Россия – самая свободная на свете страна. Здесь свобода не гарантируется от сих до сих, но каждый берет ее себе столько, сколько сможет вынести, не зарекаясь от тюрьмы и сумы.9 комментариев
Прокурор рассказал, как была использована увлеченность генерала Попова ставками
Прокурор: Генерал Цоков использовал любовь Попова к ставкам на тотализаторе для личного обогащения
Генерал-лейтенант Олег Цоков организовал преступную группу, похитившую из госбюджета более 114,5 млн рублей, он привлек генерал-майора Ивана Попова, зная его любовь к ставкам на спортивном тотализаторе, заявил прокурор в Тамбовском гарнизонном военном суде.
В Тамбовском гарнизонном военном суде начался процесс по делу о хищении из госбюджета более 114,5 млн рублей, передает ТАСС. В преступную группу входили генерал-майор Иван Попов и бизнесмен Сергей Моисеев, которые обвиняются в хищении металлических конструкций из фонда ВГА Запорожской области. Прокурор заявил, что уголовное дело в отношении организатора группы, генерал-лейтенанта Олега Цокова, было прекращено из-за его смерти.
Обвинительное заключение гласит, что Цоков разработал преступный план, зная любовь Попова к ставкам. «Зная увлеченность Попова ставками на результаты спортивных событий, путем подкупа его жены автомобилем, стоимость которого составляет около четырех миллионов рублей, путем уговора Моисеева, разработал преступный план», – говорится в обвинительном заключении полковника юстиции.
Прокурор подчеркнул, что преступная группа около полугода совершала хищения металлоконструкций, распределяя роли для обмана вышестоящего командования и ВГА Запорожской области. Хищения производились в таких городах, как Мелитополь, Бердянск, Тула, Балашиха, Дмитров, Москва и других.
Генерал Попов заявил в суде, что обвинения против него не имеют оснований, и свою вину он не признает. В отличие от него, бизнесмен Моисеев полностью признал свою вину.
Ранее военные следователи закрыли уголовное дело в отношении генерал-лейтенанта Олега Цокова, одним из ключевых участников которого был бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов.