Лавров отметил важность учета интересов России при урегулировании кризиса на Украине

Tекст: Александра Юдина

По его словам, невозможно политико-дипломатическое урегулирование ситуации без устранения первопричин конфликта, как ранее отмечал президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС.

Лавров также подчеркнул, что Россия не может быть удовлетворена развязкой, которая игнорирует ее интересы в области безопасности, а также не гарантирует предотвращение нарушений прав русского и русскоязычного населения.

Министр выразил благодарность Саудовской Аравии за взвешенную позицию по вопросам Украины и стремление содействовать мирному урегулированию, в том числе предоставляя площадку для контактов между Россией и США.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова рассматривать площадку Эр-Рияда для контактов с США.