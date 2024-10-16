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    Стало известно о подготовке ВСУ к отступлению из Курской области
    Подконтрольный Киеву Херсон оказался полностью обесточен
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    В России сократили квоту на временное проживание мигрантов
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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Россия поворачивает ситуацию в Закавказье в свою пользу

    В окончательном мирном урегулировании между Арменией и Азербайджаном России предстоит играть роль добросовестного посредника. Мы заинтересованы, чтобы на Кавказе установился прочный мир – а значит, придется честно помогать искать взаимоприемлемый компромисс.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Ницше как пророк нашего времени

    15 октября 180 лет со дня рождения человека, провозгласившего «смерть Бога». Были ли фигуры ему под стать? Кто мог дать о нем суждение не пошлое, которое он и сам бы о себе принял? Да, были. И если бы мы могли его спросить, их, вероятно, он и назвал бы в первую очередь. Кто же это? Во-первых, Достоевский, во-вторых – Христос.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Чего ждать режиму Зеленского в 2025 году

    Лишенная шанса договориться по-хорошему, Москва освободит больше территорий – причем как из числа тех, которые сейчас входят в состав РФ, так и из числа пока еще украинских, где есть русские города.

    16 комментариев
    16 октября 2024, 09:09 • Новости дня

    Подконтрольный Киеву Херсон оказался полностью обесточен

    Tекст: Александра Юдина

    Находящийся под контролем Киева город Херсон остался без электричества, власти выясняют причины отключения, сообщил глава городской администрации Роман Мрочко.

    В городе Херсон, находящемся под контролем украинских властей, пропало электричество, передает ТАСС.

    «Предварительно, обесточен весь город. Причины выясняются», – указал Мрочко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска уничтожили цеха сборки украинских беспилотников в Харьковской области, а также ликвидировали цеха сборки и хранения беспилотников ВСУ на предприятии «Мотор Сич» с помощью авиабомбы, оснащенной унифицированным модулем планирования и коррекции.

    15 октября 2024, 10:15 • Новости дня
    Стало известно об успехе российских войск у Часова Яра

    Российские войска взяли под контроль ключевую развязку у Часова Яра в ДНР

    Стало известно об успехе российских войск у Часова Яра
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Российские войска установили контроль над важной автомобильной развязкой, расположенной к югу от Часова Яра в Донецкой народной республике.

    Российские войска взяли под контроль одну из ключевых автомобильных развязок к югу от Часова Яра, передает ТАСС. По словам представителя силовых структур, это является значительным успехом в регионе. «Есть определенные успехи под Часовым Яром. Под контроль взяли ключевую развязку к югу от города», – отметил собеседник агентства.

    Он также сообщил, что на подступах к Часову Яру оперативная обстановка значительно ухудшилась для украинских сил. Российская сторона продолжает укреплять свои позиции, что может повлиять на дальнейшее развитие ситуации в регионе.

    Контроль над этой развязкой имеет стратегическое значение, так как она обеспечивает важные логистические связи. Это может затруднить передвижение и снабжение украинских подразделений, что делает текущую оперативную обстановку более сложной для них.

    Ранее сообщалось, что подразделения Иностранного легиона и 23-я отдельная бригада ВСУ проявляют особую активность в боях за Часов Яр, где украинские силы используют современные дроны западного производства. Между тем ВСУ уже утратили контроль над наиболее важными опорными пунктами Дзержинска, а также лишились преобладающих высот.

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    15 октября 2024, 19:40 • Новости дня
    Украина собралась силой эвакуировать жителей Купянска
    Украина собралась силой эвакуировать жителей Купянска
    @ AP Photo/Francisco Seco/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил об обязательной эвакуации из Купянска в связи с ухудшающейся военной ситуацией. Поскольку жители неохотно хотят покидать город, к ним планируется применять жесткие меры.

    Синегубов подчеркнул, что ухудшение ситуации и обстрелы критической инфраструктуры делают невозможным продолжение отопительного сезона и предоставление гуманитарной помощи, сообщает издание «Страна».

    Обязательная эвакуация будет проводиться из Купянской городской, Кондрашевской, Куриловской и Петропавловской общин. В Боровской общине Изюмского района эвакуация будет принудительной для 250 семей. Эвакуационные мероприятия будут ужесточены, так как жители неохотно покидают свои дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска начали удерживать огневой контроль над дорогой до пригорода Купянска, что мешает Вооруженным силам Украины проводить ротацию на Сватовско-Купянском направлении фронта.

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    15 октября 2024, 14:12 • Видео
    Трамп обещает мировую войну. Верим?

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что новая мировая война может начаться через три-четыре месяца, потому что в Америке сейчас такая власть, однако он знает, как это предотвратить. Чему из того, что говорит Трамп, можно верить?

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    15 октября 2024, 16:44 • Новости дня
    Ганчев: ВС России установили контроль над дорогой к Купянску

    Российские войска получили контроль над дорогой к Купянску, блокировав ротацию ВСУ

    Ганчев: ВС России установили контроль над дорогой к Купянску
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска удерживают огневой контроль над дорогой до пригорода Купянска, что мешает Вооруженным силам Украины проводить ротацию на Сватовско-Купянском направлении фронта, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

    Ганчев уточнил, что ситуация на Харьковском направлении остается боевой и напряженной. Российские бойцы продолжают наступление на Сватовско-Купянском направлении, что дало возможность прорвать линию обороны ВСУ и установить огневой контроль над важной трассой, передает ТАСС.

    По словам Ганчева, эта дорога соединяет несколько населенных пунктов и ее контроль затрудняет ВСУ проведение ротации и переброску подкреплений. Особо подчеркивается, что дорога в районе Кругляковки простреливается, это фактически пригород города Купянска, находящийся южнее по реке Оскол.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские артиллеристы ночью предотвратили проникновение украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Луганской народной республики у города Кременная, заставив противника отступить. Российские военные вышли на административную границу ЛНР у Мясожаровки. Армия России продвинулась под Григоровкой в ДНР.

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    15 октября 2024, 13:18 • Новости дня
    ВС России нанесли тяжелые потери ВСУ на нескольких фронтах

    ВС России нанесли удар по ВСУ в различных направлениях и отразили контратаки

    ВС России нанесли тяжелые потери ВСУ на нескольких фронтах
    @ t.me/mod_russia

    Группировки войск России нанесли удары по формированиям ВСУ на разных направлениях, уничтожив значительное количество живой силы и техники, включая склад боеприпасов и несколько гаубиц, сообщили в Минобороны.

    В результате действий подразделений Вооруженных Сил России (ВС РФ) против украинских формирований на Липцовском и Волчанском направлениях в Харьковской области было уничтожено до 30 военнослужащих украинской армии, два автомобиля и полевой склад боеприпасов, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На других направлениях российские войска также достигли значительных успехов. Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в регионах Донецкой народной республики, отразив четыре контратаки. Потери противника составили до 300 военнослужащих и несколько единиц техники.

    Группировка «Юг» продолжила продвижение вглубь обороны противника, уничтожив до 590 военнослужащих ВСУ, а также несколько единиц тяжелой техники, включая американскую гаубицу М777.

    Подразделения «Центр» улучшили свои позиции, нанеся поражение противнику в Донецкой народной республике и отразив две контратаки. Потери противника составили до 500 военнослужащих и несколько единиц техники.

    Группировка «Восток» также заняла более выгодные рубежи, уничтожив до 95 военнослужащих ВСУ и бронетехнику в Донецкой народной республике. Всего с начала специальной военной операции российскими войсками уничтожено значительное количество техники и живой силы противника.

    Накануне подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области и заняли более выгодные рубежи. А в ходе зачистки позиций на юго-западе от Угледара российские морпехи нашли схрон с боеприпасами, оставленный ВСУ, включающий оружие и взрывчатку для диверсионных действий.

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    15 октября 2024, 09:59 • Новости дня
    Российские войска освободили две трети территории Дзержинска в ДНР

    Пушилин заявил об освобождении более двух третей Дзержинска войсками России

    Российские войска освободили две трети территории Дзержинска в ДНР
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска освободили более двух третей территории Дзержинска на Украине, что, по словам главы ДНР Дениса Пушилина, позволит уменьшить интенсивность обстрелов соседней Горловки.

    Российские войска освободили значительную часть территории Дзержинска в ДНР, передает ТАСС. По словам Пушилина, более двух третей города уже находятся под контролем российских сил. Он отметил, что это важный шаг для снижения количества обстрелов соседней Горловки.

    Глава ДНР подчеркнул значимость освобождения Дзержинска для местных жителей. По его словам, в городе все еще остаются не менее тысячи мирных граждан, чья безопасность может быть обеспечена только после полной стабилизации ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что полное освобождение Дзержинска позволит продвигаться российским войскам на север республики. Ранее сообщалось, что ВСУ сосредоточили свои подразделения на западной окраине Дзержинска.

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    15 октября 2024, 21:56 • Новости дня
    Белый дом не нашел доказательств участия КНДР в конфликте на Украине

    США не нашли доказательств участия военных КНДР в спецоперации России на Украине

    Белый дом не нашел доказательств участия КНДР в конфликте на Украине
    @ Julia Nikhinson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    США не нашли подтверждений участия военных КНДР в специальной военной операции России на Украине, отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

    «Нет, мы не можем независимо подтвердить эти сообщения», – сказал Кирби журналистам, отвечая на вопрос о возможной причастности КНДР к конфликту. При этом он отметил, что данная тема вызывает серьезное беспокойство у Соединенных Штатов, сообщает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее уже опровергал слухи о возможном участии военнослужащих КНДР в специальной военной операции, назвав их необоснованными.

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    15 октября 2024, 12:42 • Новости дня
    Дипломат Мирошник: Украинский омбудсмен может прояснить данные о вывезенных ВСУ курянах
    Дипломат Мирошник: Украинский омбудсмен может прояснить данные о вывезенных ВСУ курянах
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия не питает иллюзий относительно реакции офиса Зеленского на запрос Москвы о похищенных ВСУ жителях Курской области. Однако есть шанс, что удастся частично прояснить их судьбу, сказал газете ВЗГЛЯД посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Ранее Киеву был направлен официальный запрос о похищенных жителях Курской области.

    «Контакт с омбудсменом Дмитрием Лубинцом – фактически единственное, что осталось в части гуманитарных связей между Россией и Украиной. Конечно, никто не говорит о том, что он обладает чрезвычайной эффективностью. Однако даже поддержание какого-либо диалога по этой линии для нас на текущий момент ценно», – сказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД.

    «Нам хорошо известна специфика действий противника в Курской области. Военные ВСУ фактически брали в заложники местное население, насильственно вывозили людей из этого региона в соседние области Украины. Никто не рассчитывает на то, что диалог с Лубинцом позволит мгновенно решить проблему», – рассказывает он.

    «Однако прояснить кое-какую информацию с его помощью вполне реально. В частности, России необходимо узнать, где именно содержатся наши граждане. Шансы, хоть и небольшие, на это имеются. Нельзя забывать и о том, что аппарат уполномоченного по правам человека в России неоднократно демонстрировал уровень профессионализма. В частности, они прикладывают немало усилий в рамках переговоров по вопросам обмена пленными», – напомнил дипломат.

    «Добавлю, что у нас имеются и другие способы получения информации о людях, насильно вывезенных ВСУ. Помогает российское отделение Красного Креста, обрабатываются обращения родственников пострадавших. Все эти данные нами учитываются. Но, может быть, контакты с украинским омбудсменом помогут добавить в сформировавшуюся у нас картину некоторые полезные детали», – заключил Мирошник.

    Ранее украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу был направлен запрос с просьбой о помощи в установлении местонахождения и посещении насильно вывезенных из Курской области жителей. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    По ее словам, речь идет о поиске родных и целых семей, о которых поступают обращения от жителей региона. Омбудсмен рассказала, что «также обратилась в Международный комитет Красного Креста (МККК) во время встречи с его президентом Мирьяной Сполярич, выразив боль и тревогу, описав трагедию людей из Курской области».

    При этом СМИ ранее сообщали, что МККК якобы посещал вывезенных гражданских. «Никаких подробностей у меня пока нет. Мы занимаемся этим вопросом, чтобы максимально прояснить судьбу этих людей. Все каналы для этого задействуются», – заявила Москалькова.

    Ранее она сообщала, что в аппарат уполномоченного по правам человека в России обратились родственники более тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли вооруженные силы Украины. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, зачем Киеву могло потребоваться мирное население региона.

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    16 октября 2024, 04:15 • Новости дня
    Батальон Пащенко уничтожил в Курской области более 500 солдат ВСУ

    Батальон подполковника Пащенко уничтожил более 500 военных ВСУ в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Батальон под командованием Героя России подполковника Ивана Пащенко уничтожил более 500 солдат ВСУ и освободил несколько населенных пунктов в Курской области, проводя контрудары по диверсионно-разведывательным группам врага.

    Оперативно проанализировав обстановку, Пащенко организовал контрудары по вражеским формированиям, освобождал населенные пункты, тем самым обеспечивая безопасные условия для местного населения, сообщает ТАСС.

    В ходе начальных боевых действий батальон уничтожил шесть бронетранспортеров, боевую машину пехоты и пять иностранных боевых машин, а также более двухсот человек личного состава противника. Были захвачены радиостанции и секретные документы ВСУ, что дало дополнительные преимущества в боевых операциях.

    В дальнейшем штурмовые группы Пащенко освободили еще один населенный пункт, уничтожив дополнительные три бронетранспортера, боевую машину пехоты и три бронированные машины. При этом бойцы захватили исправную бронированную машину Roshel канадского производства.

    Продолжая выполнение задачи по вытеснению вражеских подразделений с территории Курской области, батальон уничтожил два бронетранспортера, три боевые машины и более 200 военных ВСУ.

    В плен были захвачены одиннадцать бойцов, идентифицированных как неонацисты, что свидетельствует о высоком профессионализме и эффективности действий личного состава.

    Министр обороны РФ Андрей Белоусов наградил отличившихся военнослужащих медалями «Золотая Звезда» и именным огнестрельным оружием. Среди награжденных – подполковник Иван Пащенко, а также другие офицеры и военнослужащие, проявившие мужество и героизм в ходе спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западная группировка российских военных с помощью ударного беспилотника сорвала ротацию украинских сил в Харьковской области.

    Украинская армия понесла значительные потери на Курском направлении, потеряв более 200 военнослужащих, а также бронетехнику и артиллерию.

    Группировки войск России нанесли удары по формированиям ВСУ на разных направлениях, уничтожив значительное количество живой силы и техники, включая склад боеприпасов и несколько гаубиц.

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    15 октября 2024, 10:24 • Новости дня
    ВС России уничтожили застрявшую в грязи БМП Bradley ударом дрона

    ВС России уничтожили беспилотником застрявшую в грязи БМП Bradley на Северском направлении

    Российские военные дронами уничтожили американскую бронемашину пехоты Bradley, застрявшую в грязи в первый день распутицы, на Северском направлении.

    Американская бронемашина пехоты Bradley была уничтожена ударом беспилотника российскими военными на Северском направлении, передает ТАСС. Заместитель командира по военно–политической работе одной из бригад третьего армейского корпуса Южной группировки войск Сергей Чонский сообщил, что машина застряла в грязи в первый же день распутицы.

    По словам Чонского, бойцы ударом беспилотника уничтожили не только бронемашину, но и ее экипаж, который пытался эвакуировать технику. Он отметил, что действия были предприняты в целях нейтрализации угрозы на данном участке Северского направления.

    Инцидент подчеркивает сложности, с которыми сталкиваются бронетанковые подразделения в условиях распутицы, когда грязь и мягкий грунт создают препятствия для передвижения и увеличивают уязвимость техники на поле боя.

    Ранее российские войска захватили американскую боевую машину пехоты Bradley в районе Угледара, что стало редким случаем появления западной техники на данном участке фронта.

    До этого американцы в отправленном на Украину в рамках военной помощи БМП Bradley забыли карту национального учебного центра Форт Ирвин с нанесенными на ней маршрутами бронетехники и зон высадки.

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    15 октября 2024, 11:51 • Новости дня
    Стало известно о поставке в зону СВО 4 тыс. дронов-камикадзе «Овод»

    На передовую СВО отправлены 4 тыс. дронов-камикадзе «Овод» с машинным зрением

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тульские разработчики передали на передовую 4 тыс. инновационных дронов-камикадзе «Овод» с функцией машинного зрения и системой самоликвидации, чтобы повысить эффективность выполнения боевых задач.

    Тульские разработчики передали на передовую инновационные дроны-камикадзе «Овод», сообщает ТАСС. Новые беспилотники оснащены машинным зрением, системой самоликвидации и многоступенчатой защитой. «Овод» способен самостоятельно захватывать контрастные пиксели и стремиться на столкновение с ними, что делает его менее уязвимым для радиоэлектронного подавления, пояснил разработчик Андрей Иванов.

    «Народный фронт» поддержал разработчиков в передаче 4 тыс. дронов «Овод» военным в сентябре. Помимо этого, в каждую коробку с дронами разработчики добавили тульский пряник. Также «Народный фронт» в Запорожской области передал военным электрический гусеничный транспортер для подвоза продовольствия и эвакуации раненых.

    Движение «Кулибин-клуб» занимается отбором и поддержкой серийного производства инновационных разработок российских инженеров. Благодаря этой инициативе тысячи средств радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеров и самоходных тележек-роботов были поставлены на передовую.

    Ранее в Сибири создали многофункциональный двухметровый беспилотник самолетного типа с крейсерской скоростью 80 км/ч, который способен лететь более 200 км и выполнять различные задачи. Новый дрон-камикадзе «Трибунал», разработанный в Новосибирской области, испытали в зоне СВО, и он получил положительные отзывы благодаря хорошей устойчивости в полете. «Народный фронт» представил президенту России Владимиру Путину изделия, разработанные инженерами из «Кулибин-клуба» для бойцов СВО.

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    16 октября 2024, 02:01 • Новости дня
    Белоусов поздравил военных с освобождением Михайловки

    Белоусов направил поздравление военным за освобождение Михайловки в ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военных с успешным освобождением Михайловки в Донецкой Народной Республике, отметив их мужество и достижения.

    Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму командованию и личному составу 15-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады, сообщает ТАСС.

    Поводом стало освобождение населенного пункта Михайловка в Донецкой Народной Республике в рамках специальной военной операции.

    В телеграмме Белоусов отметил, что бригада успешно выполняет боевые задачи, проявляя храбрость и отвагу.

    Он подчеркнул, что военные, продолжая славные традиции ветеранов, уверенно продвигаются на красноармейском направлении, нанося значительный урон противнику и заставляя его отступать.

    Шесть военнослужащих бригады удостоены звания Героя России, а более одной тысячи шестисот воинов отмечены государственными наградами.

    Белоусов выразил уверенность в том, что военнослужащие продолжат с честью выполнять все поставленные перед ними задачи и укреплять безопасность России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» участникам специальной военной операции, отличившимся мужеством и героизмом, в госпитале им. П.В. Мандрыка. Белоусов также направил телеграммы благодарности соединениям и частям, участвовавшим в освобождении населенного пункта Гродовка в ДНР. Также сообщалось, что Белоусов провел награждение военнослужащих, проявившим мужество и героизм.

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    16 октября 2024, 02:20 • Новости дня
    ВСУ обстреляли ДНР 27 раз за сутки

    ВСУ выпустили 98 боеприпасов по ДНР за сутки, 5 человек пострадали

    Tекст: Денис Тельманов

    ВСУ за сутки 27 раз обстреляли населенные пункты ДНР, выпустив 98 боеприпасов, в результате чего пострадали пять человек.

    Военное следственное управление СК России по региону сообщило о 27 фактах обстрелов со стороны ВСУ по территории Донецкой Народной Республики. Как передает ТАСС, в результате атак пострадали пять человек.

    ВСУ выпустили за сутки 98 различных боеприпасов по республике. В сообщении управления отмечено, что наблюдается интенсивность обстрелов в последние дни.

    Эскалация конфликта на фоне недавних обстрелов усиливает напряженность в регионе и вызывает серьезную обеспокоенность у местных властей и жителей. Повышенные меры безопасности вводятся в ряде населенных пунктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрелов Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ пострадали пять мирных жителей, сообщается о повреждениях семи домов и рейсового автобуса.

    В городе Горловка в ДНР украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на автобус, в результате чего пострадали трое мирных жителей.

    Также ранее сообщалось, что в результате сброса взрывоопасного устройства с украинского беспилотника в Горловке пострадал мирный житель.

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    15 октября 2024, 11:02 • Новости дня
    Пушилин сообщил о сложностях с эвакуацией из–за обстрелов в Угледаре

    ВСУ обстреливают Угледар из лесополосы, усложняя эвакуацию мирных жителей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска продолжают обстреливать недавно освобожденный Угледар в ДНР из лесополосы, что создает серьезные сложности для эвакуации мирных жителей, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, украинские войска продолжают обстреливать недавно освобожденный Угледар в Донецкой народной республике из лесополосы, что существенно затрудняет эвакуацию мирных жителей, передает «РИА «Новости».

    Пушилин отметил, что противник, вытесненный из города, все еще находится в лесополосах в направлении Богоявленки и старается нанести урон всем, кто остается в Угледаре. Это создает значительные сложности для эвакуации гражданского населения.

    Пушилин также сообщил о продвижении ВС России в направлении Красноармейска, что стало возможным благодаря освобождению Угледара и успехам в Дзержинске . «Мы видим, что уже есть определенные успехи, практически ежедневно фиксируем продвижение», – подчеркнул он.

    Освобождение Дзержинска открывает оперативный простор в направлении Константиновки и Краматорска. Говоря об Угледаре, Пушилин отметил, что его географическое расположение и нахождение на возвышенности создают определенные преимущества, что усиливает перспективы продвижения на Красноармейском направлении.

    Ранее российские морпехи в ходе зачистки позиций на юго-западе от Угледара нашли схрон с боеприпасами, оставленный ВСУ, который включал оружие и взрывчатку для диверсионных действий.

    В Угледаре российские военные эвакуировали мужчину, чей сын был посмертно награжден званием Героя России за участие в боях за Донецкую народную республику. Первая группа мирных жителей была успешно эвакуирована из освобожденного Угледара российскими военнослужащими, что позволило обеспечить их безопасность и предоставить медицинскую помощь.

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    15 октября 2024, 13:56 • Новости дня
    Пушилин спрогнозировал «охват» Селидово в ДНР

    Пушилин заявил о предпосылках для «охвата» Селидово на Красноармейском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил о наличии всех предпосылок для «охвата» города Селидово на Красноармейском направлении в ДНР, подчеркнув важность этого участка фронта для укрепления позиций.

    Пушилин заявил, что есть все предпосылки для «охвата» города Селидово в ходе продвижения на Красноармейском направлении, передает РИА «Новости». По его словам, данный участок фронта является стратегически важным, поскольку противник создал там укрепрайон.

    Пушилин подчеркнул, что вместо лобовых штурмов более целесообразным является охват города, что подтверждается анализом карты. Однако он отметил, что конкретные военные замыслы известны только военным. Пушилин добавил, что каждый населенный пункт на этом направлении имеет значение для дальнейших операций.

    В эфире канала «Россия 24» Пушилин отметил, что для достижения целей необходимо учитывать укрепления противника и вырабатывать стратегически оправданные шаги. Он выразил уверенность, что на данном этапе возможен охват Селидово, что укрепит позиции ДНР на данном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные продолжают окружать населенные пункты Кураховка и Селидово, подконтрольные Киеву. На Украине признали ухудшение ситуации в районе Селидово. Российская армия ранее перерезала трассу Селидово – Курахово в Донецкой народной республике.

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    16 октября 2024, 08:59 • Новости дня
    Пленный ВСУ заявил о гибели бойцов в освобожденных российскими войсками поселках

    Пленный ВСУ рассказал о направлении бойцов на гибель в освобожденные российскими войсками поселки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боец ВСУ Петр Дудяк сообщил, что командование отправляет их в освобожденные российскими войсками населенные пункты, не предупреждая об опасности.

    Пленный украинский военнослужащий Петр Дудяк рассказал о действиях командования ВСУ, отправляющего бойцов в освобожденные российскими войсками населенные пункты без должной подготовки и предупреждений, сообщает ТАСС. По его словам, такие действия приравниваются к отправлению «на мясо». Он заявил, что их бросают на позиции в последний момент, когда село уже захвачено.

    Как рассказал Дудяк, отступление из населенного пункта Карловка оказалось особенно тяжелым для него и его сослуживцев. Он пояснил, что им не сообщили о предстоящем отступлении и не предоставили план эвакуации, что подвергло их жизни серьезной опасности.

    Дудяк описал обстановку как крайне сложную и опасную, добавив, что их просто отправили на смерть. Видео с его заявлением было распространено Министерством обороны Российской Федерации, что вызвало широкий резонанс в СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий ВСУ Владимир Гаврошенко рассказал, что его мобилизовали, несмотря на отсутствие трех пальцев, что лишает его возможности стрелять. Украинский военнопленный Анатолий Скикетский сообщил, что в ряды ВСУ набирают пожилых людей, которые не способны участвовать в боевых действиях из-за возраста и здоровья. Пленный украинский солдат рассказал, что FPV-дрон атаковал их во время сдачи в плен российским военным, что вызвало у него сомнения в задачах командования.

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