Сталин как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.43 комментария
В Крыму решили открыть новые объекты, посвященные Малевичу
В арт-кластере «Таврида.АРТ» планируется установить объекты, созданные в содружестве с крупнейшими отечественными музеями. Первые арт-объекты в коллаборации с Государственной Третьяковской галереей были открыты 19 октября во время «зеленого фестиваля».
«Таврида» – уникальное место, где талантливая молодежь со всей страны может реализовать свой творческий потенциал. Минкультуры России совместно с арт-кластером представляет проект «Коллекции музеев России», который позволит классическому искусству выйти за пределы выставочных залов и ближе познакомит гостей арт-парка с нашим богатым культурным наследием. Сегодня мы представляем первые инсталляции, созданные молодыми художниками в партнерстве с Третьяковской галереей, а уже в следующем году к проекту присоединятся наш флагманский Музей архитектуры имени Щусева и ГМИИ имени Пушкина», – сказала директор департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры Елена Харламова.
Сразу две новые инсталляции пополнили арт-парк «Тавриды»: «Посвящение Малевичу» и «Архитектон Малевича». Оба арт-объекта выполнены по мотивам творчества знаменитого авангардиста Казимира Малевича и посвящены 145-летию со дня его рождения.
«Третьяковская галерея с радостью объявляет об участии в совместном проекте с Министерством культуры и арт-кластером «Таврида» – «Коллекции музеев России». Виктор Поляков и Дмитрий Аске создали арт-объекты, вдохновившись художественно-философскими концепциями творчества Каземира Малевича, чье 145-летие отмечалось в этом году. Проект является продолжением плодотворного сотрудничества с «Тавридой», начатого еще в прошлом году. Подобные инициативы позволяют решать приоритетные для галереи задачи популяризации культурного наследия и поддержки современного искусства», – подчеркнула директор Третьяковской галереи Елена Проничева.
Арт-объект «Посвящение Малевичу» художника Дмитрия Аске создан по картине «Женщина с граблями», написанной в 1915 году. Это силуэт крестьянки, заполненный беспредметными геометризованными элементами, придающими фигуре отвлечённый характер, который не поддаётся однозначной расшифровке.
«На меня, как и на многих художников, повлияло искусство Малевича, поэтому я рад, что меня пригласили поучаствовать в этом проекте. Хочу поблагодарить всех организаторов и людей, участвовавших в создании и установке скульптуры», – поделился Аске.
Арт-объект «Архитектон Малевича» разработан современным художником Виктором Поляковым по образу супрематической архитектурной модели, изготовленной в 1927 году. В Третьяковской галерее хранится один из вертикальных архитектонов Малевича. В период их создания Казимир Малевич не писал картины, а вместе с учениками делал из дерева и гипса архитектурные модели зданий и монументов, не предназначенные для практических целей.
«Формообразование объекта внешне схоже с макетом Казимира Малевича. Благодаря использованию множества зеркальных поверхностей и интегрированных световых элементов органично переосмысляется наследие великого авангардиста», – отметил художник и преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук Виктор Поляков.