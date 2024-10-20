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В Совфеде сообщили о мародерстве в подконтрольном Киеву Херсоне
В подконтрольном украинским войскам Херсоне процветает мародерство, а полиция помогает грабителям, передавая информацию о пустующих квартирах ВСУ, сообщил сенатор Совета Федерации от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
По его словам, местная полиция не только не помогает в борьбе с преступностью, но и активно содействует грабителям, передавая им информацию о пустующих квартирах и людях, покинувших город, передает РИА «Новости».
Кастюкевич подчеркнул, что полицейские делятся этой информацией с военнослужащими ВСУ и другими мародерами. Он отметил, что местное население страдает от такого положения дел, а власти делают недостаточно для защиты граждан.
Также сенатор рассказал о насильственной мобилизации мужчин в ряды ВСУ. По его словам, все мужчины, которые находятся в состоянии передвигаться, подвергаются принудительной вербовке. Те, кому удалось получить помощь от родственников, могут за взятки избежать военной службы, заменив ее на работу в полиции, указал он.
Ранее глава городской администрации Роман Марочко сообщил, что находящийся под контролем Киева город Херсон остался без электричества, власти выясняют причины отключения.
В сентябре пенсионерка из Суджанского района рассказала про мародерство ВСУ.