил обороны и безопасности Украины.

    В документе отмечается, что G7 приветствует усилия НАТО и ЕС по долгосрочному развитию и реформированию украинской армии. Приоритетом остается работа над созданием украинских вооруженных сил, совместимых с государствами-членами НАТО.

    Ранее издание Financial Times сообщало, что администрация президента США Джо Байдена готова выделить 20 млрд долларов Украине, что составляет 40% от общей суммы кредита, который в G7 намерены предоставить Украине.

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что на встрече G7 в Неаполе планируется обсудить удары по России.

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    20 октября 2024, 09:43 • Новости дня
    Кандидат в президенты Молдавии заявил о фальсификациях на выборах

    Кандидат Тарлев сообщил о сборе бюллетеней в больницах Молдавии

    Кандидат в президенты Молдавии заявил о фальсификациях на выборах
    @ Мирослав Ротарь/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Василий Тарлев, кандидат в президенты Молдавии, сообщил о массовом сборе бюллетеней медицинским персоналом в клиниках, что, по его мнению, может свидетельствовать о возможных фальсификациях.

    Кандидат в президенты Молдавии Василий Тарлев заявил о нарушениях в ходе выборов и референдума о вступлении в Европейский Союз, передает ТАСС. Он сообщил, что медицинский персонал в ряде больниц и клиник массово собирает у пациентов бюллетени.

    По словам Тарлева, это может быть попыткой фальсификации выборов и голосования на референдуме. «Будем проверять эти сообщения», – заявил он после голосования.

    Тарлев также отметил, что накануне голосования в СМИ появилась информация о его исключении из президентской гонки. Экс-премьер считает, что это было сделано с целью дезинформации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа депутатов и общественных деятелей из оппозиционного блока «Победа» направила открытое письмо в международные организации, заявив о нарушениях на выборах и референдуме в Молдавии. В Молдавии задержали мэра Оргеева Татьяну Кочу после обысков в оппозиционном блоке «Победа», связанных с делом о подкупе избирателей. Молдавские власти заблокировали Telegram-каналы оппозиционного блока «Победа», а также ряда НКО и СМИ за десять дней до выборов.

    Коментарии (3)
    20 октября 2024, 18:45 • Новости дня
    Эксперт: Организация выборов президента Молдавии делает их антиконституционными
    Эксперт: Организация выборов президента Молдавии делает их антиконституционными
    @ REUTERS/Vladislav Culiomza

    Tекст: Олег Исайченко

    На молдавских выборах из 231 избирательного участка за рубежом, в России действуют всего два. Оправдание этого в виде ссылки на некие «соображения безопасности» звучит абсурдно. Майя Санду фактически отстранила молдавскую диаспору в России от выборов президента и определения геополитического курса страны, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Мария Прокофьева.

    «В России проживает молдавская диаспора – около 500 тыс. человек, большинство из которых по закону обладает избирательным правом. При этом из 231 избирательного участка за рубежом, открытого для осуществления гражданами своего волеизъявления, в России действуют всего два. Для сравнения: в Италии открыто 60 участков, чуть меньше – в Германии, Франции, США и Румынии», – сказала Мария Прокофьева, соучредитель АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества».

    «Оправдание молдавских властей в виде ссылки на некие «соображения безопасности» с учетом абсолютно спокойной обстановки в подавляющем большинстве регионов России звучит абсурдно. В результате сотни тысяч молдаван, проживающие за пределами Москвы, решением Санду и ее правительства оказываются лишены одного из основных конституционных прав», – подчеркивает аналитик.

    «Даже в Москве возникают проблемы с огромными очередями и количеством напечатанных бюллетеней – всего 10 тысяч, что несопоставимо с количеством желающих проголосовать», – продолжает эксперт.

    «Таким образом, молдавскую диаспору, проживающую в России, практически полностью отстранили от участия в определении не только президента, но и дальнейшего геополитического курса страны. Проходящие сегодня президентские выборы и референдум о вступлении в ЕС являются по существу антиконституционными», – считает политолог.

    «Молдаване, проживающие в России, традиционно больше поддерживают оппозиционных по отношению к Санду социалистов и видят будущее своей страны в ЕАЭС, а не ЕС. Текущее молдавское правительство, которое последовательно уничтожает любые пророссийские настроения в стране, закрывает СМИ и заводит политические уголовные дела за сотрудничество с Россией, не хочет слышать голоса этих граждан. Санду фактически нарушает конституцию, гарантом которой должна являться», – добавляет собеседница.

    «С подобной организацией назвать проходящие выборы легитимными и демократичными невозможно. Хотя Европа закроет на это глаза, как закрывала их и раньше на многочисленные нарушения свободы слова», – заключила Прокофьева.

    Напомним, 20 октября в Молдавии проходят выборы президента и референдум о вступлении страны в ЕС. Еще до закрытия участков стали поступать сообщения о нарушениях при голосовании. Так, Василий Тарлев, кандидат в президенты Молдавии, сообщил о массовом сборе бюллетеней медицинским персоналом в клиниках, что, по его мнению, может свидетельствовать о возможных фальсификациях.

    Тарлев также отметил, что накануне голосования в СМИ появилась информация о его исключении из президентской гонки. Экс-премьер считает, что это было сделано с целью дезинформации.

    Кроме того, группа депутатов парламента Молдавии и муниципального совета Кишинева, входящих в оппозиционный блок «Победа», а также общественные деятели отправили открытое письмо в международные организации, такие как ООН, Совет Европы, ОБСЕ и Европарламент из-за возможных нарушений.

    По словам вице-председателя блока «Победа» Марины Таубер, власти отказали всем наблюдателям из европейских организаций в мониторинге хода голосования и подсчета бюллетеней. «Вопреки демократическим нормам и традициям, выборы в Молдове намереваются провести без внешнего контроля», – подчеркнула она. Оппозиция требует от международных структур принять срочные меры для предотвращения нарушений.

    Между тем на участке, открывшемся в Москве, с самого утра образовалась огромная очередь. Глава молдавской диаспоры в Москве сказал, что никогда не видел такого желания проголосовать на выборах. Вскоре пришедшие начали петь «Катюшу» в ожидании своей очереди пройти на участок и скандировать «Долой Майю Санду».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что выборы в Молдавии могут пройти в два тура. Причем у одного из представителей оппозиции есть теоретические шансы на победу в случае схватки с Санду один на один.

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    18 октября 2024, 21:34 • Новости дня
    Зеленскому в ЕС посоветовали иметь запасной план на случай изменения политики США
    Зеленскому в ЕС посоветовали иметь запасной план на случай изменения политики США
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности стран Европейского союза поддерживать Украину, даже если Соединенные Штаты изменят свою политику после проведения президентских выборов. При этом там посоветовали Украине разработать план на случай такого развития ситуации.

    Зеленский на пресс-конференции, транслируемой украинским телемарафоном, подчеркнул, что лидеры стран ЕС выразили необходимость наличия запасного плана в случае изменения вектора политики США. Он отметил, что «все переживают, как закончатся выборы в Соединенных Штатах», и отметил, что лидеры ЕС заверили в готовности взять на себя «все бремя» в такой ситуации, передает ТАСС.

    Зеленский на вопрос о том, не устанет ли Запад оказывать поддержку Украине, ответил, что они не позволят Западу устать, поскольку это их обязанность. «Мы не дадим им устать, мы не имеем на это права», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что утечки из плана Владимира Зеленского указывают на готовность передать природные ресурсы Украины западным странам, что может означать «продажу» государства. Зеленский презентовал в Верховной раде «план победы», который включал приглашение Украины в НАТО и удары по России. Сообщалось, что «план победы» Зеленского совпал с утечками в прессе и включал открытие Западу доступа к природным стратегическим ресурсам Украины.

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    21 октября 2024, 10:40 • Новости дня
    Назначена дата второго тура выборов в Молдавии

    ЦИК Молдавии назначил второй тур выборов президента на 3 ноября

    Назначена дата второго тура выборов в Молдавии
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Центральная избирательная комиссия Молдавии проведет второй тур президентских выборов 3 ноября, так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Анжелика Караман.

    Центральная избирательная комиссия Молдавии объявила, что второй тур президентских выборов состоится 3 ноября, из-за того, что ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов, передает ТАСС.

    Караман заявила, что ЦИК направит информацию о нарушениях, выявленных в ходе первого тура выборов и референдума о вступлении в ЕС, в Конституционный суд.

    По ее словам, полиция и наблюдатели активно сообщали о нарушениях в день голосования. В частности, была зафиксирована попытка выноса избирательного бюллетеня с участка и случаи организованной доставки избирателей на участки.

    Ранее лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор обвинил Майю Санду в фальсификации выборов.

    Сообщалось, что Майя Санду лидирует в первом туре выборов с 41,92% голосов после обработки 98,29% протоколов, вторым идет бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло, он набрал 26,35% голосов.

    Между тем Санду отменила брифинг из-за результатов референдума о вступлении Молдавии в ЕС и президентских выборов, в которых не определился победитель в первом туре.

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    20 октября 2024, 08:57 • Новости дня
    Депутаты заявили о нарушениях на выборах в Молдавии

    Оппозиция Молдавии обвинила власти в нарушениях на президентских выборах и референдуме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа депутатов и общественных деятелей из оппозиционного блока «Победа» направила открытое письмо в международные организации, заявив о нарушениях на выборах и референдуме в Молдавии.

    Группа депутатов парламента Молдавии и муниципального совета Кишинева, входящих в оппозиционный блок «Победа», а также общественные деятели отправили открытое письмо в международные организации, такие как ООН, Совет Европы, ОБСЕ и Европарламент, сообщает ТАСС. В письме они указали на нарушения при проведении президентских выборов и референдума о вступлении в ЕС. По словам вице-председателя блока «Победа» Марины Таубер, цель послания заключается в защите голосов граждан.

    Таубер отметила, что власти отказали всем наблюдателям из европейских организаций в мониторинге хода голосования и подсчета бюллетеней. «Вопреки демократическим нормам и традициям, выборы в Молдове намереваются провести без внешнего контроля», – подчеркнула она. Оппозиция требует от международных структур принять срочные меры для предотвращения нарушений.

    Выборы и референдум о вступлении в ЕС инициировала действующая президент Майя Санду, которая баллотируется на второй срок. Оппозиция считает, что плебисцит организован для удержания популярности на фоне экономического кризиса и протестов. Участники акций протеста требуют отставки президента и правительства, а также проведения досрочных выборов в парламент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Молдавии задержали мэра Оргеева Татьяну Кочу после обысков в оппозиционном блоке «Победа», связанных с делом о подкупе избирателей. Власти Молдавии заблокировали Telegram-каналы оппозиционного блока «Победа», а также ряда НКО и СМИ, что произошло за десять дней до выборов.

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    19 октября 2024, 20:57 • Новости дня
    Посол в Берлине предупредил о последствиях безнаказанности подрыва «Северных потоков»

    Посол России в Берлине предупредил о последствиях безнаказанности подрыва «Северных потоков»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Если подрыв трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» останется безнаказанным, это создаст серьезный прецедент, заявил российский посол в Германии Сергей Нечаев.

    Подрыв газопроводов – террористический акт, направленный против критической энергетической инфраструктуры Европы, который нанес значительный ущерб экономике не только Германии и России, но и всей Европе, сказал Нечаев в интервью Флавио фон Витцлебену, передает ТАСС.

    Необходимо честное расследование произошедшего. Если национальные усилия не могут гарантировать объективность, необходимо проведение независимого международного расследования с участием России, отметил дипломат.

    В ответ на вопрос о возможных организаторах подрыва, посол предложил задуматься над тем, кому это может быть выгодно. При этом Нечаев не стал называть конкретных подозреваемых, но намекнул, что важно учитывать интересы всех сторон, имеющих отношения к трубопроводам.

    Экономист Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД ранее указал на обострение истории с расследованием взрывов на «Северных потоках». Он напомнил, что США называют не только заказчиками, но и исполнителями диверсии.

    До этого официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на показания датского капитана об американских военных кораблях незадолго до диверсии.

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    19 октября 2024, 18:01 • Новости дня
    Боррель решил обсудить с министрами обороны разрешение на удары по России

    Tекст: Вера Басилая

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о планах обсудить удары по России на встрече министров обороны G7 в Неаполе.

    Боррель подчеркнул, что на данный момент в Европейском союзе нет единой договоренности по этому вопросу. Он добавил, что подобные решения принимаются на уровне стран-членов ЕС, передает  РИА «Новости».

    «Некоторые страны поддерживают такую инициативу, другие выступают против», – заявил дипломат.

    Ранее Владимир Зеленский представил в Верховной раде «план победы», который включает приглашение Украины в НАТО и удары вглубь России западным оружием.

    Президент России Владимир Путин заявил, что разрешение Киеву на использование дальнобойного оружия будут означать войну НАТО с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, почему Вашингтон может не одобрить передачу Украине ракет средней дальности (РСМД) и систем противоракетной обороны (ПРО). 

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    19 октября 2024, 23:35 • Новости дня
    Ливиец задержан в Германии за план атаки на посольство Израиля

    В Германии арестовали ливийца за подготовку нападения на израильское посольство

    Tекст: Денис Тельманов

    В Германии задержали 28-летнего ливийца, подозреваемого в подготовке теракта на израильское посольство в Берлине, после обыска в городах Бернау и Санкт-Августин.

    Правоохранительные органы Германии задержали 28-летнего гражданина Ливии по подозрению в подготовке теракта против израильского посольства в Берлине, передает Bild. Задержание произошло во время операции спецназа полиции в городе Бернау, федеральная земля Бранденбург.

    По данным следствия, подозреваемый прибыл в Германию в ноябре 2022 года и вскоре запросил предоставление убежища, однако его ходатайство было отклонено. Мужчина продолжил оставаться в Германии и проживал в Бернау, несмотря на предписание о депортации.

    Информация о планах ливийца поступила от одной из иностранных спецслужб. Согласно имеющимся данным, он намеревался совершить атаку на израильское дипломатическое представительство и затем скрыться у своего дяди в городе Санкт-Августин, где также прошли обыски. Дядя подозреваемого проходит по делу как свидетель.

    Пресс-служба прокуратуры сообщила, что в Санкт-Августине полицейские допросили свидетелей и собрали возможные доказательства. У подозреваемого конфисковали электронные устройства и носители информации. В воскресенье он предстанет перед судом, который решит вопрос о мере пресечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция в Копенгагене начала расследование после двух взрывов у здания израильского посольства, информация о пострадавших отсутствует. Взрыв у израильского посольства в Копенгагене произошел в годовщину нападения ХАМАС на Израиль. В Дании двум шведам предъявили обвинения в терроризме после взрывов у израильской дипмиссии в Копенгагене, что стало основанием для усиления контроля на границах со Швецией и Германией.

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    18 октября 2024, 22:50 • Новости дня
    Кандидат в президенты Молдавии призвал отменить антироссийские санкции

    Кандидат в президенты Молдавии Стояногло призвал отказаться от «нелепых» антироссийских санкций

    Tекст: Антон Антонов

    Молдавии нужно отказаться от риторики вражды по отношению к России и «нелепых санкций», заявил экс-генпрокурор и кандидат в президенты страны Александр Стояногло.

    Стояногло заявил, что Молдавия заинтересована в сотрудничестве с Россией, эти интересы необходимо продвигать. «Но не против наших евроинтеграционных интересов, и наоборот», – заявил он в Telegram.

    Стояногло указал, что владельцы «великолепных яблоневых садов» в Молдавии «не знают, что делать с урожаем», так как «с прошлого года остались нереализованными 100 тыс. тонн яблок».

    Он пояснил, что в качестве основного рынка сбыта всегда выступала Россия, других вариантов для Молдавии «практически нет», поскольку Европа уже покупает продукцию из Польши, Италии и Испании. Поиск новых вариантов не дает Молдавии возможности продать продукцию «в полном объеме».

    «Россия ежегодно покупает около 11 млн тонн яблок, а мы продавали туда 250–300 тыс. тонн, что делает решение проблемы вполне достижимым, если возобновить эти торговые отношения. И это возможно, если отказаться от риторики вражды и присоединения к нелепым санкциям», – заявил Стояногло.

    Напомним, президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября. Действующий президент Майя Санду, у которой колоссальный антирейтинг, при поддержке ЕС проводит кампанию по уничтожению конкурентов. Кроме того, президентские выборы были совмещены с референдумом по внесению изменений в конституцию, якобы необходимых для вступления в Евросоюз. Действующие власти пытаются убедить население, что выбор в пользу Санду и выбор в пользу ЕС – это одно и то же.

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