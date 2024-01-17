Путин поручил продумать более эффективное применение ИИ в расследованиях

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в тексте одного из поручений, Верховному суду совместно с Генеральной прокуратурой, Следственным комитетом, МВД и Минюстом России рекомендовано проанализировать практику применения технологий искусственного интеллекта при расследовании преступлений и при необходимости представить предложения по ее совершенствованию, сделать это нужно до 1 июля 2024 года, передает ТАСС.

Кроме того, Путин поручил до 1 июля изучить правоприменительную практику и подготовить предложения по возможному смягчению наказаний за ненасильственные преступления.

Как говорится в поручении, до 1 июля необходимо «проанализировать правоприменительную практику по преступлениям, совершенным без применения насилия или угрозы его применения, и при необходимости представить предложения по ее совершенствованию, в том числе в части, касающейся смягчения ответственности за совершение». Внести предложения изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство поручено правительству, Госдуме, Верховному суду, Генпрокуратуре при участии Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, а также Общественной палаты.

Ранее Следственный комитет начал использовать программу на основе искусственного интеллекта, которая позволяет с точностью до 96% составить портрет серийного преступника.