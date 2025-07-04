В «режиме велосипеда» функционирует не только Украина. В условиях социально-экономического кризиса и инфляции символов миф о «российской угрозе» становится часто единственным инструментом управления странами Европы.0 комментариев
Лавров отметил важность учета интересов России при урегулировании кризиса на Украине
Решение украинского кризиса должно учитывать законные интересы России в сфере безопасности и защиты прав русского и русскоязычного населения, заявил глава МИД Сергей Лавров.
По его словам, невозможно политико-дипломатическое урегулирование ситуации без устранения первопричин конфликта, как ранее отмечал президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС.
Лавров также подчеркнул, что Россия не может быть удовлетворена развязкой, которая игнорирует ее интересы в области безопасности, а также не гарантирует предотвращение нарушений прав русского и русскоязычного населения.
Министр выразил благодарность Саудовской Аравии за взвешенную позицию по вопросам Украины и стремление содействовать мирному урегулированию, в том числе предоставляя площадку для контактов между Россией и США.
Ранее Лавров заявил, что Россия готова рассматривать площадку Эр-Рияда для контактов с США.