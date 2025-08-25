Tекст: Алексей Дегтярев

До появления подобного консенсуса любые переговоры между президентом России и главой киевского режима вряд ли приведут к ожидаемым результатам, считают авторы China Daily, передает ТАСС.

Зеленский избегает критики США и европейских стран, однако обвиняет Москву в попытках препятствовать его встрече с Путиным. При этом в статье указывается на противоречивые действия Киева, который вместо стремления к миру наносит удары по энергетическим объектам, обеспечивающим поставки нефти в Венгрию и Словакию.

В материале подчеркивается: несмотря на декларируемое всеми сторонами стремление к миру, переговорный процесс под руководством США зашел в тупик. Газета отмечает, что единственной страной, которая выиграла от попыток восстановить мир, стали США – они заключили с Украиной соглашение о полезных ископаемых и добились согласия большинства членов НАТО увеличить оборонные расходы до 5% ВВП, причем значительная часть средств будет потрачена на закупку американского вооружения.

Авторы приходят к выводу, что администрации США не удалось добиться успеха по ключевым вопросам урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Зеленский отметил, что готов встретиться с Путиным в любом формате. Лавров пояснял, что слова Зеленского о возможной встрече с президентом России представляет собой скорее медийный ход, чем реальное урегулирование ситуации.

Газета New York Times писала, что Путин встретится с Зеленским «только для принятия капитуляции Украины».