Нельзя исключить, что Украину просто хотят на время вывести из антироссийской игры, отправив на скамейку запасных и сохранив режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби. При этом саму антироссийскую игру никто не думает прекращать.12 комментариев
В Приангарье подростки нарисовали свастику на мемориале
В Приангарье возбудили дело за свастику на мемориале воинской славы
В Приангарье завели дело на подростков, нарисовавших свастику на мемориале воинской славы в Железногорске-Илимском.
В Приангарье возбуждено уголовное дело после того, как двое подростков из города Железногорск-Илимский нарисовали свастику на снегу возле мемориала воинской славы, сообщает РИА «Новости».
Следственное управление Следственного комитета по Иркутской области установило, что подросткам 16 и 17 лет. Они объяснили свой поступок желанием «пошутить».
Ранее во Владивостоке задержали бездомного, который помочился на памятник разведчику Рихарду Зорге. В Приморье осквернили мемориал, посвященный погибшим в зоне спецоперации. В Московской области вандал осквернил памятник «Рубеж обороны Москвы», нарисовав свастику, и сжег венок на Вечном огне.