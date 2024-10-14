Tекст: Ольга Иванова

На брифинге Песков выразил несогласие с заявлением главы разведки ФРГ Бруно Каля о том, что Россия может атаковать НАТО в течение следующего десятилетия, сообщает ТАСС.

Песков подчеркнул, что подобные предположения нелогичны и противоречат историческим фактам, учитывая многократное расширение НАТО в направлении российских границ.

«Все знаем наперечет все волны расширения НАТО и все шаги, когда инфраструктура НАТО приближалась к границам Российской Федерации», – заявил Песков. По его словам, это лишь подтверждает, кто на самом деле представляет реальную угрозу.

Песков добавил, что Вооруженные силы России обладают всем необходимым потенциалом для защиты своей территории, но не представляют угрозы другим странам. Он отметил, что Россия никогда не перемещала свою военную инфраструктуру в сторону НАТО, а процесс всегда шел в противоположном направлении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший начальник Генштаба Польши Раймунд Анджейчак заявлял о намерении Польши в случае конфликта с Россией нанести удар по Петербургу.

Глава BND Бруно Каль заявлял, что Россия в ближайшие шесть лет будет способна атаковать страны НАТО, а Германия находится в прямом конфликте с Москвой.

