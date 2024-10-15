Президент Никарагуа Ортега сравнил Зеленского с «сыном Гитлера» за желание войны с Россией

Президент Никарагуа Даниэль Ортега сделал резкое заявление, назвав украинского лидера Владимира Зеленского «сыном Гитлера» из-за его стремления вовлечь НАТО в войну против России, сообщает ТАСС. Выступая на местном телеканале Canal 6, Ортега обвинил Зеленского в следовании нацистской идеологии и желании повторить ошибки Гитлера, который недооценил стойкость советского народа во время Второй мировой войны.

По словам Ортеги, стойкость и храбрость русского народа предопределили поражение Гитлера. Никарагуанский лидер также выразил уверенность в победе России над фашизмом на Украине, сравнивая нынешнюю ситуацию с историческими событиями прошлого века.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Украина не сможет наносить удары вглубь территории РФ без помощи Запада, который предоставляет разведданные и полетные задания. Россия рассматривает действия стран НАТО как потенциальную угрозу, и Москва планирует свои решения исходя из этих рисков.

Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что переговоры с США по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий были бы столь же бесполезными, как и перемирие СССР с Гитлером в 1945 году. А глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков посоветовал кандидату в канцлеры ФРГ и главе Христианско–демократического союза Фридриху Мерцу помнить о судьбе гитлеровской Германии.