Лишенная шанса договориться по-хорошему, Москва освободит больше территорий – причем как из числа тех, которые сейчас входят в состав РФ, так и из числа пока еще украинских, где есть русские города.16 комментариев
При обстреле ДНР пострадали пять мирных жителей
При обстрелах ДНР украинскими военными ранены пять человек
В результате обстрелов Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ пострадали пять мирных жителей, сообщается о повреждениях семи домов и рейсового автобуса.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрелов, осуществленных украинскими военными, пострадали пять мирных жителей, передает ТАСС. Пушилин отметил, что всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
По информации Пушилина, обстрелы затронули Никитовский и Калининский районы Горловки, где были повреждены семь жилых домостроений и рейсовый автобус.
В ходе атак украинских вооруженных формирований, по данным главы ДНР, было совершено 20 нападений с использованием более 60 боеприпасов. Применялись реактивная и ствольная артиллерия, а также ударные беспилотные летательные аппараты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Горловка украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на автобус, в результате чего пострадали трое мирных жителей, как сообщил глава городского округа Иван Приходько. Сообщалось, что в результате сброса взрывоопасного устройства с украинского беспилотника в Горловке пострадал мирный житель. В Дебальцево погибла женщина вследствие обстрела из HIMARS со стороны ВСУ, а пятеро человек, включая ребенка, получили ранения различной степени тяжести.