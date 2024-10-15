Посла Германии в Грузии обвинили в незнании «элементарных стандартов дипломатии»

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Градоначальник неуважительно отозвался о немецких политиках, которые говорят о «европейских устремлениях народа Грузии», что, по их мнению, якобы не разделяет местное правительство.

Вслед за этим Фишер написал: «Кто-то сегодня забил гол в свои ворота».

Таким образом посол напомнил о двух автоголах тогда защитника «Милана» Кахи Каладзе, капитана сборной Грузии, в матче с Италией в 2009 году.

«Пост посла с прозрачным намеком является грубым вмешательством во внутренние дела Грузии», – заявил депутат от «Грузинской мечты» Ираклий Кирцхалия.

«Фишер тут нам не господин, мы свободный и гордый народ, – сказал другой парламентарий от правящей партии Рати Ионатамишвили. – Посол Германии не соблюдает элементарных стандартов дипломатии, он субъективен и несправедлив».

Еще один депутат из «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили заявил, что Фишер «открыто включился в кампанию оппозиции перед выборами в парламент» 26 октября.