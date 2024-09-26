И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, где полки ломятся, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.5 комментариев
ЦБ предложил обязать магазины использовать универсальный QR-код для оплаты
Банк России выступил с инициативой внедрения единого универсального QR-кода для оплаты на кассах в магазинах, что является важным шагом к внедрению цифрового рубля, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления на Международном банковском форуме в Сочи.
По словам Набиуллиной, такая мера позволит создать равноудаленную инфраструктуру для всех участников рынка, передает ТАСС.
«Мы предлагаем в законе закрепить норму, по которой на кассе будет только один универсальный QR-код, который будет работать на равноудаленной инфраструктуре. На наш взгляд, важно это сделать обязательным к моменту внедрения цифрового рубля», – заявила она.
Она также отметила, что соответствующий проект закона уже подготовлен и будет обсуждаться в ближайшее время. Инициатива направлена на упрощение и стандартизацию процессов оплаты, что, по мнению главы ЦБ, является важным условием для успешного внедрения цифрового рубля в экономику.
Ранее Банк России рекомендовал банкам тщательно проверить клиентов из списка компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид, а в случае высокого уровня риска блокировать счета.