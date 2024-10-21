Генпрокуратура России решила поделиться с Индией опытом использования нейросетей

Генпрокуратура России готова обменяться с Индией опытом использования в работе нейросетей

Tекст: Денис Тельманов

Это заявление сделал глава российского ведомства Игорь Краснов накануне первого саммита руководителей прокурорских служб «Группы двадцати» (G20), проходящего в Рио-де-Жанейро, передает ТАСС.

«Нам интересно, и мы сможем использовать индийский опыт в своей работе. Мы готовы обменяться и предоставить также свои наработки в использовании нейросетей», – сказал Краснов.



Он подчеркнул, что российский университет прокуратуры уже с 2022 года предоставляет льготные условия для обучения иностранных граждан по программам высшего образования.

Краснов также отметил значимость индийского опыта для российских прокуроров, подчеркнув, что они уже посетили несколько судебных процессов в Индии и убедились в справедливости решений, принимаемых на основе индийских законов.

Первый саммит прокуроров стран G20, который пройдет 21–22 октября, призван создать платформу для обсуждения стратегических правовых вопросов среди генеральных прокуроров.

По завершении мероприятия планируется утверждение Рио-де-Жанейрской декларации, которая закрепит достигнутые договоренности и будет способствовать дальнейшему сотрудничеству между странами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет начал использовать программу на основе искусственного интеллекта для составления портретов серийных преступников с точностью до 96%.

Президент Владимир Путин поручил проанализировать применение искусственного интеллекта в расследовании преступлений и подготовить предложения по улучшению этой работы.