Путин поздравил российских евреев с Новым годом

Tекст: Александра Юдина

В своем поздравлении на сайте Кремля он подчеркнул, что еврейские организации оказывают значительное влияние на укрепление межнационального и межрелигиозного диалога в России.

«Примите искренние поздравления по случаю празднования Рош ха-Шана. Сегодня жизнь еврейской общины России наполнена добрыми, благими делами и начинаниями», – указал глава государства.

Путин подчеркнул, что праздник Рош ха-Шана является одним из самых значимых для евреев всего мира, поскольку он наполняет верующих радостью приобщения к историческому и культурному наследию предков, их традициям и обычаям.

По словам президента, Рош ха-Шана символизирует духовное очищение и нравственное совершенствование. В эти дни евреи подводят итоги прошедшего года и строят планы на будущее.

Президент пожелал всем празднующим здоровья, благополучия и успехов.

Рош ха-Шана («Голова года») – иудейский Новый год. Является одним из главных праздников для верующих.





