Лишенная шанса договориться по-хорошему, Москва освободит больше территорий – причем как из числа тех, которые сейчас входят в состав РФ, так и из числа пока еще украинских, где есть русские города.10 комментариев
Посла Германии в Грузии обвинили в незнании «элементарных стандартов дипломатии»
Посол Германии в Грузии Петер Фишер вызвал крайнее недовольство «Грузинской мечты» из-за саркастического поста в соцсетях по отношению к генсеку правящей партии, мэру Тбилиси Кахе Каладзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Градоначальник неуважительно отозвался о немецких политиках, которые говорят о «европейских устремлениях народа Грузии», что, по их мнению, якобы не разделяет местное правительство.
Вслед за этим Фишер написал: «Кто-то сегодня забил гол в свои ворота».
Таким образом посол напомнил о двух автоголах тогда защитника «Милана» Кахи Каладзе, капитана сборной Грузии, в матче с Италией в 2009 году.
«Пост посла с прозрачным намеком является грубым вмешательством во внутренние дела Грузии», – заявил депутат от «Грузинской мечты» Ираклий Кирцхалия.
«Фишер тут нам не господин, мы свободный и гордый народ, – сказал другой парламентарий от правящей партии Рати Ионатамишвили. – Посол Германии не соблюдает элементарных стандартов дипломатии, он субъективен и несправедлив».
Еще один депутат из «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили заявил, что Фишер «открыто включился в кампанию оппозиции перед выборами в парламент» 26 октября.