Эксперт объяснил шпионские возможности западного сервиса SpeedTest

Эксперт Золотухин: SpedTest может получить метаданные о характеристиках сетей в России в привязке к инфраструктуре

Tекст: Татьяна Косолапова

В Международной академии связи (МАС) предложили запретить использование сервиса Speedtest. Объясняется, что с помощью него есть риск передачи данных иностранным спецслужбам, что повышает риск кибератак. Сообщается, что данная инициатива уже получила поддержку в Госдуме и ФСБ.



«Любая технология становится опасной не сама по себе, а только попадая в руки людей, имеющих определенную мотивацию для достижения вполне конкретных целей. В данном случае мотивация и цель налицо: получение метаданных о покрытии, каналах, скоростях и других технических характеристиках сетей в привязке к инфраструктуре и географии», – говорит Золотухин.

Он подчеркивает, что в действительности при использовании SpeedtTest угроза утечки личных данных о человеке является маловероятной. Однако сам сервис может использоваться для сбора информации об инфраструктуре и коммуникационных возможностях регионов и страны в целом. Соответственно, злоумышленник может получить доступ к загрузкам и выгрузкам на устройстве пользователя, понять его местоположение по IP-адресу, а также узнать, кто оператор, какой у человека тип сети – кабель или не кабель, какие текущие и максимальные параметры соединения.

Эксперт также обращает внимание на то, что технология SpeedTest не является уникальной, уже сейчас доступны отечественные аналоги, и в рамках курса на импортозамещение нет преград для развития существующих и появления новых, более функциональных решений. К таковым, например, относится «ПроСеть», разработанная специалистами подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).

«Обсуждаемые риски использования SpeedTest наглядно демонстрируют появление совершенно нового, ранее неизвестного типа рисков – рисков цифрового пространства. Это требует от профессионального сообщества иных подходов и новых технологий защиты от цифровых рисков, а со стороны законодателей – понимания особой природы таких рисков и способов их законодательного регулирования», – заключил Золотухин.

Ранее Роскомнадзор заблокировал на территории Российской Федерации популярный среди геймеров мессенджер Discord. Такое решение было вызвано в связи с нарушением требований российского законодательства.