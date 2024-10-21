Эксперт: В молдавских посольствах на Западе набросали голоса за референдум

Эксперт: Организация выборов президента Молдавии делает их антиконституционными

Tекст: Олег Исайченко

«В России проживает молдавская диаспора – около 500 тыс. человек, большинство из которых по закону обладает избирательным правом. При этом из 231 избирательного участка за рубежом, открытого для осуществления гражданами своего волеизъявления, в России действуют всего два. Для сравнения: в Италии открыто 60 участков, чуть меньше – в Германии, Франции, США и Румынии», – сказала Мария Прокофьева, соучредитель АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества».

«Оправдание молдавских властей в виде ссылки на некие «соображения безопасности» с учетом абсолютно спокойной обстановки в подавляющем большинстве регионов России звучит абсурдно. В результате сотни тысяч молдаван, проживающие за пределами Москвы, решением Санду и ее правительства оказываются лишены одного из основных конституционных прав», – подчеркивает аналитик.

«Даже в Москве возникают проблемы с огромными очередями и количеством напечатанных бюллетеней – всего 10 тысяч, что несопоставимо с количеством желающих проголосовать», – продолжает эксперт.

«Таким образом, молдавскую диаспору, проживающую в России, практически полностью отстранили от участия в определении не только президента, но и дальнейшего геополитического курса страны. Проходящие сегодня президентские выборы и референдум о вступлении в ЕС являются по существу антиконституционными», – считает политолог.

«Молдаване, проживающие в России, традиционно больше поддерживают оппозиционных по отношению к Санду социалистов и видят будущее своей страны в ЕАЭС, а не ЕС. Текущее молдавское правительство, которое последовательно уничтожает любые пророссийские настроения в стране, закрывает СМИ и заводит политические уголовные дела за сотрудничество с Россией, не хочет слышать голоса этих граждан. Санду фактически нарушает конституцию, гарантом которой должна являться», – добавляет собеседница.

«С подобной организацией назвать проходящие выборы легитимными и демократичными невозможно. Хотя Европа закроет на это глаза, как закрывала их и раньше на многочисленные нарушения свободы слова», – заключила Прокофьева.

Напомним, 20 октября в Молдавии проходят выборы президента и референдум о вступлении страны в ЕС. Еще до закрытия участков стали поступать сообщения о нарушениях при голосовании. Так, Василий Тарлев, кандидат в президенты Молдавии, сообщил о массовом сборе бюллетеней медицинским персоналом в клиниках, что, по его мнению, может свидетельствовать о возможных фальсификациях.

Тарлев также отметил, что накануне голосования в СМИ появилась информация о его исключении из президентской гонки. Экс-премьер считает, что это было сделано с целью дезинформации.

Кроме того, группа депутатов парламента Молдавии и муниципального совета Кишинева, входящих в оппозиционный блок «Победа», а также общественные деятели отправили открытое письмо в международные организации, такие как ООН, Совет Европы, ОБСЕ и Европарламент из-за возможных нарушений.

По словам вице-председателя блока «Победа» Марины Таубер, власти отказали всем наблюдателям из европейских организаций в мониторинге хода голосования и подсчета бюллетеней. «Вопреки демократическим нормам и традициям, выборы в Молдове намереваются провести без внешнего контроля», – подчеркнула она. Оппозиция требует от международных структур принять срочные меры для предотвращения нарушений.

Между тем на участке, открывшемся в Москве, с самого утра образовалась огромная очередь. Глава молдавской диаспоры в Москве сказал, что никогда не видел такого желания проголосовать на выборах. Вскоре пришедшие начали петь «Катюшу» в ожидании своей очереди пройти на участок и скандировать «Долой Майю Санду».

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что выборы в Молдавии могут пройти в два тура. Причем у одного из представителей оппозиции есть теоретические шансы на победу в случае схватки с Санду один на один.