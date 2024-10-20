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Сторонники секс-меньшинств вышли на оппозиционный проевропейский марш в Тбилиси
Организация представителей и сторонников ЛГБТ (ЛГБТ-движение признано в России экстремистским и запрещено) «Тбилиси прайд» в воскресенье присоединилась к инициированному грузинской оппозицией и аффилированными с ней неправительственными организациями маршу «Грузия выбирает Евросоюз», который проводится перед выборами в парламент 26 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Манифестанты собираются на площади Свободы, где к ним обратится президент Саломе Зурабишвили, которая накануне призвала граждан «продемонстрировать волю вернуть стране свободу, независимость и европейское будущее».
Участники акции несут флаги ЕС, США, Украины и Грузии.
Оппозиционный депутат Тинатин Бокучава, председатель саакашвилевского «Единого национального движения», сказала, что этот марш – «последнее предупреждение (ныне правящей) «Грузинской мечте», что грузинский народ не уступит свое европейское будущее.
По ее словам, «почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили задумал отменить статью 78 конституции Грузии о том, что страна должна вступить в Евросоюз и НАТО».
Примечательно, что данная статья была принята в 2017 году «Грузинской мечтой».
«26 октября на выборах мы закончим правление «русского режима «Грузинской мечты», – заявил зампред «Единого национального движения» Игорь Нармания.
Правящая партия утверждает, что наберет около 60% голосов и выиграет выборы.