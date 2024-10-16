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    WP: США и Европа признали несостоятельность плана Зеленского
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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Что такое Русская цивилизация

    Россия – самая свободная на свете страна. Здесь свобода не гарантируется от сих до сих, но каждый берет ее себе столько, сколько сможет вынести, не зарекаясь от тюрьмы и сумы.

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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Россия поворачивает ситуацию в Закавказье в свою пользу

    В окончательном мирном урегулировании между Арменией и Азербайджаном России предстоит играть роль добросовестного посредника. Мы заинтересованы, чтобы на Кавказе установился прочный мир – а значит, придется честно помогать искать взаимоприемлемый компромисс.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Ницше как пророк нашего времени

    15 октября 180 лет со дня рождения человека, провозгласившего «смерть Бога». Были ли фигуры ему под стать? Кто мог дать о нем суждение не пошлое, которое он и сам бы о себе принял? Да, были. И если бы мы могли его спросить, их, вероятно, он и назвал бы в первую очередь. Кто же это? Во-первых, Достоевский, во-вторых – Христос.

    7 комментариев
    16 октября 2024, 12:34 • Новости дня

    Набиуллина сравнила цифровизацию банков с золотой лихорадкой

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на форуме Finopolis сравнила цифровизацию банков с золотой лихорадкой, отметив, что сначала это было похоже на погоню за лучшими участками.

    По ее словам, банки всегда были лидерами в этой области, добившись значительных успехов, которые признаются обществом и бизнесом, передает ТАСС.

    «Это было похоже на некоторую золотую лихорадку: крупные банки старались застолбить лучшие участки, стремясь построить свою инфраструктуру и предложить ее государству в обмен на эксклюзивность услуг», – указала глава ЦБ

    Набиуллина также подчеркнула важность партнерства и сотрудничества не только между бизнесом, но и между государством и бизнесом на конкурентных условиях. Она отметила, что на практике большинство участников рынка убедились в эффективности такого подхода.

    Кроме того, председатель ЦБ прокомментировала текущее обсуждение универсального платежного QR-кода, подчеркнув, что это не должна быть борьба регулятора с банками за контроль над рынком.

    По ее словам, цель заключается в создании равных условий для всех участников, а QR-код должен стать стандартом инфраструктуры, а не продуктом, конкурирующим с рыночными решениями. Набиуллина выразила надежду на успешное завершение этих дискуссий и достижение консенсуса.

    Ранее сообщалось, что Банк России предложил внедрить единый универсальный QR-код для оплаты на кассах в магазинах, что является важным шагом к внедрению цифрового рубля.

    15 октября 2024, 22:24 • Новости дня
    Опубликованы первые фото работы посла Зейналовой на Маврикии

    Посол России Ирада Зейналова вручила верительные грамоты президенту Маврикия Притвираджсингу Рупану

    Опубликованы первые фото работы посла Зейналовой на Маврикии
    @ rusembmauritius

    Tекст: Денис Тельманов

    Ирада Зейналова передала президенту Маврикия верительные грамоты на официальной церемонии в резиденции главы государства.

    Новый посол России на Маврикии, экс-журналистка Ирада Зейналова вручила верительные грамоты президенту Маврикия Притвираджсингу Рупану. Официальная церемония состоялась в государственной резиденции президента, сообщает официальный телеграм-канал посольства России на Маврикии.

    На церемонии Зейналова подчеркнула давнюю историю отношений между Россией и Маврикием, отметив, что их связывает искренняя дружба, основанная на взаимном уважении, которая продолжается уже 56 лет. Она также выразила уверенность в хороших перспективах для развития экономических и гуманитарных связей между странами.

    «Российская Федерация будет и впредь поддерживать Маврикий во всех областях для обеспечения нашей взаимной безопасности, благополучия и достоинства в новом столетии. Наша давняя дружба станет основой нашего будущего, и я сделаю для этого все, что в моих силах», – заявила Зейналова на церемонии.

    В сентябре президент России Владимир Путин назначил Ираду Зейналову чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Маврикий.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, назначение Ирады Зейналовой новым послом России на Маврикии связано с желанием России усилить свои транспортные и логистические возможности. Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о дипломатическом образовании Зейналовой, подчеркнув, что она окончила Дипакадемию МИД с красным дипломом и является журналистом-международником.

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    15 октября 2024, 23:52 • Новости дня
    Оставившая ребенка в турецком туалете россиянка объяснила свой поступок

    Tекст: Денис Тельманов

    Россиянка, оставившая новорожденного в аэропорту Антальи, уверяет, что не знала о своей беременности, об этом стало известно из протокола допроса в полиции.

    Женщина оставила новорожденного ребенка в туалете аэропорта Антальи, а после  задержания заявила, что не знала о беременности. На данный момент она находится под арестом, сообщает ТАСС. Турецкие власти возбудили против нее уголовное дело по статье, касающейся «оставления ребенка в опасности».

    По информации генерального консульства России в Анталье, россиянка 2006 года рождения родила и оставила ребенка 13 октября. Она и ее мать были задержаны при попытке вылететь в Россию. Консульство работает над оформлением документов для младенца.

    Новорожденного обнаружила уборщица в туалете для инвалидов в аэропорту. Она вызвала службу безопасности и полицию. Ребенок был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дипломаты генконсульства России в Анталье подтвердили задержание россиянки после попытки улететь на родину без ребенка.

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    15 октября 2024, 14:12 • Видео
    Трамп обещает мировую войну. Верим?

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что новая мировая война может начаться через три-четыре месяца, потому что в Америке сейчас такая власть, однако он знает, как это предотвратить. Чему из того, что говорит Трамп, можно верить?

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    15 октября 2024, 17:12 • Новости дня
    Эксперт: Кредиты Украине под российские активы загонят ЕС в многомиллиардный минус

    Экономист Суслов: Игры ЕС с российскими активами приведут Европу к техническим и политическим рискам

    Эксперт: Кредиты Украине под российские активы загонят ЕС в многомиллиардный минус
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Любое изменение хода конфликта вокруг Украины способно создать ситуацию, при которой хотя бы одна страна не согласится продлевать решение о заморозке российских активов. В результате Евросоюз окажется в 35-миллиардном минусе, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Дмитрий Суслов. Ранее в ЕС заявили о планах гасить кредит Украине на 35 млрд евро доходами от замороженных российских активов.

    «Риск, о котором упоминают в ЕС, имеет две плоскости. Во-первых, использование доходов от российских замороженных активов для военной поддержки Украины незаконно. Против ЕС посыплются судебные иски со стороны России. И Европе будет очень сложно защищаться в судах, потому что Евросоюз не имеет права передавать доходы от российских активов третьей стороне», – пояснил Дмитрий Суслов, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, эксперт клуба «Валдай».

    «И эти иски не пройдут бесследно, как может показаться на первый взгляд. Главный их эффект – создание очень большого количества технических и политических сложностей для ЕС. Рассмотрение заявлений приведет к еще большему ослаблению авторитета ЕС и его привлекательности в качестве финансовой гавани для стран мирового большинства из Азии, Африки, Южной Америки, Ближнего Востока», – продолжил эксперт.

    «Второй риск заключается в том, что кредит будет погашаться за счет доходов от российских активов. Для этого наши деньги должны быть заморожены некоторое количество лет или даже десятилетий. Решение о заморозке активов продлевается Советом ЕС каждые полгода на основе единогласного решения стран – членов Евросоюза», – отметил собеседник.

    «Суть же в том, что любое изменение хода конфликта вокруг Украины способно создать ситуацию, при которой хотя бы одна страна не согласится продлевать решение о заморозке. Если противостояние на поле боя остановится, некоторые европейские страны могут захотеть вернуться к неким элементам нормальности в отношениях с Россией. Это, разумеется, потребует от Москвы ответных шагов – мы вновь остро поставим вопрос о возвращении незаконно замороженных резервов», – допускает аналитик.

    «В результате вся эта схема распадется, и Евросоюз окажется в 35-миллиардном минусе. Стоит также подчеркнуть, что ЕС вынес на обсуждение такую схему только потому, что у них самих заканчиваются деньги. Обратите внимание: в бюджете Германии кризис, в бюджете Франции кризис. Им не хватает денег даже для выполнения своих капитализаций, для наращивания оборонных расходов. Поэтому они постепенно пытаются изыскать деньги для Украины за счет кого-то другого», – заключил Суслов.

    Ранее стало известно, что независимо от развития дискуссии по Украине на саммите ЕС 17-18 октября, уже есть согласие государств-членов по займу в поддержку Киева на 35 млрд евро, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

    «Нас будет интересовать то, что с момента, когда доход с замороженных российских активов позволит нам покрывать этот кредит, встает вопрос о риске. (...) Но в любом случае для Украины это ничего не меняет, она получит деньги», – сказал он.

    По его словам, главная цель данной дискуссии на саммите – это «подтвердить обязательства по поддержке Украины» и поставить больше оружия. Будет также обсуждаться вопрос о кредите в 50 млрд долларов по инициативе G7 под чрезвычайные доходы с замороженных российских активов.

    «Вопрос был согласован Комитетом постоянных представителей (Coreper) на минувшей неделе, Европейский парламент должен проголосовать за это на следующей неделе. И я думаю, что мы пошлем важный сигнал, пообещав эту сумму от Европы и за счет кредитов от других стран», – отметил функционер ЕС.

    Накануне сообщалось, что Комитет по внешней торговле Европарламента согласился с предложением Еврокомиссии о выделении Украине кредита до 35 млрд евро в качестве вклада ЕС в проект макрофинансовой помощи стран G7 в 50 млрд долларов. Ожидается, что Европарламент окончательно утвердит это предложение на своей пленарной сессии в Страсбурге 21-24 октября, после чего последует соответствующее постановление Совета ЕС.

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    16 октября 2024, 00:42 • Новости дня
    По делу о подрыве машины в Москве задержан бизнес-партнер пострадавшего

    В Москве задержали мужчину, подозреваемого в попытке взорвать бизнесмена

    Tекст: Денис Тельманов

    На юго-западе Москвы задержан подозреваемый в попытке взорвать автомобиль бизнесмена, что привело к травмам трех человек.

    По информации пресс-службы столичного Следственного комитета, на юго-западе Москвы задержан мужчина, подозреваемый в попытке покушения на убийство двух и более лиц. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства. Злоумышленник был установлен и задержан благодаря слаженной работе следователей и оперативников.

    «В ходе проведения обыска по месту проживания подозреваемого обнаружен схрон оружия. По изъятому будут назначены необходимые судебные экспертизы», – говорится в сообщении ведомства.

    Отмечается, что задержанному 50 лет, он проживал в Москве.

    Инцидент произошел 15 октября, когда возле дома на юго-западе Москвы взорвался припаркованный автомобиль. В результате взрыва пострадали три человека. Сообщается, что на капоте машины, возле лобового стекла, была обнаружена самодельная взрывчатка.

    Задержанный вскоре будет доставлен в отдел для выяснения его причастности к данному преступлению. Ожидается, что следователи установят, были ли у него сообщники и как готовилось покушение. Пока официальной информации о мотивах подозреваемого не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на юго-западе Москвы произошел взрыв автомобиля, в результате которого пострадали три человека, среди них гендиректор компании «Шейкер групп» Виктор Мишачев.

    Взрывное устройство под автомобилем ранило бизнесмена и его шестилетнего сына, следователи рассматривают версии, связанные с бизнесом и личной неприязнью.

    Автомобиль был взорван самодельным взрывным устройством, бизнесмен находится в реанимации, состояние его здоровья оценивается как тяжелое.

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    16 октября 2024, 10:49 • Новости дня
    В ЕС объявили о готовности отказаться от газа из России

    Deutche Welle: В ЕС заявили о готовности заменить 14 млрд кубометров газа из России

    В ЕС объявили о готовности отказаться от газа из России
    @ WU HAO/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симонс объявила о готовности ЕС заменить российский газ, поставляемый через Украину, после завершения контракта в январе, пишут СМИ.

    По ее словам, Евросоюз готов заменить российский газ, который поставляется через Украину после завершения текущего контракта в январе, пишет Deutche Welle (внесено в список иноагентов).

    Симонс подчеркнула, что европейские страны имеют варианты для замены 14 млрд кубометров российского газа. Она отметила, что продолжение использования газа из России не имеет оправданий и является политическим выбором, который несет в себе опасность.

    Напомним, в настоящее время российский газ продолжает поступать в Европу через территорию Украины по условиям договора, заключенного пять лет назад между Газпромом и «Нафтогазом». Этот контракт истекает в декабре 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа через украинскую территорию. При этом сообщалось, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей к 2027 году является труднодостижимой целью, так как Россия остается ключевым поставщиком.

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    16 октября 2024, 08:15 • Новости дня
    В России сократили квоту на временное проживание мигрантов

    В России сократили квоту на временное проживание мигрантов в 2025 году

    В России сократили квоту на временное проживание мигрантов
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Квота на временное проживание иностранных граждан в России в 2025 году сократится почти вдвое, составив 5,5 тыс. разрешений, следует из постановления правительства.

    Квота на временное проживание иностранных граждан в 2025 году сократится почти вдвое, составив 5,5 тыс. разрешений, что значительно меньше по сравнению с 10 595 разрешениями в 2024 году, передает ТАСС.

    Квоты распределяются по российским регионам на основе их заявок и миграционной ситуации. Наибольшее количество разрешений получат Москва и Московская область, где квота составит 1 тыс. и 350 разрешений соответственно.

    В 2024 году эти цифры были выше – 1,5 тыс. и 750 разрешений. Квота для Санкт-Петербурга уменьшится с 300 до 200 разрешений, а для Татарстана и Башкирии – с 250 до 100 для каждого региона.

    Квота на 2025 год формируется на основе предложений от субъектов России, которые анализируют миграционную и экономическую ситуацию в регионах.

    Также правительство определяет резерв квоты, который в 2025 году составит 1 650 разрешений, что меньше 3 178 резервных разрешений в 2024 году.

    Ранее правительство России ужесточило условия получения иностранцами гражданства через брак, увеличив срок обязательного пребывания в браке до трех лет для получения разрешения на временное проживание вне квоты или вида на жительство, а также введя норму об аннулировании документов в случае выявления фиктивности брака.

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    15 октября 2024, 23:17 • Новости дня
    В Подмосковье женщина сбила насмерть переходившую дорогу мать с трехлетним ребенком

    Водитель на Fiat насмерть сбила женщину и травмировала ребенка на переходе в Подмосковье

    Tекст: Денис Тельманов

    В Павлово-Посадском районе Подмосковья водитель на автомобиле «Фиат» сбила женщину и ее маленького сына, переходивших дорогу, в результате чего женщина погибла, а ребенок оказался в больнице.

    В Павлово-Посадском районе Подмосковья произошел трагический инцидент: водитель автомобиля «Фиат» совершила наезд на пешеходов, передает ТАСС.

    ДТП случилось на 1-м километре автодороги Евсеево – Назарьево – Ефимово – Логиново в 19:05. На нерегулируемом пешеходном переходе женщина 1987 года рождения сбила женщину 1986 года рождения и ее трехлетнего сына.

    В результате аварии женщина-пешеход скончалась на месте происшествия, а ее ребенок был госпитализирован с травмами. В данный момент на месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов. Проводится доследственная проверка для выяснения всех обстоятельств происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на трассе А-108 в Подмосковье произошло массовое ДТП с участием двух грузовиков и трех легковушек, в результате которого один человек погиб на месте, а обстоятельства аварии выясняются сотрудниками ГАИ. В центре российской столицы столкнулись четыре автомобиля, и травмы получили три человека, сообщил источник в оперативных службах. Генеральный директор «Острогожсксадпитомника» и депутат воронежской областной думы Евгений Гапоненко погиб в аварии, что подтвердил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

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    15 октября 2024, 22:56 • Новости дня
    Турецкая полиция нашла тело пропавшей россиянки

    Турецкая полиция обнаружила тело пропавшей россиянки в провинции Орду

    Tекст: Денис Тельманов

    Турецкие правоохранители спустя неделю поисков обнаружили тело 57-летней россиянки Маргариты Караджа в ореховой роще провинции Орду, где она пропала 8 октября.

    Турецкая полиция обнаружила тело россиянки Маргариты Караджа, пропавшей 8 октября в провинции Орду, сообщает DHA.

    Женщина, которой было 57 лет, исчезла после выхода из дома в уезде Алтынорду. Ее семья сразу же обратилась в полицию и распространила информацию о пропаже через социальные сети, пытаясь привлечь внимание к поискам.

    Спустя почти неделю после пропажи, полицейские обнаружили тело Караджа в ореховой роще в квартале Бозтепе уезда Алтынорду. На данный момент причины ее смерти остаются неизвестными.

    Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Мугла в результате ДТП погибла россиянка Татьяна Озолина – байкерша-блогер, известная в соцсетях как МотоТаня. В мае в отелях в провинции Анталья обнаружили тело 39-летней российской туристки Александры Тепляковой, а в апреле – 61-летнего россиянина Дмитрия Цыганова.

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    16 октября 2024, 08:49 • Новости дня
    Politico: ФАТФ рассматривает возможность внесения России в черный список

    Tекст: Александра Юдина

    Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) на следующей неделе планирует принять решение о включении России в черный список организации, чего Украина добивается с апреля 2022 года, пишет Politico.

    ФАТФ может включить Россию в черный список на следующей неделе, заседание внутреннего органа ФАТФ состоится 22 октября, передает РИА «Новости».

    Для принятия решения о включении России в черный список требуется консенсус от участников ФАТФ. В организацию входят 40 стран, включая Китай, Индию, Бразилию, ЮАР и Саудовскую Аравию. Черный список ФАТФ включает страны, к которым применяются контрмеры со стороны членов организации и других государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 февраля 2023 года ФАТФ приостановила членство России в организации, а в июне на пленарном заседании было принято решение не включать Россию в штрафные списки.

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    16 октября 2024, 06:57 • Новости дня
    Во Франции арестовали россиянина за подготовку беспорядков

    Прокуратура Парижа обвинила россиянина в сотрудничестве для беспорядков

    Tекст: Денис Тельманов

    Гражданин России Кирилл Грязнов был задержан во Франции по обвинению в сотрудничестве с иностранным государством для организации беспорядков, ему грозит до 30 лет тюрьмы.

    Прокуратура Парижа возбудила дело против гражданина России Кирилла Грязнова по статье о сотрудничестве с иностранным государством для организации беспорядков, сообщает РИА «Новости». Обвинения предусматривают наказание вплоть до 30 лет лишения свободы.

    Ведомство уточнило, что обыск в доме Грязнова проводился по требованию МВД Франции. В ходе обыска были найдены доказательства, предполагающие его намерение организовать инциденты, способные дестабилизировать ситуацию во время Олимпийских игр.

    Ранее французские СМИ сообщали о задержании Грязнова по подозрению в подготовке к дестабилизации во время Олимпиады.

    По данным Le Monde, Грязнов находился под наблюдением европейских разведслужб с мая. СМИ утверждают, что он поддерживал связи с российской разведкой, но доказательства в виде билета в Москву и письма не подтверждают эту версию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Париже начались беспорядки после объявления первых результатов парламентских выборов.

    Во время первомайской манифестации в Париже произошли столкновения между радикалами и полицией, где стражи порядка применили дубинки и слезоточивый газ, и были пострадавшие.

    Бывший кандидат в президенты Франции и лидер правой партии «Отвоевание» Эрик Земмур считал, что беспорядки во Франции вызваны политикой руководства страны, из-за чего появились граждане, испытывающие к ней ненависть.

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    16 октября 2024, 02:01 • Новости дня
    Белоусов поздравил военных с освобождением Михайловки

    Белоусов направил поздравление военным за освобождение Михайловки в ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военных с успешным освобождением Михайловки в Донецкой Народной Республике, отметив их мужество и достижения.

    Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму командованию и личному составу 15-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады, сообщает ТАСС.

    Поводом стало освобождение населенного пункта Михайловка в Донецкой Народной Республике в рамках специальной военной операции.

    В телеграмме Белоусов отметил, что бригада успешно выполняет боевые задачи, проявляя храбрость и отвагу.

    Он подчеркнул, что военные, продолжая славные традиции ветеранов, уверенно продвигаются на красноармейском направлении, нанося значительный урон противнику и заставляя его отступать.

    Шесть военнослужащих бригады удостоены звания Героя России, а более одной тысячи шестисот воинов отмечены государственными наградами.

    Белоусов выразил уверенность в том, что военнослужащие продолжат с честью выполнять все поставленные перед ними задачи и укреплять безопасность России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» участникам специальной военной операции, отличившимся мужеством и героизмом, в госпитале им. П.В. Мандрыка. Белоусов также направил телеграммы благодарности соединениям и частям, участвовавшим в освобождении населенного пункта Гродовка в ДНР. Также сообщалось, что Белоусов провел награждение военнослужащих, проявившим мужество и героизм.

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    16 октября 2024, 02:05 • Новости дня
    МВД сообщило о проблемах с сайтом из-за обрыва связи

    Сайты МВД отключились из-за обрыва линии связи, ведутся работы

    Tекст: Денис Тельманов

    Сайты МВД перестали работать в результате обрыва линии связи, специалисты пытаются восстановить их работу, заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

    Она подчеркнула, что возникшие проблемы носят технический характер и не зависят от министерства, передает ТАСС.

    «В настоящее время сайты, входящие в АПК «Официальный интернет-сайт МВД России», не функционируют по независящим от ведомства техническим причинам (обрыв линии связи). Специалисты работают над устранением неполадок», – приводит агентство заявление Волк.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России произошел сбой в работе системы «Правосудие», из-за чего временно недоступными оказались интернет-сервисы судов и подача процессуальных обращений онлайн.

    Кроме того, DDoS-атакам подвергся Роскомнадзор и сообщалось, что каналы связи и инфраструктура операторов и хостинг-провайдеров были атакованы из-за рубежа с мощностью 1,73 Тбит/с с использованием IP-адресов из США, Швеции и Британии.

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    15 октября 2024, 12:57 • Новости дня
    Песков не уточнил наличие пункта о взаимной обороне в договоре с Ираном

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал уточнять, будут ли положения о взаимной обороне включены в стратегический договор с Ираном.

    «Когда он будет готов, тогда уже можно будет говорить о его содержании», – передает передает ТАСС его слова.

    Песков подчеркнул, что обсуждение деталей возможно лишь после завершения работы над документом.

    Ранее сообщалось, что на саммите БРИКС в Казани Россия и Иран могут заключить договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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    16 октября 2024, 07:21 • Новости дня
    ПВО России за ночь уничтожила три украинских БПЛА

    Минобороны сообщило об уничтожении трех украинских БПЛА над Белгородской и Воронежской областями

    Tекст: Александра Юдина

    Российские силы ПВО за ночь уничтожили три украинских беспилотника, пытавшихся атаковать объекты на территории России, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что два из них были сбиты над Белгородской областью, а один – над Воронежской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ атаковали беспилотником автобус в Белгородской области, что привело к ранениям восьми человек, среди которых была беременная женщина и шестилетняя девочка, которых эвакуировали в больницы города.

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    16 октября 2024, 12:47 • Новости дня
    Завершился прием заявок на конкурс президентских грантов 2025 года

    На первый конкурс президентских грантов 2025 года подано 9 883 проекта

    Tекст: Александра Юдина

    На первый конкурс Фонда президентских грантов 2025 года подано 9 883 проекта, касающиеся различных сфер, включая охрану здоровья и социальную поддержку.

    Прием заявок на 19-й конкурс Фонда президентских грантов завершился 15 октября. Некоммерческие организации из 89 регионов России подали 9 883 проекта.

    Наибольшее количество заявок связано с охраной здоровья и пропагандой здорового образа жизни, сохранением исторической памяти, а также с социальным обслуживанием и поддержкой граждан.

    На проекты стоимостью до 1 млн рублей было подано 4 551 заявка, что составляет 46% от общего числа. Еще 4 416 проектов относятся к категории от 1 до 5 млн рублей. Эти суммы свидетельствуют о предпочтениях заявителей в плане грантовой поддержки.

    Заседание объединенного экспертного совета, который рассмотрит заявки на соответствие конкурсным требованиям, назначено на 25 октября. Ожидается, что победители будут объявлены в январе, а финансирование проектов начнется 1 февраля.

    С момента создания Фонда президентских грантов в апреле 2017 года было представлено 176 886 проектов. Из них 30 610 получили финансирование на сумму 66 млрд рублей. Кроме того, фонд выделил 7,5 млрд рублей на финансирование региональных некоммерческих организаций в 2021-2024 годах.

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