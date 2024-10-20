Reuters: Власти Кубы не смогли восстановить энергосистему с третьей попытки

Reuters: Куба с третьей попытки не восстановила электроснабжение

Tекст: Ольга Иванова

Это уже третья неудачная попытка восстановить электроснабжение на острове. Агентство подчеркивает, что сбои в подаче энергии происходят на фоне серьезных проблем с продовольствием, медикаментами и топливом, что вызывает еще большую обеспокоенность населения, сообщает Lenta.Ru.

В то же время кубинская национальная компания Havana Electric ранее объявила в Telegram, что электроснабжение было частично восстановлено в некоторых районах Гаваны. Однако позже этот пост был удален, что подтверждает серьезность проблемы и отсутствие стабильного решения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате поломки на кубинской теплоэлектростанции имени Антонио Гутьереса в пятницу вечером произошло полное отключение электроэнергии по всей стране. Российское посольство на Кубе призвало граждан России сохранять спокойствие и следовать указаниям местных властей на фоне масштабного отключения электричества. Масштабный сбой в энергосистеме Нигерии оставил жителей страны без электричества в третий раз за неделю.

