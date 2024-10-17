На кладбище в Черногорске неизвестные сорвали флаги с могил участников СВО

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства указано, что полиция Черногорска проводит проверку после того, как на кладбище были обнаружены пропажи флагов и повреждение флагштоков.

Инцидент произошел буквально за сутки, и флаги исчезли с могил участников СВО.

«Флаги пропали с нескольких захоронений, также повреждены флагштоки», – говорится в сообщении пресс-службы.

По данным издания, флаги были сорваны приблизительно с двух рядов могил. Родные погибших бойцов уверены, что это не могло быть случайным происшествием, так как последние дни в регионе не было ветра.

Ранее подростков из Иркутска задержали за то, что они нарисовали свастику на мемориале, посвященном Великой Отечественной войне.

Во Владивостоке задержали бездомного, который помочился на памятник разведчику Рихарду Зорге. В Приморье осквернили мемориал, посвященный погибшим в зоне спецоперации.

В Московской области вандал осквернил памятник «Рубеж обороны Москвы», нарисовав свастику, и сжег венок на Вечном огне.

