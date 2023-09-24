В Приморье осквернили мемориал погибшим в зоне СВО

Tекст: Валентина Григоренко

Как указали в полиции, инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье в селе Павло-Федоровка Приморского края. Отмечается, что на мемориале памяти, который поставили местные жители, повреждены фотографии погибших, передает РИА «Новости».

В ведомстве добавили, что сейчас сотрудники полиции устанавливаю личности граждан, причастных к инциденту, и готовят их задержание.

В УМВД подчеркнули, что на мемориале погибшим в том числе и «в ходе специальной военной операции» разбили фотографии.

Ранее в Московской области вандал осквернил памятник «Рубеж обороны Москвы» свастикой и сжег венок на Вечном огне.