Российское посольство в ФРГ выразило тревогу из-за обвинений в адрес России

Tекст: Елизавета Шишкова

В комментарии посольства отмечается, что такие заявления сопровождаются бездоказательными обвинениями России в агрессивных планах, якобы направленных на нападение на НАТО в ближайшие годы. Дипломаты отметили, что данная риторика ведет к ускоренной милитаризации Германии и усилению поставок вооружений Киеву, передает ТАСС.

Посольство напомнило, что президент России Владимир Путин неоднократно разъяснял беспочвенность обвинений в подготовке нападения на страны НАТО, хотя такие заявления игнорируются. Дипломаты отметили, что Германия, а не Россия, наращивала военную инфраструктуру у границ НАТО, разрушала форматы сотрудничества и вводила санкции против граждан.

Российская сторона подчеркнула, что продолжит отстаивать свои интересы и не отказывается от диалога, однако не потерпит попыток давления. В посольстве рекомендовали германским политикам, выступающим за конфронтацию, учиться на уроках истории.

Ранее глава Федеральной разведывательной службы Бруно Каль заявил, что Россия в ближайшие шесть лет будет способна атаковать страны НАТО, а Германия находится в прямом конфликте с Москвой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления германской разведки о возможной «угрозе нападения» России на НАТО нелогичными и несправедливыми, учитывая расширение альянса. При этом сообщалось, что министры обороны стран НАТО намерены пересмотреть политику альянса в отношении России.