В условиях свободы вероисповедания люди могут верить во что хотят. Но силовые структуры – это особый вопрос. Когда государство доверяет людям оружие или, тем более, власть над подчиненными, становится совсем не все равно, во что люди верят – и с кем они себя идентифицируют.14 комментариев
Путин поздравил российских евреев с Новым годом
Президент Владимир Путин поздравил еврейскую общину России с Рош ха-Шана (иудейским Новым годом), отметив значительный вклад еврейских организаций в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
В своем поздравлении на сайте Кремля он подчеркнул, что еврейские организации оказывают значительное влияние на укрепление межнационального и межрелигиозного диалога в России.
«Примите искренние поздравления по случаю празднования Рош ха-Шана. Сегодня жизнь еврейской общины России наполнена добрыми, благими делами и начинаниями», – указал глава государства.
Путин подчеркнул, что праздник Рош ха-Шана является одним из самых значимых для евреев всего мира, поскольку он наполняет верующих радостью приобщения к историческому и культурному наследию предков, их традициям и обычаям.
По словам президента, Рош ха-Шана символизирует духовное очищение и нравственное совершенствование. В эти дни евреи подводят итоги прошедшего года и строят планы на будущее.
Президент пожелал всем празднующим здоровья, благополучия и успехов.
Рош ха-Шана («Голова года») – иудейский Новый год. Является одним из главных праздников для верующих.