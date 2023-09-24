Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.19 комментариев
В Приморье осквернили мемориал погибшим в зоне СВО
Сотрудники полиции в Приморье разыскивают неизвестных, которые повредили мемориал памяти погибшим, сообщили в управлении МВД России по региону.
Как указали в полиции, инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье в селе Павло-Федоровка Приморского края. Отмечается, что на мемориале памяти, который поставили местные жители, повреждены фотографии погибших, передает РИА «Новости».
В ведомстве добавили, что сейчас сотрудники полиции устанавливаю личности граждан, причастных к инциденту, и готовят их задержание.
В УМВД подчеркнули, что на мемориале погибшим в том числе и «в ходе специальной военной операции» разбили фотографии.
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